Шоколадно-вишневый торт без выпечки? Да!
Осторожно! Много шоколада! Только для реальных фанатов и сладкоежек :) Рецепт простой - делаем торт даже без выпечки, при этом он вкусный и сытный - кусочек такого торта заменит вам обед или ужин! Ну что, приготовим "лекарство" для Карлсона? Тогда бегом в магазин за двумя плитками шоколада!
Шоколадный торт с вишней
Понадобится
Основа торта:
Приготовление:
1. Выкладываем в ёмкость 400 г йогурта или сметаны, добавляем какао и сгущенное молоко. Все хорошо перемешиваем.
2. Высыпаем в полученную массу овсяные хлопья. Можно добавить измельчённых орехов, примерно граммов 100, но можно и без них.
Снова все перемешиваем и отставляем в сторону, чтобы хлопья набухли и масса стала гуще. Минут 20-30 будет достаточно.
3. В это время топим на водяной бане шоколад. Лучше взять темный натуральный, так как он лучше сочетается с вишней. Добавляем шоколад в основу торта.
4. Используйте разъёмную форму. Можно и обычную, но прежде положите в нее пищевую пленку!
Выложите на дно формы 1/3 шоколадной массы, затем слой вишни. Лучше брать замороженную, чтобы не возиться с косточками. У меня свежая - поэтому я предварительно извлекла косточки и порезала на половинки.
Далее кладем поверх еще 1/3 основы, вишню и оставшуюся массу. Так как торт я планирую после перевернуть, то последний слой у меня из вишни. Если делаете торт в разъемной форме, то вишню завершающим слоем не кладите.
5. Получившийся тортик пока убираем в холодильник и готовим глазурь. Смешиваем какао, сахар, йогурт (или сметану) в чаше, в которой будем варить глазурь. Постоянно помешивая, доводим до закипания на среднем огне.
После того, как масса закипела, варим еще 30 секунд. Убираем с огня и сразу добавляем масло. Перемешиваем до однородного состояния.
6. Достаем из холодильника наш торт и поливаем глазурью, пока она еще не остыла. Выравниваем, украшаем сверху при необходимости.
Убираем торт в холодильник минимум часа на 3-4.
Спустя несколько часов торт готов! Шоколад чудесно сочетается с вишней.
Сладкого вам чаепития!