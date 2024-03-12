Необычный блинный торт

В Масленицу самое время попробовать приготовить блинный торт. Но не простой, а очень красивый на срезе. Такой торт из блинов, фруктов и сметанного крема может стать финальным аккордом в праздновании масленичной недели.

Блинный торт

Ингредиенты: Для блинов:

– молоко 300 мл;

– кипяток 200 мл;

– какао 2 ст.л;

– яйцо 2 шт.;

– сахар 2-3 ст.л.;

– ванильный сахар 1 ч.л.;

– мука 180 г.

– щепотка соли.

– растительное масло 2 ст.л. Для крема:

– сметана 700 г;

– желатин 15 г;

– сахарная пудра 150 г;

– ванильный сахар 1 ст.л. Для начинки:

– замороженная вишня 250 г;

– консервированные персики 250 г. Для глазури:

– шоколад 100 г;

– молоко 2,5 ст.л.;

– масло сливочное 1 ст.л.

1. Первым делом необходимо испечь блины. Разбиваем 2 яйца, добавляем сахар, ванильный сахар, щепотку соли и перемешиваем. Сюда же вливаем половину молока, ещё раз перемешиваем. Затем в яично-молочную смесь просеиваем какао и муку, замешиваем густое тесто. В него выливаем остатки молока и 1 стакан кипятка, всё ещё раз тщательно перемешиваем и отправляем отдохнуть на 20-30 минут.

2. Консервированные персики нарезаем небольшими кусочками, вишню размораживаем.

3. Желатин замачиваем в холодной воде и оставляем для набухания на 15-20 минут.

4. Приступаем к выпеканию блинов. На сковороду наливаем чуть-чуть подсолнечного масла и выпекаем первый блин. Все последующие выпекаем на сухой сковороде. У нас получилось 14 штук. Оставляем их остывать.

5. Сметану смешиваем с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Желатин нагреваем в микроволновке для полного растворения и вливаем в сметанный крем.

6. Собираем торт.

Дно подходящей по размерам разъемной формы выстилаем пищевой плёнкой (у нас такой не оказалось, поэтому торт мы собирали в кастрюле).

Выкладываем на дно блин, чуть-чуть загибая края вверх, как бортик, и сверху кладём 4-5 ложек сметанного крема.

Теперь очень быстро надо собрать мешочки из блинов, фруктов и сметанного крема. Мы для этого использовали небольшие пиалки. Кладем в пиалку блин, наливаем пару ложек сметанного крема, добавляем кусочки персика и вишню, края блина просто собираем. Всего в нашу форму вошло 10 таких мешочков.

Поверх мешочков с блинами добавляем оставшиеся фрукты,

выливаем остатки сметанного крема и укрываем сверху блином. У нас осталось 3 штуки, поэтому мы выложили их все, чуть подворачивая края вниз, как будто это крышечка.

7. Закрываем пищевой плёнкой и отправляем на ночь в холодильник.

Вот так торт выглядит, когда его утром достали из формы.

8. Для глазури на водяной бане растапливаем шоколад, масло и молоко. Затем широким ножом или специальной лопаткой покрываем верх торта и бока шоколадом.

На разрезе такой торт выглядит очень красиво.

Приятного аппетита!