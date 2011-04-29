Tarta Tres Leches – торт «Три молока»

Наверное, вы слышали про «трес лечес», или пробовали, или даже готовили его – число поклонников этого популярного латиноамериканского десерта растет. Он удивительно прост – в основе торта обычный бисквит, который пропитывают смесью густых сливок, сгущенного и концентрированного молока.

В каждом регионе Латинской Америки по-своему интерпретируют рецепт, используя кокосовое молоко, ром, ликеры, карамель, сиропы, фруктовый сок и орехи. Бисквит может быть самым простым (мука, сахар, яйца) – и торт получится пористым и легким, или масляным – тогда десерт выйдет более плотный, тяжелый. Мне нравится промежуточный вариант, и я добавляю в тесто немного молока.

Легкость приготовления и возможность творческого подхода меня вдохновили, и я сделала несколько версий – с кокосовым молоком, с какао, кофейно-сливочную пропитку и вариант, приближенный к классическому.

Десерт нужно выдержать в холодильнике несколько часов, поэтому готовить его придется заранее. Торт получается влажный, с интенсивным молочным вкусом, его хорошо дополнит чашка крепкого кофе. Предлагаю и вам попробовать, и создать свой десерт по мотивам Tres Leches.

Бисквит:

Яйца – 4 шт.;

Сахар – 120 гр.;

Мука – 120 гр.;

Молоко – 40 мл;

Пропитка:

Молоко концентрированное, без сахара – 200 мл.;

Молоко сгущенное – 200 мл.;

Сливки 33% - 200 мл.

Бисквит по этому рецепту чувствителен к условиям выпечки, у меня он лучше всего получается в мультиварке. Если вы не уверены в своей духовке, сделайте тесто без добавления молока - получится мягкий и пышный, но более сухой бисквит, он тоже хорошо подходит для торта с пропиткой.

По структуре он похож на знакомую всем шарлотку, а вероятность того, что после выпечки опадет, минимальна.

1. Для бисквита отделите белки от желтков. Белки взбейте миксером: сначала без сахара, до пышной пены, потом всыпьте примерно 2/3 от общего количества сахара и взбивайте на максимальной скорости по получения устойчивой, плотной пены.

2. Желтки разотрите с оставшимся сахаром, пока не побелеют. Добавьте молоко и третью часть муки, размешайте до однородности. Соедините с белками – я вмешиваю сначала примерно треть взбитых белков, потом остальные. Размешивайте до получения однородной массы аккуратными движениями снизу вверх (не круговыми), так белки меньше оседают. Подмешайте оставшуюся муку.

3. Выпекайте бисквит в заранее разогретой духовке, при температуре 190-200 градусов, примерно 30-35 минут – готовность проверяйте деревянной палочкой. Я пеку в мультиварке, на режиме «выпечка», 35-40 минут.

4. Пока бисквит печется, смешайте все части заливки. Её получится много, так и надо, бисквит прекрасно впитает всю. Заливать лучше в той посуде, в которой можно подать на стол – пропитанный бисквит нежный, и перекладывать его будет сложно. Поэтому или выбирайте красивую форму, или пеките в разъемной – тогда можно будет выложить бисквит на тарелку и поставить вокруг него бортик формы, а перед подачей бортик, конечно, просто убрать.

5. Я испеченный бисквит перекладываю на тарелку, на которой буду подавать, и делаю бортик из фольги, сложенной в три раза. Поверхность бисквита можно наколоть шпажкой, или зубочисткой. Заливка впитывается очень быстро, я выливаю в два-три приема с небольшим интервалом.

6. Поставьте торт в холодильник, на несколько часов, лучше на ночь.

Верх торта часто покрывают взбитыми сливками или белковым кремом, свежими фруктами или ягодами. Можно сделать глазурь, посыпать тертым шоколадом, кокосовой стружкой, какао – выбирайте на свой вкус.

Я залила верх торта молочным желе, на основе быстрозастываюшего желе-заливки для торта (dr. Oetker).

Желе варится по инструкции на пакетике (порошок из пакетика, 2 ст.л. сахара и 250 мл. воды, вскипятить, варить 1 минуту). Вместо воды я взяла молоко с соком клубники. Хочу предупредить, что застывает это желе очень быстро, за минуты. Для украшения-заливки верхушки торта очень удобно, так как желе застывает сразу и не успевает промочить сам торт. Можно залить прозрачным желе ягоды - как в этом рецепте, например.

Там, кстати, есть фото самого пакетика с желе.

Приятного аппетита!

2. Ещё вариант: шоколадно-кокосовый

Бисквит:

Яйца – 4 шт.;

Сахар – 120 гр.;

Мука – 120 гр.;

Молоко – 1/3 стакана; Пропитка:

Молоко кокосовое – 200 мл.;

Какао сгущенное – 200 мл.;

Сливки 23% - 200 мл.

1. Бисквит испечем точно такой же.

2. Для пропитки смешаем кокосовое молоко, сливки и какао.

Делать дырочки в бисквите очень интересно, поэтому зовите своих детишек! Да и поливать бисквит заливкой (с условием, что потом разрешат облизать ложку) - прекрасное занятие для маленьких помощников.