Нежнейший торт-сметанник без выпечки. Как в кафе!

Очень удобны и просты в приготовлении тортики без выпечки! Это идеальный рецепт для тех, у кого нет духовки, а хочется побаловать себя домашним тортом. Наш рецепт торта из печенья и сметаны без выпечки - палочка-выручалочка для любой хозяйки. Десерт чем-то напоминает чизкейк. Он получается очень нежный и вкусный.

Сметанник без выпечки

Понадобится:

Основа

Шоколадное печенье – 300 г

Сливочное масло – 120 г

Молоко – 1-2 ст.л.

Крем

Сметана 20% жирности – 400 г

Яйца 2 шт.

Сахар – 150 г

Сливочное масло – 100 г

Мука – 2,5 ст.л.

Ванильный сахар – 2 ч.л.

Приготовление:

1. Перед приготовлением заранее достаньте сливочное масло из холодильника, оно должно быть комнатной температуры.

2. Начнем с крема. Смешиваем муку, сахар, яйца и все хорошенько перемешиваем до однородности. Далее добавляем сметану и вновь хорошо перемешаем.

3. Ставим полученную смесь на плиту на маленький огонь и варим, постоянно помешивая. После закипания крем варим еще 2 минуты и далее убираем с плиты. Крем по консистенции будет напоминать пудинг. Остужаем его до комнатной температуры.

4. Переходим к приготовлению основы. Печенье измельчаем в крошку блендером или толкушкой (у меня толкушка). Добавляем к печенью 120 г растопленного сливочного масла. Хорошо перемешайте и попробуйте рукой собрать в комок. Если он держит форму – отлично, если нет – добавляем 1-2 ст.л. ложки молока.

5. Берем 2/3 полученной массы и формируем основу торта. Лучше подойдет разъемная форма. Утрамбовываем печенье, формируя небольшие бортики. Убираем в холодильник на несколько минут.

6. Снова возвращаемся к крему. Кладем в миску 100 г сливочного масла и ванильный сахар. Взбиваем миксером до воздушности около 3 минут. Постепенно добавляем сметанный крем и продолжаем взбивать.

Готовый крем перекладываем в форму на основу из печенья и выравниваем.

7. Оставшейся 1/3 крошки посыпаем сверху торт. Лучше начать с краев и далее закончить по центру. Лопаточкой слегка примните крошку.

8. Готовый торт рекомендуется накрыть пленкой и убрать в холодильник минимум на 5 часов, а лучше на ночь.

Сметанник освобождаем из формы и наслаждаемся вкусным чаепитием!

Приятного аппетита!