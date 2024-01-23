Лимонный торт
Предлагаем рецепт лимонного торта из немецкой поваренной книги. Придётся потратить на его приготовление время, но результат того стоит. Именно такой торт был у нас сегодня к утреннему кофе по случаю Дня рождения сайта Ю-мама.
Ингредиенты:
1. В первую очередь необходимо приготовить основу для лимонных сливок. Для этого натираем цедру одного лимона, выжимаем сок из двух лимонов и доводим водой жидкость до 125 мл. Соединяем лимонный сок, цедру, 125 г сахара и доводим до кипения.
Крахмал смешиваем с 3 ст.л. холодной воды, вводим в лимонный сок и ещё раз доводим до кипения. Охлаждаем, убираем в холодильник на ночь.
2. Лимонная база готова, приступаем к выпечке коржей.
Каждый корж состоит из двух частей. Для нижнего слоя взбиваем масло с сахаром, постепенно вводим туда желтки, 1 яйцо, соль, ванильный сахар. Смешиваем муку с разрыхлителем, вместе с молоком вводим в масляно-яичную смесь. Делим тесто на 2 порции.
Для верхней части коржа взбиваем 4 белка, постепенно добавляя 200 г сахара. Также делим на 2 порции.
3. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Выкладываем тесто в форму. Поверх теста, не доходя 1,5 см до края формы, выкладываем взбитые с сахаром белки. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 С 10-15 минут (ориентируйтесь на свою духовку). Белки должны подсохнуть и зарумяниться. Каждый корж получается двухслойный – тесто и безе.
Аналогичным образом выпекаем второй корж.
4. Для крема взбиваем сливки, вводим в них лимонную базу, хорошо перемешиваем.
5. Когда коржи остыли, собираем торт, промазывая каждый корж и бока торта лимонным кремом. В качестве украшения можно использовать лепестки миндаля, у нас это был колотый миндаль.
Получается нежный, с кислинкой торт.
Приятного аппетита!