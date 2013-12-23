Один из моих фаворитов – торт «Пражский», вариация на тему знаменитой «Праги». Легкий в приготовлении бисквит, очень шоколадный; нежный сливочный крем «шарлот» и толстый слой помадки – такой торт просто рай для «шоколадоманов»!

Очень хвалю крем «шарлот» - обратите внимание, если еще не знакомы с таким кремом, стоит попробовать. Это масляный крем с заварной молочно-яичной основой, он легкий и пышный. С таким кремом хороши не только бисквитные торты, он замечательно сочетается с безе - например, в «Киевском» торте или «Графских развалинах».

Может быть, именно такой торт украсит праздничный стол, или разбудит кулинарную фантазию и подарит вдохновение на выпечку чего-то другого, не менее вкусного и любимого. В нашей рубрике есть торты и кексы с шоколадом, посмотрите!

И что важно, приготовить такой торт можно «в два захода»: в первый день испечь коржи, а на следующий день сделать крем и собрать торт. Идем на кухню!

Шоколадный торт «Пражский»

Понадобится: Крем: Масло сливочное – 300 гр.; Молоко – 150 мл.; Яйцо – 1 шт.; Сахар – 150 гр.; Какао – 20 гр.; Помадка: Шоколад – 1 плитка 100 гр.; Масло сливочное – 50 гр.; Тесто: Яйца – 4 шт. среднего размера; Сахар – 200 гр.; Какао – 50 гр.; Масло сливочное – 50 гр.; Горячая вода – 150 мл.; Кефир – 75 мл.; Мука – 200 гр.; Соль – треть чайной ложки; Разрыхлитель – 2 чайные ложки.

* Бисквит для этого торта можно приготовить заранее, и так даже лучше и правильнее – остывший и выдержанный 6-8 часов, бисквит легче и ровнее режется на коржи.

* Коржи получаются мягкими, но плотными, слегка влажными. Если любите коржи «посуше» (более пористые и менее влажные), уберите из рецепта кефир и уменьшите количество муки до 170 гр. В общем-то, вы можете испечь шоколадный бисквит по своему любимому рецепту, только он не должен быть слишком нежным и воздушным – такое тесто не выдержит тяжести сливочного крема.

* Какао положите в миску, залейте кипятком (150мл.), хорошо перемешайте и добавьте масло – в горячем какао оно быстро расплавится. Отставьте в сторону.

* Соедините муку, соль, разрыхлитель и хорошо перемешайте.

* Миксером взбейте яйца и сахар до пышной светло-желтой пены.

* Добавьте в какао кефир и перемешайте.

* Перелейте в большую миску взбитые яйца, теперь нужно аккуратно и быстро замесить тесто. Добавляю примерно две трети от всей муки, перемешиваю лопаткой складывающими движениями снизу вверх (зачерпываю снизу-с центра тесто и кладу его сверху-в центр). Вливаю половину смеси какао и кефира, перемешиваю (такими же «складывающими» движениями), добавляю остальную муку, перемешиваю, затем оставшееся какао. Получается негустое тесто.

* Я пеку в мультиварке «Панасоник», на режиме «выпечка» 60 минут. Чашу ничем не смазываю. Для выпечки в духовке обязательно разогрейте её заранее, до 180 -190 градусов и пеките минут 50, или до «сухой палочки», ориентируйтесь на особенности своей духовки.

* Готовый бисквит выложите на решетку (на тарелке отмокнет низ бисквита) и оставьте до полного остывания. Я остужаю до комнатной температуры, затем накрываю кухонным полотенцем и оставляю на ночь (или на день). Такой «выдержанный» бисквит хорошо режется, почти без крошек: режу горизонтально на три слоя-коржа. Удобно резать большим ножом, хлебным ножом-пилкой.

* Делаю крем. Масло нужно достать из холодильника, нарезать кубиками и дать ему согреться до комнатной температуры, стать мягким.

* Смешать в небольшом ковшике яйцо и сахар, слегка взбить – масса быстро побелеет и станет густой. Влить молоко, хорошо размешивая. Поставить ковшик на огонь и, все время помешивая, варить на маленьком огне (или на водяной бане) 5-7 минут, до загустения – до консистенции киселя средней густоты. Снять с огня и остудить до комнатной температуры – это важно, если молочно-яичная смесь и масло будут одинаковой температуры, крем взобьется легко и быстро. (К слову, этот крем меня ни разу не подводил).

* Масло уже мягкое, добавляю к нему какао и начинаю взбивать, сначала на малой скорости, чтобы масло перемешалось. Затем увеличиваю скорость, порциями добавляю молочно-яичную смесь, взбиваю до получения пышного легкого крема. Можно добавить пару столовых ложку коньяка или бренди.

* Этим кремом нужно промазывать торт сразу, через 20-30 минут он станет не такой пышный и однородный. Делю крем на две части, промазываю торт. Верхний корж и бока кремом не покрываю, а заливаю глазурью. Для глазури-помадки нужно просто растопить шоколад с маслом, и покрыть верх и бока торта.

* Готово! Ставлю торт в холодильник, пусть хорошо охладится и пропитается. Перед тем, как подавать, достаньте и дайте постоять минут 5-10 при комнатной температуре.

* Мне нравится сочетание нежного сливочного крема и мягкого, чуть влажного бисквита. Мега-шоколадный получился торт, пока готовила, шоколадом пахло в каждой комнате. Вкусный! Правда, очень сытный, но, думаю, иногда можно себя побаловать!

Приятного аппетита!