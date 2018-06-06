Малиновый торт с творожным кремом

Малина, наверное, самая летняя ягода – яркая, напоенная солнцем, и аромат её тягуч и сладок, как знойный июльский полдень. Вкуснее всего есть её прямо с куста, пробираясь между колючих упругих веток, и смаковать по одной, ощущая сочный вкус нагретой солнцем малины и нежную прохладу тех ягод, что прятались в тени, под листьями. А как хороши десерты со свежей малиной! Давайте приготовим летний торт: душистые ягоды на творожном креме, нежном, как сама малина.

Понадобится:

Малина – 1 литр;

Корж-основа: Яйцо – 1 шт.; Сахар – 1/3 стакана; Молоко – 2 ст.л.; Мука – ½ стакана; Крахмал – 1 ст. л.; Разрыхлитель – 1/3 ч.л.; Соль – щепотка; Масло сливочное - 2 ст.л.;

Крем: Творог нежирный – 400 гр.; Йогурт или простокваша – 375 гр.; Сахар – 1 стакан; Сливки для взбивания – 400 мл.; Желатин – 15 гр. (20 гр. для плотной начинки); Желе-заливка для торта (dr. Oetker) – 1 пакетик; Разъемная форма диам. 24-26 см., бумага для выпечки.



Приготовление:

Желатин можно замочить сразу, в половине стакана холодной кипяченой воды (просто залейте и размешайте). Для нежного, слегка колышущегося крема-суфле понадобится 15 гр., если любите крем более плотный, количество желатина можно увеличить до 20 гр.

Для коржа-основы взбейте яйцо с сахаром до пены, добавьте молоко. Соедините муку с крахмалом, разрыхлителем и солью, и замесите тесто. Добавьте растопленное масло, размешайте до однородности – и можно печь.

Тесто будет негустое, вылейте его в форму и ложкой размажьте. Можно печь в разъёмной форме, в которой будете собирать торт. Я пеку на круглом низком противне, и остывший корж подрезаю по размеру донышка формы. В разогретой до 180-190 гр. духовке на выпечку надо примерно 10 минут.

Варианты. Корж можно сделать не бисквитный, а хрустящий и рассыпчатый - как в рецепте пирога с черносливом: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5478 Или вообще обойтись без выпечки, а сделать основу из готового печенья, как в рецепте чизкейка: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3149

Переберите малину, отложите примерно две трети самых красивых ягод – для украшения верха торта, а оставшуюся положим в крем. Малину поставьте в холодильник.

Для крема-начинки творог выбирайте свежий, некислый, мягкий – если творог крупинками, протрите его через сито. Творог, йогурт (простоквашу) и сахар взбейте миксером, получится пышная однородная масса. Теперь надо разогреть желатин – можно в ковшике на плите, а я грею в микроволновке – несколько секунд, потом хорошо размешиваю, и, если не все крупинки растворились – еще несколько секунд. Струйкой вливаю желатин в творожный крем и быстро размешиваю, теперь миску надо ненадолго поставить в холодильник – на то время, пока взбиваю сливки. Раз-другой надо будет в холодильник заглянуть, и перемешать, чтоб охлаждался крем равномерно.

Холодные сливки взбиваю в комбайне до устойчивой крепкой пены. Пока взбиваются, как раз успеем подготовить форму – её надо выстелить пергаментом для выпечки, потом будет удобнее вынимать торт. Донышко накрываю куском пергамента, сверху ставлю кольцо и застегиваю. Длинную полоску бумаги – по длине окружности формы – ставлю внутри к стенкам, и кладу корж-основу, он будет придерживать бумагу.

Ну вот, форма готова, сливки взбиты, творожный крем остыл и начал густеть. Аккуратно, порциями подмешайте сливки к творожному крему, и можно собирать торт. Третью часть начинки выкладываю на корж, на неё – половину отложенной для начинки малины, снова крем, малина, крем. И в холодильник, пусть застывает.

Когда поверхность торта затвердеет, можно украшать ягодами - у нас осталась малина и пакетик желе для торта. Желе варится по инструкции на пакетике (порошок из пакетика, 2 ст.л. сахара и 250 мл. воды, вскипятить, варить 1 минуту). Хочу предупредить, что застывает это желе очень быстро, считанные минуты, поэтому надо сначала выложить ягоды и поставить торт обратно в холодильник, потом сварить заливку и остудить буквально минуту, и можно доставать торт и заливать. На холодных ягодах желе быстро «схватывается» и крем не успеет растаять. Вот и все. Ставлю обратно в холодильник, для полного застывания торту надо постоять в целом часов шесть.