Апельсиново-шоколадный торт (рецепт с видео!)

Почти невозможно устоять перед кусочком шоколадного торта! Теплый бархатный аромат шоколада вызывает приятные чувства и обещает удовольствия. Обязательно побалуйте себя и близких домашней выпечкой, в малых дозах это даже полезно.

Давайте сделаем шоколадный торт? С ароматом апельсинов и сырным кремом. Нежная кислинка творожного крема и апельсиновой глазури – как раз для тех, кто не любит чересчур сладкие десерты. Присоединяйтесь!

Шоколадно-апельсиновый торт с сырным кремом

Понадобится: Тесто: Яйца - 4 шт.; Сахар – 3/4 стакана; Апельсин – 1 шт. (понадобится 50 мл. сока и 2 ч.л. цедры); Масло растительное – 2 ст.л.; Мука – 50 гр.; Крахмал – 50 гр.; Какао – 2 ст.л.; Разрыхлитель – 1,5 ч. ложки; Крем: Шоколад темный (от 55% какао) – 1 плитка 100 гр.; Масло сливочное – 50 гр.; Сыр творожный «Альметте сливочный» - 2 баночки (300 гр.); Глазурь: Сахарная пудра – 150 гр.; Апельсиновый сок – 2 ст.л.; Масло сливочное – 1 ст.л. Примечание. «Альметте» можно заменить другим творожным сыром.

* Тесто замешивается быстро, поэтому сразу включите на разогрев духовку – печь будем при 180 градусах, и застелите прямоугольный противень бумагой для выпечки. Соедините и перемешайте сухие ингредиенты – муку, крахмал, какао и разрыхлитель.

* Понадобится кухонный комбайн или миксер: сахар и яйца нужно взбить до получения плотного пышного крема. Пока яйца взбиваются, успею снять с апельсина цедру и выжать сок. В тесто нужно будет положить 2 чайные ложки цедры, остальную можете смешать с сахаром и хранить в баночке, пригодится для ароматизации выпечки.

* Взбитые яйца переливаю-перекладываю в миску, добавляю масло, сок и цедру апельсина. Размешиваю аккуратно, иначе может сильно осесть. Добавляю мучную смесь и быстро перемешиваю до соединения «жидкой» и «сухой» частей.

* Выливаю тесто на противень – и сразу в духовку. Печется тесто 10-12 минут, если передержать – корж может пересохнуть, потому что тонкий.

* Пока печется корж, делаю крем. Шоколад надо разломать на дольки, положить в огнеупорную посудину, добавить масло и подогреть на водяной бане или в микроволновке, чтобы шоколад расплавился. От перегрева шоколад сворачивается, поэтому нагревайте осторожно. Размешайте шоколад с маслом до гладкости, добавьте сыр и еще раз хорошенько перемешайте. Крем готов.

* Корж испекся. Дайте ему остыть и разрежьте на три равные части. Две части намажьте кремом и соберите торт, верхний корж можно покрыть апельсиновой глазурью.

* Для приготовления глазури в сахарную пудру надо добавить апельсиновый сок и растопленное горячее масло, тщательно размешать и сразу вылить на торт, потому что такая глазурь очень быстро застывает.

Разровняйте плоскостью ножа или ложкой. Можно украсить шоколадной стружкой или засахаренными апельсинами.

Приятного аппетита!

Видеоверсия рецепта