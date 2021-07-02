Шоколадно-вишневый торт без выпечки? Да!

Осторожно! Много шоколада! Только для реальных фанатов и сладкоежек :) Рецепт простой - делаем торт даже без выпечки, при этом он вкусный и сытный - кусочек такого торта заменит вам обед или ужин! Ну что, приготовим "лекарство" для Карлсона? Тогда бегом в магазин за двумя плитками шоколада!

Шоколадный торт с вишней

Понадобится Основа торта:

Овсяные хлопья (быстрого приготовления) - 200 г

Сгущенное молоко - 250 г

Шоколад темный - 180 г

Вишня (замороженная или свежая) - 100 г

Какао - 4 ст.л.

Натуральный густой йогурт или сметана - 400 г

Глазурь:

Сахар - 70 г

Какао - 2 ст.л.

Масло сливочное - 50 г

Натуральный густой йогурт или сметана - 100 г

Приготовление:

1. Выкладываем в ёмкость 400 г йогурта или сметаны, добавляем какао и сгущенное молоко. Все хорошо перемешиваем.

2. Высыпаем в полученную массу овсяные хлопья. Можно добавить измельчённых орехов, примерно граммов 100, но можно и без них.

Снова все перемешиваем и отставляем в сторону, чтобы хлопья набухли и масса стала гуще. Минут 20-30 будет достаточно.

3. В это время топим на водяной бане шоколад. Лучше взять темный натуральный, так как он лучше сочетается с вишней. Добавляем шоколад в основу торта.

4. Используйте разъёмную форму. Можно и обычную, но прежде положите в нее пищевую пленку!

Выложите на дно формы 1/3 шоколадной массы, затем слой вишни. Лучше брать замороженную, чтобы не возиться с косточками. У меня свежая - поэтому я предварительно извлекла косточки и порезала на половинки.

Далее кладем поверх еще 1/3 основы, вишню и оставшуюся массу. Так как торт я планирую после перевернуть, то последний слой у меня из вишни. Если делаете торт в разъемной форме, то вишню завершающим слоем не кладите.

5. Получившийся тортик пока убираем в холодильник и готовим глазурь. Смешиваем какао, сахар, йогурт (или сметану) в чаше, в которой будем варить глазурь. Постоянно помешивая, доводим до закипания на среднем огне.

После того, как масса закипела, варим еще 30 секунд. Убираем с огня и сразу добавляем масло. Перемешиваем до однородного состояния.

6. Достаем из холодильника наш торт и поливаем глазурью, пока она еще не остыла. Выравниваем, украшаем сверху при необходимости.

Убираем торт в холодильник минимум часа на 3-4.

Спустя несколько часов торт готов! Шоколад чудесно сочетается с вишней.

Сладкого вам чаепития!