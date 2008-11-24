Суперлегкий тортик
Этот торт принесла на вышивальную тусу Кейт. Вышивальщицы не дадут соврать - все были от него в восторге. А потом оказалось, что кроме отличного вкуса этот торт обладает еще одним достоинством - он очень легкий в приготовлении!
Суперлегкий тортик
Потребуется:
3 бисквитных готовых коржа
0.5 стакан сахарной пудры
0.5 банки сгущенки
250 г консервированных ананасов
0.5 стак. измельченных грецких орехов
700 г сметаны
полплитки черного шоколада без добавок
1. Один корж положить целиком на блюдо, другие разрезать на 10-12 кусков. Приготовить крем: сметану взбить с сахарной пудрой и сгущенным молоком.
2. Собрать торт:
1) корж смазываем кремом, остальные 2 коржа режем произвольно
2) посыпаем ананасами и измельченным грецким орехом
3) кусочки макаем в крем и выкладываем на корж (1 слой)
4) снова выкладываем ананасы и посыпаем орехами
5) выкладываем остатки кусочков и заливаем сверху остатками крема. На 10 мин. убрать в холодильник.
6) шоколад растопить на водяной бане (можно в микроволновке). Торт залить сверху горячим шоколадом произвольно и убрать в холодильник для пропитки.
Вот и все, все очень просто!!!
Я от себя внесла небольшое изменение: мне нужна была верхняя ровная поверхность. Я первый корж пропитала кремом, сдобрила орехами с ананасом. Второй корж я разрезала, как обычный торт. В том же порядке, как располагались дольки, я выкладывала, предварительно обмакнув в крем, на целый корж. Так как невозможно идеально точно собрать порванную картину + дольки после пропитки чуть увеличиваются, одна долька оказалась лишней. Ее съели)).
Далее снова орехи с ананасом, потом целый корж, сверху крем. Дальше украшаем, как фантазия подскажет. Я использовала вафлю с нанесенным рисунком, свежие и консервированные фрукты, серебряные шарики.