Необычный блинный торт
В Масленицу самое время попробовать приготовить блинный торт. Но не простой, а очень красивый на срезе. Такой торт из блинов, фруктов и сметанного крема может стать финальным аккордом в праздновании масленичной недели.
Блинный торт
Ингредиенты:
Для блинов:
Для крема:
Для начинки:
Для глазури:
1. Первым делом необходимо испечь блины. Разбиваем 2 яйца, добавляем сахар, ванильный сахар, щепотку соли и перемешиваем. Сюда же вливаем половину молока, ещё раз перемешиваем. Затем в яично-молочную смесь просеиваем какао и муку, замешиваем густое тесто. В него выливаем остатки молока и 1 стакан кипятка, всё ещё раз тщательно перемешиваем и отправляем отдохнуть на 20-30 минут.
2. Консервированные персики нарезаем небольшими кусочками, вишню размораживаем.
3. Желатин замачиваем в холодной воде и оставляем для набухания на 15-20 минут.
4. Приступаем к выпеканию блинов. На сковороду наливаем чуть-чуть подсолнечного масла и выпекаем первый блин. Все последующие выпекаем на сухой сковороде. У нас получилось 14 штук. Оставляем их остывать.
5. Сметану смешиваем с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Желатин нагреваем в микроволновке для полного растворения и вливаем в сметанный крем.
6. Собираем торт.
Дно подходящей по размерам разъемной формы выстилаем пищевой плёнкой (у нас такой не оказалось, поэтому торт мы собирали в кастрюле).
Выкладываем на дно блин, чуть-чуть загибая края вверх, как бортик, и сверху кладём 4-5 ложек сметанного крема.
Теперь очень быстро надо собрать мешочки из блинов, фруктов и сметанного крема. Мы для этого использовали небольшие пиалки. Кладем в пиалку блин, наливаем пару ложек сметанного крема, добавляем кусочки персика и вишню, края блина просто собираем. Всего в нашу форму вошло 10 таких мешочков.
Поверх мешочков с блинами добавляем оставшиеся фрукты,
выливаем остатки сметанного крема и укрываем сверху блином. У нас осталось 3 штуки, поэтому мы выложили их все, чуть подворачивая края вниз, как будто это крышечка.
7. Закрываем пищевой плёнкой и отправляем на ночь в холодильник.
Вот так торт выглядит, когда его утром достали из формы.
8. Для глазури на водяной бане растапливаем шоколад, масло и молоко. Затем широким ножом или специальной лопаткой покрываем верх торта и бока шоколадом.
На разрезе такой торт выглядит очень красиво.
Приятного аппетита!