Этот торт принесла на вышивальную тусу Кейт. Вышивальщицы не дадут соврать - все были от него в восторге. А потом оказалось, что кроме отличного вкуса этот торт обладает еще одним достоинством - он очень легкий в приготовлении!

Суперлегкий тортик

Потребуется:

3 бисквитных готовых коржа

0.5 стакан сахарной пудры

0.5 банки сгущенки

250 г консервированных ананасов

0.5 стак. измельченных грецких орехов

700 г сметаны

полплитки черного шоколада без добавок

1. Один корж положить целиком на блюдо, другие разрезать на 10-12 кусков. Приготовить крем: сметану взбить с сахарной пудрой и сгущенным молоком.

2. Собрать торт:

1) корж смазываем кремом, остальные 2 коржа режем произвольно

2) посыпаем ананасами и измельченным грецким орехом

3) кусочки макаем в крем и выкладываем на корж (1 слой)

4) снова выкладываем ананасы и посыпаем орехами

5) выкладываем остатки кусочков и заливаем сверху остатками крема. На 10 мин. убрать в холодильник.

6) шоколад растопить на водяной бане (можно в микроволновке). Торт залить сверху горячим шоколадом произвольно и убрать в холодильник для пропитки.

Вот и все, все очень просто!!!

Я от себя внесла небольшое изменение: мне нужна была верхняя ровная поверхность. Я первый корж пропитала кремом, сдобрила орехами с ананасом. Второй корж я разрезала, как обычный торт. В том же порядке, как располагались дольки, я выкладывала, предварительно обмакнув в крем, на целый корж. Так как невозможно идеально точно собрать порванную картину + дольки после пропитки чуть увеличиваются, одна долька оказалась лишней. Ее съели)).

Далее снова орехи с ананасом, потом целый корж, сверху крем. Дальше украшаем, как фантазия подскажет. Я использовала вафлю с нанесенным рисунком, свежие и консервированные фрукты, серебряные шарики.