Ароматный постный торт с бананами, курагой и апельсинами!

Как известно, все новое – хорошо забытое старое. Совсем недавно ю-мама с энтузиазмом пекла «Чайный кекс» из «тех, советских времен» - спасибо Homochka за популяризацию рецепта.

Действительно, пышный, нежный, легкий в приготовлении и при этом о-о-о-чень бюджетный пирог. Может быть, не все знают, что существует постный вариант этого полюбившегося ю-мамам кекса. А если разрезать бисквит на коржи и прослоить кремом/начинкой из апельсинов и кураги – получится постный торт. Не любите курагу? Сделайте крем из орехов, чернослива и изюма; из чернослива и яблока, например. Попробуем?

Постный торт

Понадобится:

Для теста:

Банан – половинка;

Сахар – 2/3 стакана (можно меньше);

Мед – 2 ст. л.;

Крепкий черный чай – 1 стакан 250 мл.;

Масло растительное – 2 ст. л.;

Мука – 2 стакана без горки (стакан 250 мл.);

Соль – щепотка;

Сода – 1 ч.л. без горки.

Для начинки:

Курага – 300 гр.;

Апельсин – 1 шт.

· Духовку включите заранее, так как тесто делается практически мгновенно. Заварите стакан очень крепкого чая.

· В кухонный комбайн с насадкой нож-«бабочка» кладу банан, сахар, мед, растительное масло, теплый чай и стакан муки. Замешиваю до получения однородной массы.

· Второй стакан муки перемешиваю с содой и солью, высыпаю в чашу комбайна и включаю на полминуты – как только тесто станет однородным, готово.

· Выпекаю в заранее разогретой до 180 градусов духовке минут 40. Время выпечки у меня зависит от размера формы, в широкой форме тесто распределяется тонким слоем и печется быстрее. Проверяйте готовность.

· Пока бисквит печется, делаю начинку. Курагу мою, заливаю кипятком до верха и варю на среднем огне до размягчения. С половины апельсина снимаю мелкой теркой цедру, апельсин чищу и делю на дольки. Удобно чистить ножом, как яблоко, срезая кожуру до мякоти; после этого нужно отделить дольки от пленок, проводя ножом вдоль пленок/перегородок, мякоть отделится легко. Блендером измельчаю курагу с цедрой и апельсином до состояния пюре. Сахар не добавляю, потому что бисквит сладкий – но, конечно, это дело вкуса… да и курага-апельсин разные по сладости бывают. Пробуйте.

· Бисквит разрежьте горизонтально на 2-3 пласта, и промажьте начинкой. Верх можно украсить орехами.