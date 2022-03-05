Невероятно нежный и вкусный блинный торт с черничным кремом

Рецептов блинов на Масленицу великое множество, и вас наверняка есть свой, фирменный рецепт. Кто-то любит тонкие блины с дырочками, кто-то сдобные, а кто-то научился делать блины по принципам правильного питания. Но всегда интересно попробовать что-то новое! И сегодня для вас - рецепт блинного торта из шоколадных блинчиков с нежным творожно-черничным кремом.

Блинный торт с черничным кремом

Ингредиенты Для теста: Яйца - 5 шт. Сахар - 4 ст. л. Молоко - 500 мл Мука - 120 г Какао-порошок - 3 ст.л. Растительное масло - 2 ст. л. Для крема: Сливки 33% - 500 мл Сливочный творожный сыр - 400 г Сахарная пудра по вкусу, ванилин - 1 ч.л. Черника - 300 г

Приготовление:

1. Миксером смешиваем яйца с сахаром, масса станет светлой и увеличится в объеме примерно вдвое. Добавляем половину молока, перемешиваем.

2. Теперь просеиваем муку и какао, смешиваем миксером с жидкостью и добавляем оставшееся молоко и растительное масло.

Тесто должно быть однородным, по густоте оно похоже на кефир и льется с ложки непрерывной тягучей струйкой. Если у вас получилось жидко, добавьте немного муки. Оставляем тесто настояться на 10-15 минут.

3. Жарим блинчики. Предварительно хорошо нагреваем сковородку! Старайтесь делать блины максимально тонкими, так они лучше пропитаются кремом. Не волнуйтесь, если блины получаются немного сухими, они пропитаются кремом и станут мягкими.

Как только все блинчики готовы, оставляем их остывать и переходим к приготовлению крема.

Крем для блинного торта

Сразу оговоримся - в этот торт подойдет и обычный сметанный крем - тоже будет вкусно! Однако, творожный крем делает торт более нежным.

1. В миске смешиваем сливки, творожный сыр, сахарную пудру (регулируйте сладость на ваш вкус) и ванилин. Взбиваем массу миксером до появления «устойчивых пиков», крем должен быть плотным. Сливки обязательно должны быть 33% жирности, иначе не добиться нужной консистенции крема.

2. Блендером пробиваем чернику в пюре. Если хотите избавиться от кожицы, можно пропустить пюре через сито. Добавляем чернику в крем и перемешиваем.

Все готово, осталось только собрать тортик. Важно, чтобы к моменту сборки торта блинчики полностью остыли, иначе крем нагреется и потеряет плотность.

3. Берем большую плоскую тарелку, на дно кладем столовую ложку крема и размазываем, немного не доходя до бортиков, сверху «приклеиваем» блинчик, это делается для того, чтобы тортик не съехал, и было удобнее его собирать. Далее чередуем слой крема и один блинчик, слой крема и блинчик.

На один слой крема у меня уходит столовая ложка с горкой. Не забывайте промазывать края блинчиков. Последний слой делаем кремовый, и, если крем остался, промажьте торт по бокам.

Оставляем торт в холодильнике минимум на 5-6 часов, лучше на ночь.

Приятного аппетита!