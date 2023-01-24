Быстрый, лёгкий и вкусный! Торт из лаваша без выпечки

Этот рецепт торта без выпечки из лаваша, ягод и сметанного крема может стать одним из ваших любимых! Ведь по вкусу он будет немного похож на нежный «Мильфей», а готовить его очень просто и быстро. Для начинки вы можете взять любые ягоды - вишню, чернику, смородину - и тоже будет очень вкусно.

Торт без выпечки из лаваша с клубникой

Ингредиенты: - свежемороженая клубника 600 г;

- сметана 20% 300 г;

- сгущенка вареная 350 г;

- лаваш 2-3 листа;

- варенье клубничное или джем 200 г;

Приготовление:

1. Лаваш режем на прямоугольники, я резала один лист на 8 частей, примерно 12×15 см. Сметану взбиваем миксером примерно 2 минуты, затем по одной ложке добавляем сгущенку, взбиваем до однородности, постепенно добавляя всю банку. Консистенция получится довольно жидкой.

2. На прямоугольник лаваша намазываем варенье, затем выкладываем в ряд клубнику, заворачиваем в трубочку. У меня получилось 15 штук.

3. На дно тарелки выкладываем крем, затем 5 трубочек. Теперь обильно смазываем кремом. И так слой за слоем, трубочки-крем-трубочки-крем. Количество трубочек в слоях у меня такое 5-4-3-2-1, получается горка.

4. Оставляем тортик в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше на ночь, лаваш отлично пропитается, будет нежным и мягким, а крем немного стабилизируется. При подаче нужно потереть на наш торт шоколад.

Все готово, приятного аппетита!