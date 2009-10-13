Торт «С Днем рождения, Мама!»
Приближалось день рождения мамы. Денег на хороший подарок нет, ерунду дарить не хотелось. Что же подарить любимой мамочке, тем более, что мама – сладкоежка? Конечно же, торт!
Итак, для теста для коржей:
4 яйца
0,5 стакана сахара
1 стакан муки
0,5 пакетика разрыхлителя
0,5 пакетика ванильного сахара.
* Яйца с сахаром и ванилью взбить в крутую пену, продолжая взбивать, добавить муку и разрыхлитель.
* Готовое тесто выливаем на противень, смазанный маслом и застеленный пергаментной бумагой.
Форму отправляем в духовку, разогретую до 180° на 30-40 минут, готовность определяется зубочисткой. Готовый бисквит остудить.
Займемся кремом:
1 кг сметаны (можно меньше, торт получается огромным)
2 пакетика желатина
1 стакан сахара
1 банка консервированных персиков (можно абрикосы, вишню, либо размоченные сухофрукты).
* Желатин замочить в 1 стакане холодного молока (либо воды) в течение 20 минут, затем стакан поставить на водяную баню и прогреть, постоянно помешивая до исчезновения крупинок.
* Сметану взбить с сахаром, затем влить в смесь распаренный желатин и мелко порезанные кусочки фруктов. Крем поставить в холодильник.
* Корж разрезать пополам, можно отрезать корочки с боков и пропитать его сиропом от персиков.
* Начинаем собирать торт: форму, в которой выпекали корж, смазать сливочным маслом и вылить половину крема, сверху положить корж, затем снова выливаем крем и накрываем все второй половинкой коржа.
* Форму ставим в холодильник до полного застывания (я оставляла на ночь, но можно и на час).
* Форму вытащить из холодильника, поставить в раковину с горячей водой на 1 минуту (чтобы подтаяло масло), и выложить торт на блюдо.
* Сверху украшаем, я использовала шоколадную глазурь и вафельные розы.
Мамуля была приятно удивлена моими способностями. Тортик понравился всем гостям!
Приятного аппетита!