Торт-диванчик

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ :

Готовый бисквит ванильный Консервированный манго 1 баночка Сметана 200 мл Сахар 1 ст.ложка Взбитые сливки 0,5 пакета Сливочное масло 1 пачка Сгущенное молоко 1 банка Краска пищевая (несоленая) красная Леденцы 3 штучки Шоколадная посыпка 2 ст.ложки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Берем готовый бисквит – можно приготовить его самостоятельно или купить в магазине. Магазинные бисквиты сэкономят время, но их обязательно проверяйте на дату изготовления, попадаются очень старые и, соответственно, несъедобные.

Если Вы хотите приготовить ДОМАШНИЙ БИСКВИТ :

Возьмите 3 яйца, 3/4 стакана сахара, 1 стакан муки, ванилин, разрыхлитель.

Взбейте отдельно желтки с ванилином и разрыхлителем и отдельно белки. Во взбитые в пену белки добавьте постепенно сахар. Затем перемешайте взбитые желтки и белки, добавьте муку, еще раз перемешайте и выложите тесто в смазанную растительным маслом форму и в духовку.

Можно приготовить шоколадный бисквит, добавив в тесто какао.

Разрезаем готовый бисквит пополам и по краям, получается сиденье, спинка и подлокотники, складываем диванчик из запчастей. Затем мы его разберем и начиним всяческими вкусностями – сливками и консервированными фруктами.

Открываем баночку консервированных фруктов – манго например, можно взять консервированные персики, абрикосы, ананасы, по вкусу.

Сначала занимаемся сиденьем диванчика - разрезаем его на два слоя. Нижний слой пропитываем сладкой водой от консервированных фруктов и сметаной, смешаной с сахаром.

На сметану выкладываем фрукты. Теперь нам остается покрыть фрукты взбитыми сливками.

Внимание: Взбитые сливки можно купить в магазине «Арома-Люкс», Первомайская 67. Они продаются в картонных пакетак, как молоко. На 1 стакан сливок добавляем 1 столовую ложку с горкой сахарной пудры и ½ чайной ложки крахмала. Нам необходимо будет взбить миксером 3 стакана сливок.

Пропитываем «крышечку» сиденья сладкой водой от манго, сметаной с сахаром и соединяем слои. Обмазываем сиденье взбитыми сливками.

Спинку диванчика разделяем на два слоя, промазываем сливками, не пропитываем, т.к. спинка не будет стоять, то же самое проделываем с подлокотниками и прилепляем все запчасти к сиденью - тортик почти готов!

Смешиваем сгущенное молоко, размягченное сливочное масло миксером – получаем сливочный крем . Часть полученного крема откладываем на оформление бочков и спинки диванчика, на надпись и декоративные элементы, а часть смешиваем с пищевой краской. Она обычно продается в порошке. Ее нужно взять на кончике ножа и разбавить чайной ложкой кипяченой воды. Хорошенько перемешиваем сливочный крем и краску до образования однородной массы – у нас получился красный масляный крем для оформления обивки дивана. Каким образом Вы будете делать обивку диванчика – это полностью ваша фантазия. Можно с помощью насадки «звездочки», можно без насадки – получится все равно здорово.

Внимание: Пищевую краску можно купить в магазине. В пасху особенно много ее продают в магазинах. Но тут надо внимательно смотреть на этикетку и выбирать обязательно несоленую (без добавления соли), т.к. мы не хотим получить соленый крем.

Следующий этап - украшение подлокотников диванчика, бочков и спинки. Для этого берем новый конвертик с неокрашенным масляным кремом и фантазируя выдавливаем из него крем, как больше нравится.

Затем пишем на диванчике надпись-поздравление, выкладываем подушечки – можно взять конфетки, как я, можно печененки – вобщем все, что съедобно. Обсыпаем вокруг тортик шоколадной стружкой – это коврик. Для этой цели также подойдет кокосовая стружка.