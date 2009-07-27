Торт «Лебединое озеро»

Очень люблю свадебные торты – большие, красивые, с цветами, украшениями и обязательно с фигурками лебедей или жениха и невесты. Только фигурки жениха и невесты, как правило, несъедобны – как-то не слишком этично есть жениха и невесту на свадьбе. А вот с лебедями – другое дело: и символично, и романтично, и вкусно, в конце концов! Вот и решилась я на нашу с мужем очередную годовщину свадьбы сделать этих самых лебедей, чтоб потом их торжественно съесть (не подумайте ничего кровожадного ). А в целом просто-напросто решила сделать мужу такой подарок в условиях своего безработного сидения дома с ребенком и, опять же, в условиях кризиса.

Для начала нужно нарисовать этих самых лебедей. Но т.к. мои творческие таланты остались в глубоком детстве, то я просто скачала из Интернета рисунок лебедя.

Затем готовим белковую глазурь: холодный белок одного яйца взбиваем и постепенно всыпаем почти стакан сахарной пудры (у меня было чуть меньше стакана).

В конце добавляем пару-тройку капель лимонного сока для гладкости. Взбивать нужно минут 10. В итоге получается такая густая масса, примерно как взбитые сливки, только более плотные.

Выкладываем эту массу в кондитерский шприц или мешочек с самой тоненькой насадкой. Кладем рисунки лебедей под файл и начинаем рисовать. У меня файлов свободных не оказалось, поэтому я рисовала прямо на кальке. Хотя файл в данном случае намного упрощает задачу – рисунок можно положить внутрь, и он никуда «не убежит», пленка у него достаточно плотная и не сборит, да и после высыхания фигур снимать их с файла намного проще, чем с кальки.

Для двух лебедей я нарисовала 4 туловища и 4 крыла. Только одна пара туловищ и крыльев должна смотреть в другую сторону, т.е. быть зеркальным отражением первых пар, чтобы их потом можно было соединить.

Минут через 15 контуры уже высохнут и можно будет продолжить рисовать. Теперь берем круглую насадку, но более широкую, чем была сначала, и рисуем ею голову и шею лебедей. Шею, вопреки красоте, лучше сделать потолще, чтоб она потом не сломалась, когда будем снимать лебедей с файла или кальки.

Затем надеваем насадку звездочка (крупная) и рисуем все остальное – туловище и крылья:

Теперь оставляем все это сушить примерно часов на 5. Я делала вечером, поэтому просто оставила на ночь. Крылья нужно обязательно положить на выпуклую поверхность, чтоб у них был изгиб. Остатки глазури в шприце заворачиваем в пленку (или просто кладем в мешочек) и убираем в холодильник – они нам еще понадобится.

Когда фигурки высохли, очень осторожно снимаем их с файла. Если фигурки все-таки где-то поломались их еще можно склеить: для этого нанесите немного глазури на места слома, затем сложите всю фигурку так, как она была выложена изначально, а сверху еще немного «пройдитесь» глазурью. И оставляем опять сохнуть.

После высыхания начинаем сбору лебедей: одну половинку лебедя ставим на губку (или любую другую поверхность, куда можно воткнуть зубочистки) и закрепляем ее зубочистками, т.е. просто прислоняем лебедя, чтоб он не упал

Теперь склеиваем все части лебедя на белковую глазурь и закрепляем всего лебедя зубочистками

Ну и оставляем лебедей опять отдыхать до полного высыхания .

Я в это время сделала сам торт. Вообще-то торт называется «Калифорния», торт очень вкусный! Поэтому если Вы не надумаете выращивать лебедей, то сделайте торт – не пожалеете ! Итак, для начала готовим тесто для коржей.

Нам понадобится:

5 яиц,

1 ст. сахара,

5 ст л какао,

70 г муки,

70 г крахмала,

1 ч л ванильного сахара,

щепотка соли и

2 ч л разрыхлителя.

Отделяем желтки от белков и взбиваем белки со щепоткой соли сначала на низких оборотах, потом на высоких.

Когда пена будет плотная, снижаем обороты и постепенно всыпаем сахар и ванильный сахар:

Опять взбиваем немного на высокой скорости, затем по одному добавляем желтки и еще немного взбиваем.

Теперь соединяем все сухие ингредиенты, всыпаем во взбитые яйца с сахаром и очень осторожно перемешиваем, снизу вверх:

Выливаем тесто в форму, смазанную маслом и застеленную бумагой для выпечки (у меня был противень) и отправляем в горячую духовку при 180° на 30-40 минут. Ориентируйтесь на свою духовку и форму, т.к. чем выше форма, тем дольше нужно выпекать корж. Если у вас маленькая форма, то можете выпечь 2 коржа отдельно, либо 1 корж, который потом разрежете.

Готовность проверяете зубочисткой: чистая – значит корж готов.

Все, теперь займемся кремом. Могу даже сказать, что весь смак торта – в креме. Он сам по себе уже вкусный, можно так съесть .

Для крема понадобится:

4 яйца,

полстакана молока,

¾ ст. сахара,

2 ст л муки,

полпачки сливочного масла,

200 г сливочного сыра (филадельфия или альметте)

Взбиваем яйца, сахар, молоко и муку венчиком. Здесь миксер не нужен – лишь бы хорошо все перемешалось.

И всю эту однородную массу ставим на маленький огонь, постоянно помешивая. «Завариваем» крем до получения густой массы, по консистенции напоминающей густую сметану:

Теперь остужаем крем, добавляем туда размягченное масло и творожный сыр. Вообще по рецепту туда идет сыр «Филадельфия», но я взяла «Альметте», вспоминая знаменитый Чизкейк Миссис Пампкин (http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3149). И все взбиваем:

Крема получается достаточно много, поэтому лучше ненадолго поставить крем в холодильник, чтобы он стал более густым. Или можете промазать коржи, а остатки съесть .

Теперь собираем торт. Здесь уже на ваше усмотрение – можете просто промазать коржи кремом. Я решила добавить еще фрукты (бананы и киви), промазывая их кремом:

У меня получилось 2 коржа. Сверху на фрукты кладем второй корж, и дальше уже украшайте торт по своему желанию – можете полить глазурью, посыпать шоколадной или кокосовой стружкой. А можете покрасить остатки крема пищевыми красителями в голубой цвет и сделать «озеро» для наших лебедей. Я покрыла торт голубой мастикой.

У меня еще были заготовлены украшения из той же мастики. Ну и главные действующие лица – лебеди.

Все, наш торт «Лебединое озеро» готов . Может показаться, что делать такой торт – очень долго и муторно, но на самом деле на лебедей времени тратишь совсем немного, а торт делаешь, как правило, уже на следующий день. И к вечеру торт готов. А вообще могу сказать, что в этом деле важно желание и творческий настрой, а уж остальное обязательно получится!