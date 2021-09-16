Медовик. Классический рецепт

Предлагаем классический рецепт медовика. Торт должен получиться даже у начинающих кулинаров.

Для коржей:

Яйца - 2 шт.

Сахар - 220 г

Сливочное масло - 100 г

Мёд - 2 ст.л.

Мука - 400-450 г

Сода - 1 ч.л.

Соль - щепотка.

Для крема:

Сметана - 500-600 г

Сахарная пудра - 100 г

1. В кастрюле венчиком или блендером взбиваем до устойчивой пены яйца, щепотку соли и сахар.

2. Добавляем к смеси сливочное масло, мёд. На небольшом огне, при постоянном помешивании, доводим смесь до кипения. Не кипятить!

3. Снимаем с огня, добавляем соду.

4. После того, как пена немного осядет, добавляем в смесь частями муку. Когда тесто будет достаточно густым, выкладываем его на поверхность и продолжаем замешивать тесто руками. Оно не должно прилипать к рукам, но и не должно быть очень плотным.

5. Тесто накрываем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 30-60 минут.

6. Пока тесто охлаждается, смешиваем сметану и сахарную пудру для крема.

7. Достаём тесто из холодильника и делим на 10 частей, из которых раскатываем тонкие коржи. Для того, чтобы они не прилипали, посыпаем поверхность мукой. Чтобы коржи были одинакового размера с ровными краями, используем обычную тарелку. Накрываем ей раскатанный корж и срезаем ножом всё лишнее тесто. Из него, кстати, можно сформировать корж, который затем пойдёт на посыпку.

8. Выпекаем коржи при температуре 160-170 С. Так как коржи тонкие, время выпекания составляет меньше 5 минут. Ориентируйтесь на свою духовку и следите, чтобы коржи не подгорели.

9. Снимаем корж, сразу же намазываем его кремом. Таким образом собираем торт. Последний корж подсушиваем, затем руками, толкушкой или блендером измельчаем в крошку, которой посыпаем верх и бока торта.

Приятного аппетита!