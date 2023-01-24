Быстрый, лёгкий и вкусный! Торт из лаваша без выпечки
Этот рецепт торта без выпечки из лаваша, ягод и сметанного крема может стать одним из ваших любимых! Ведь по вкусу он будет немного похож на нежный «Мильфей», а готовить его очень просто и быстро. Для начинки вы можете взять любые ягоды - вишню, чернику, смородину - и тоже будет очень вкусно.
Торт без выпечки из лаваша с клубникой
Ингредиенты:
- свежемороженая клубника 600 г;
Приготовление:
1. Лаваш режем на прямоугольники, я резала один лист на 8 частей, примерно 12×15 см. Сметану взбиваем миксером примерно 2 минуты, затем по одной ложке добавляем сгущенку, взбиваем до однородности, постепенно добавляя всю банку. Консистенция получится довольно жидкой.
2. На прямоугольник лаваша намазываем варенье, затем выкладываем в ряд клубнику, заворачиваем в трубочку. У меня получилось 15 штук.
3. На дно тарелки выкладываем крем, затем 5 трубочек. Теперь обильно смазываем кремом. И так слой за слоем, трубочки-крем-трубочки-крем. Количество трубочек в слоях у меня такое 5-4-3-2-1, получается горка.
4. Оставляем тортик в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше на ночь, лаваш отлично пропитается, будет нежным и мягким, а крем немного стабилизируется. При подаче нужно потереть на наш торт шоколад.
Все готово, приятного аппетита!