Новогодний торт-мороженое «Грибочки»

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:

Мороженое - 250 грамм

Взбитые сливки - 300 грамм

Сливочное масло - 100 грамм

Сгущенное молоко - 50 грамм

Какао - 50 грамм

Шоколадная травка - зеленая (Можно взять кокосовую стружку)

Печенье «Грибочки» Choco Boy - 1 упаковка

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Сделаем взбитые сливки: для этого достанем из холодильника охлажденный не менее суток пакет жидких сливок (их можно приобрести в специализированном магазине Арома-Люкс на Первомайской, 67). На один стакан жидких сливок положить одну столовую ложку с верхом сахарной пудры и ¼ чайной ложки без верха крахмала. Взбивать все в течение 15-20 минут миксером до получения густой однородной массы.

Мне захотелось, чтобы сливки у меня были шоколадные. Для этой цели я перемешала какао-порошок и сахарную пудру в отдельной посуде и добавила в готовые сливки, еще раз взбила, получилось очень вкусно и шоколадно!

Внимание. Чтобы у вас салфетка, на которой будет сделан тортик, была чистой по окончании работы, необходимо ее покрыть полиэтиленовой пленочкой. Той, которой обертывают в магазине колбасу и другие продукты. Ее можно купить в любом хозяйственном отделе. Когда «заготовка» тортика будет готова, можно будет пленку потихонечку из-под тортика вытянуть и украшать свое творение, но уже очень аккуратно.

Затем укладываем первый слой сливок, потом мороженое, далее снова сливки. И красиво сверху так обмазываем мороженое сливками с помощью ножичка или ломаточки – получился у нас такой симпатичный «пенечек». Заготовка тортика готова, вытягиваем пленку аккуратненько и начинаем украшать. Можно убрать тортик в морозилку, чтобы мороженка подмерзла.

Далее идет украшение тортика. Этот этап нужно делать очень быстро, т.к. внутри тортика находится мороженое, а оно имеет особенность таять, а нам этого не нужно. Торты-мороженое делают на предприятиях в специальном холодном цехе, а мы-то в холодильник не залезем.

Если быстро украшать не получается, то либо через каждые каждые 10 минут убирайте ваш тортик в морозилку подмерзнуть либо изначально можно за основу торта взять бисквит, пропитанный сметаной с сахаром, или готовый тортик маленький купить или рулет.

Теперь берем плоскую насадочку, закладываем ее в кондитерский мешок, делаем сливочный крем (это сгущенка, сливочное масло и какао), отправляем его в конверт и красиво украшаем наш «пенечек».

Выдавливаем масляный крем: горизонтальная черточка, вертикальная и т.д., изображая плетение корзинки. Делаем несколько рядков – получилось красиво, сверху из взбитых сливок я изобразила косичку. Насадка уже другая – «Звездочка» (тоже Арома помогла).

И теперь практически все, последние штрихи, прятное самое – положить сверху грибочки, обсыпать шоколадной травкой (Арома), приделать шишечки (они съедобные, из желатина, в Ароме взяла). Ну все – торт готов!