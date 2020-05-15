Шоколадный чизкейк с творожной основой
Простой рецепт чизкейка для тех, кто следит за фигурой. Он отличается особой нежностью и напоминает воздушное суфле. Легкие десерты - спасение для фигуры после карантина без вреда для талии. Чизкейк, который готовится быстро и несложно. В прошлый раз мы делали Чизкейк с желатиновым кремом и печеньем без выпечки.
Шоколадный творожный чизкейк
Готовим корж
|
Понадобится для коржа
Молоко – 50 мл.,
Банан - 1 шт.,
Яйцо - 1 шт.,
Мука (пшеничная или кукурузная)– 2 ст.л.,
Какао – 1 ст.л.,
Разрыхлитель теста - 1/2 ч.л.
Приготовление:
* Смешиваем все ингредиенты блендером, предварительно разрезав банан на кусочки. Хорошенько перемешиваем до получения однородной массы. Корж будет достаточно сладким даже без сахара за счет банана.
* Выливаем тесто в форму и отправляем в хорошо разогретую духовку до готовности. Корж тонкий, поэтому испечется быстро. Проверьте его готовность зубочисткой. У меня выпекся примерно за 15 минут. Форма может быть стеклянной жаропрочной или силиконовой.
* Пока корж остужается, переходим к приготовлению творожного слоя.
Готовим начинку
|
|
Понадобится для начинки
Мягкий творог – 370-390 гр. (у меня три небольшие баночки 0% жирности по 130 гр.),
Кефир, ряженка или питьевой йогурт - 150 мл.,
Вода - 50 мл.,
Какао - 2 ст.л,
Желатин – 1 упаковка (10 гр.),
Ванилин – 1 упаковка (по желанию),
Подсластитель (по вкусу и желанию).
Приготовление:
* Сначала заливаем желатин водой и даем постоять 10-15 минут.
* Смешиваем мягкий творог с кефиром или йогуртом, добавляем какао, ванилин и подсластитель. Лично я не использовала никакие подсластители. Питьевой йогурт достаточно сладкий. И тем более я хочу получить торт, который будет более-менее диетичным)
* Творожная масса готова, возвращаемся снова к желатину. Разбухший желатин нагреваем на плите до полного растворения, но не доводим до кипения. Даем ему чуть остыть и выливаем в творожную массу.
* Тщательно все перемешиваем и выливаем полученную массу поверх остывшего коржа. Отправляем наш торт в холодильник минимум часа на 3.
* Торт готов! Я его оставляю в той же форме. По желанию можно украсить верхушку растопленным шоколадом (для тех, кто не на диете)! Пробуйте!
P.S. Торт исчез за вечер, так как было объявлено - "можно есть даже на ночь - калорий минимум")))