Предлагаем рецепт лимонного торта из немецкой поваренной книги. Придётся потратить на его приготовление время, но результат того стоит. Именно такой торт был у нас сегодня к утреннему кофе по случаю Дня рождения сайта Ю-мама.

Лимонный торт

Ингредиенты:

Для лимонного крема:

– 0,5 л сливок жирностью 33%;

– цедра 1 лимона;

– сок 2 лимонов;

– 125 г сахара;

- 2,5 ч.л. пищевого крахмала.

Для теста:

– 125 г сливочного масла;

– 150 г сахара;

– 4 желтка;

– 1 яйцо;

– щепотка соли;

– 1 ст.л. ванильного сахара;

– 2 ч.л. разрыхлителя;

– 150 г муки;

– 2 ст.л. молока.

Для безе:

– 4 белка;

– 200 г сахара.

1. В первую очередь необходимо приготовить основу для лимонных сливок. Для этого натираем цедру одного лимона, выжимаем сок из двух лимонов и доводим водой жидкость до 125 мл. Соединяем лимонный сок, цедру, 125 г сахара и доводим до кипения.

Крахмал смешиваем с 3 ст.л. холодной воды, вводим в лимонный сок и ещё раз доводим до кипения. Охлаждаем, убираем в холодильник на ночь.

2. Лимонная база готова, приступаем к выпечке коржей.

Каждый корж состоит из двух частей. Для нижнего слоя взбиваем масло с сахаром, постепенно вводим туда желтки, 1 яйцо, соль, ванильный сахар. Смешиваем муку с разрыхлителем, вместе с молоком вводим в масляно-яичную смесь. Делим тесто на 2 порции.

Для верхней части коржа взбиваем 4 белка, постепенно добавляя 200 г сахара. Также делим на 2 порции.

3. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Выкладываем тесто в форму. Поверх теста, не доходя 1,5 см до края формы, выкладываем взбитые с сахаром белки. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 С 10-15 минут (ориентируйтесь на свою духовку). Белки должны подсохнуть и зарумяниться. Каждый корж получается двухслойный – тесто и безе.

Аналогичным образом выпекаем второй корж.

4. Для крема взбиваем сливки, вводим в них лимонную базу, хорошо перемешиваем.

5. Когда коржи остыли, собираем торт, промазывая каждый корж и бока торта лимонным кремом. В качестве украшения можно использовать лепестки миндаля, у нас это был колотый миндаль.

Получается нежный, с кислинкой торт.

Приятного аппетита!