Торт «Наполеон». Проверенный рецепт
Рецептов «Наполеона» в интернете огромное количество. Мы почитали отзывы, посмотрели на количество лайков, и выбрали рецепт, который проверили и можем однозначно рекомендовать.
Торт «Наполеон» с заварным кремом и сливками
Понадобится для коржей:
- сливочное масло 270-280 г;
- 3 желтка;
- водка 2 ч.л.;
- мука 450 г;
- холодная вода 150 мл.
Важно! Перед приготовлением теста для коржей необходимо охладить сливочное масло в морозилке в течение 40-50 минут.
1. Смешиваем в миске желтки, воду и водку.
2. В миску высыпаем всю муку и натираем туда охлажденное сливочное масло.
3. Всё это быстро перетираем в крошку, делаем углубление и выливаем туда жидкую смесь из желтков, воды и водки.
4. Замешиваем тесто. Долго не вымешиваем, чтобы масло не растаяло.
5. Делим на 12 частей. Мы использовали весы, получились кусочки весом около 70 г каждый. Тарелку обильно посыпаем мукой, выкладываем заготовки для коржей, закрываем пищевой плёнкой и убираем в холодильник на 6 часов.
6. Перед выпечкой каждый шарик раскатываем на пергаменте, обильно посыпая его мукой (на раскатку 12 коржей ещё может уйти около 1 стакана муки). Диаметр коржа получается 21-22 см.
7. Каждый корж натыкаем вилкой и выпекаем 4-5 минут в предварительно разогретой до 210 °С духовке.
8. Как только корж достали, сразу обрезаем или по шаблону из картона, или при помощи другой посуды. У нас это было кольцо для тортов диаметром 20 см. Обрезки собираем в отдельной посуде.
Выпекание коржей занимает около 1 часа. Получается вот такая пышная стопка.
Теперь можно готовить крем и собирать торт.
Понадобится для крема:
- молоко 600 мл;
- яйцо 2 шт.;
- 180 г сахара (у нас это был тростниковый);
- ванильный сахар 2 ч.л.;
- крахмал 40 г;
- сливочное масло 100 г;
- сливки 33-35% 200 г.
1. В миске соединяем яйца, сахар и ванильный сахар. Перемешиваем венчиком до однородности.
2. Добавляем крахмал и ещё раз перемешиваем.
3. Вливаем в эту смесь 50-100 мл молока. Вновь перемешиваем.
4. Оставшееся молоко наливаем в кастрюлю и нагреваем, не доводя до кипения.
5. Это горячее молоко вливаем в сахарно-яичную-крахмальную заготовку, всё перемешиваем и в кастрюле ставим на огонь для заваривания крема. Крем постоянно перемешиваем, чтобы он не пригорел. Как только крем загустеет и начнёт «пыхтеть», снимаем с огня и охлаждаем пару минут, после чего добавляем сюда размягчённое сливочное масло.
6. Когда крем окончательно охладился, добавляем в него взбитые сливки, перемешиваем до однородности и приступаем к сборке торта.
7. Торт можно собирать в форме, мы его собирали сразу на тарелке.
8. На промазывание каждого коржа уходит 2-2,5 столовые ложки крема. Оставшимся кремом обмазываем верх и бока торта, присыпаем крошкой из обрезков коржей.
9. Ставим в холодильник на ночь. За ночь торт пропитается и опустится по высоте раза в 1,5.
Вкус этого торта божественный.
Стоимость такого домашнего торта около 700-800 руб.
Приятного аппетита!