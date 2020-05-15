Шоколадный чизкейк с творожной основой

Простой рецепт чизкейка для тех, кто следит за фигурой. Он отличается особой нежностью и напоминает воздушное суфле. Легкие десерты - спасение для фигуры после карантина без вреда для талии. Чизкейк, который готовится быстро и несложно. В прошлый раз мы делали Чизкейк с желатиновым кремом и печеньем без выпечки.

Шоколадный творожный чизкейк

Готовим корж

Понадобится для коржа Молоко – 50 мл., Банан - 1 шт., Яйцо - 1 шт., Мука (пшеничная или кукурузная)– 2 ст.л., Какао – 1 ст.л., Разрыхлитель теста - 1/2 ч.л.

Приготовление:

* Смешиваем все ингредиенты блендером, предварительно разрезав банан на кусочки. Хорошенько перемешиваем до получения однородной массы. Корж будет достаточно сладким даже без сахара за счет банана.

* Выливаем тесто в форму и отправляем в хорошо разогретую духовку до готовности. Корж тонкий, поэтому испечется быстро. Проверьте его готовность зубочисткой. У меня выпекся примерно за 15 минут. Форма может быть стеклянной жаропрочной или силиконовой.

* Пока корж остужается, переходим к приготовлению творожного слоя.

Готовим начинку

Понадобится для начинки Мягкий творог – 370-390 гр. (у меня три небольшие баночки 0% жирности по 130 гр.), Кефир, ряженка или питьевой йогурт - 150 мл., Вода - 50 мл., Какао - 2 ст.л, Желатин – 1 упаковка (10 гр.), Ванилин – 1 упаковка (по желанию), Подсластитель (по вкусу и желанию).

Приготовление:

* Сначала заливаем желатин водой и даем постоять 10-15 минут.

* Смешиваем мягкий творог с кефиром или йогуртом, добавляем какао, ванилин и подсластитель. Лично я не использовала никакие подсластители. Питьевой йогурт достаточно сладкий. И тем более я хочу получить торт, который будет более-менее диетичным)

* Творожная масса готова, возвращаемся снова к желатину. Разбухший желатин нагреваем на плите до полного растворения, но не доводим до кипения. Даем ему чуть остыть и выливаем в творожную массу.

* Тщательно все перемешиваем и выливаем полученную массу поверх остывшего коржа. Отправляем наш торт в холодильник минимум часа на 3.

* Торт готов! Я его оставляю в той же форме. По желанию можно украсить верхушку растопленным шоколадом (для тех, кто не на диете)! Пробуйте!

P.S. Торт исчез за вечер, так как было объявлено - "можно есть даже на ночь - калорий минимум")))