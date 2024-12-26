Торт «Наполеон». Проверенный рецепт

Рецептов «Наполеона» в интернете огромное количество. Мы почитали отзывы, посмотрели на количество лайков, и выбрали рецепт, который проверили и можем однозначно рекомендовать.

Торт «Наполеон» с заварным кремом и сливками

Понадобится для коржей: сливочное масло 270-280 г;

3 желтка;

водка 2 ч.л.;

мука 450 г;

холодная вода 150 мл.

Важно! Перед приготовлением теста для коржей необходимо охладить сливочное масло в морозилке в течение 40-50 минут.

1. Смешиваем в миске желтки, воду и водку.

2. В миску высыпаем всю муку и натираем туда охлажденное сливочное масло.

3. Всё это быстро перетираем в крошку, делаем углубление и выливаем туда жидкую смесь из желтков, воды и водки.

4. Замешиваем тесто. Долго не вымешиваем, чтобы масло не растаяло.

5. Делим на 12 частей. Мы использовали весы, получились кусочки весом около 70 г каждый. Тарелку обильно посыпаем мукой, выкладываем заготовки для коржей, закрываем пищевой плёнкой и убираем в холодильник на 6 часов.

6. Перед выпечкой каждый шарик раскатываем на пергаменте, обильно посыпая его мукой (на раскатку 12 коржей ещё может уйти около 1 стакана муки). Диаметр коржа получается 21-22 см.

7. Каждый корж натыкаем вилкой и выпекаем 4-5 минут в предварительно разогретой до 210 °С духовке.

8. Как только корж достали, сразу обрезаем или по шаблону из картона, или при помощи другой посуды. У нас это было кольцо для тортов диаметром 20 см. Обрезки собираем в отдельной посуде.

Выпекание коржей занимает около 1 часа. Получается вот такая пышная стопка.

Теперь можно готовить крем и собирать торт.

Понадобится для крема: молоко 600 мл;

яйцо 2 шт.;

180 г сахара (у нас это был тростниковый);

ванильный сахар 2 ч.л.;

крахмал 40 г;

сливочное масло 100 г;

сливки 33-35% 200 г.



1. В миске соединяем яйца, сахар и ванильный сахар. Перемешиваем венчиком до однородности.

2. Добавляем крахмал и ещё раз перемешиваем.

3. Вливаем в эту смесь 50-100 мл молока. Вновь перемешиваем.

4. Оставшееся молоко наливаем в кастрюлю и нагреваем, не доводя до кипения.

5. Это горячее молоко вливаем в сахарно-яичную-крахмальную заготовку, всё перемешиваем и в кастрюле ставим на огонь для заваривания крема. Крем постоянно перемешиваем, чтобы он не пригорел. Как только крем загустеет и начнёт «пыхтеть», снимаем с огня и охлаждаем пару минут, после чего добавляем сюда размягчённое сливочное масло.

6. Когда крем окончательно охладился, добавляем в него взбитые сливки, перемешиваем до однородности и приступаем к сборке торта.

7. Торт можно собирать в форме, мы его собирали сразу на тарелке.

8. На промазывание каждого коржа уходит 2-2,5 столовые ложки крема. Оставшимся кремом обмазываем верх и бока торта, присыпаем крошкой из обрезков коржей.

9. Ставим в холодильник на ночь. За ночь торт пропитается и опустится по высоте раза в 1,5.

Вкус этого торта божественный.

Стоимость такого домашнего торта около 700-800 руб.

Приятного аппетита!