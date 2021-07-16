Нежнейший торт-сметанник без выпечки. Как в кафе!
Очень удобны и просты в приготовлении тортики без выпечки! Это идеальный рецепт для тех, у кого нет духовки, а хочется побаловать себя домашним тортом. Наш рецепт торта из печенья и сметаны без выпечки - палочка-выручалочка для любой хозяйки. Десерт чем-то напоминает чизкейк. Он получается очень нежный и вкусный.
Сметанник без выпечки
Понадобится:
Приготовление:
1. Перед приготовлением заранее достаньте сливочное масло из холодильника, оно должно быть комнатной температуры.
2. Начнем с крема. Смешиваем муку, сахар, яйца и все хорошенько перемешиваем до однородности. Далее добавляем сметану и вновь хорошо перемешаем.
3. Ставим полученную смесь на плиту на маленький огонь и варим, постоянно помешивая. После закипания крем варим еще 2 минуты и далее убираем с плиты. Крем по консистенции будет напоминать пудинг. Остужаем его до комнатной температуры.
4. Переходим к приготовлению основы. Печенье измельчаем в крошку блендером или толкушкой (у меня толкушка). Добавляем к печенью 120 г растопленного сливочного масла. Хорошо перемешайте и попробуйте рукой собрать в комок. Если он держит форму – отлично, если нет – добавляем 1-2 ст.л. ложки молока.
5. Берем 2/3 полученной массы и формируем основу торта. Лучше подойдет разъемная форма. Утрамбовываем печенье, формируя небольшие бортики. Убираем в холодильник на несколько минут.
6. Снова возвращаемся к крему. Кладем в миску 100 г сливочного масла и ванильный сахар. Взбиваем миксером до воздушности около 3 минут. Постепенно добавляем сметанный крем и продолжаем взбивать.
Готовый крем перекладываем в форму на основу из печенья и выравниваем.
7. Оставшейся 1/3 крошки посыпаем сверху торт. Лучше начать с краев и далее закончить по центру. Лопаточкой слегка примните крошку.
8. Готовый торт рекомендуется накрыть пленкой и убрать в холодильник минимум на 5 часов, а лучше на ночь.
Сметанник освобождаем из формы и наслаждаемся вкусным чаепитием!
Приятного аппетита!