maodarin
Торты

Оригинальный тортик: только для совершеннолетних!

В данном тортике главное — не содержание, а форма!

Заводим тесто для обычного торта под названием “Микадо”:

  • 2 стакана сметаны
  • 2 стакана сахара
  • 1 ч. ложку соды, гашёной в уксусе

Или аналогичный рецепт:

  • 2 стакана кефира
  • 4 столовых ложки маргарина
  • 2 стакана сахара
  • 1 ч/ложку гашёной соды.

Замешиваем, добавляем муки, чтобы получилось тесто слабее (мягче) пельменного.

Смазываем противень сливочным маслом.

 

Делим тесто на 4-6 частей и раскатываем каждую скалкой в корж, который кладём на листик и выпекаем в горячей духовке при температуре 250 градусов минут по 20.

 

 

Параллельно у нас варится банка сгущёнки.

 

Вытаскивая каждый корж, мы по-быстрому, пока он горячий и мягкий, вырезаем ножницами из него разные кругляшки, как показано на рисунках.

 

Можно после этого потыкать вырезанные изделия вилкой и смазать их кисточкой, смоченной в коньяке.

После того, как у нас израсходованы все коржи на создание всех нужных элементов композиции, делаем крем.

Достаём варёную сгущёнку, добавляем в неё из расчёта на одну банку – одну пачку сливочного масла, корицу – чтобы сделать крем более коричневым.

Начинаем складывать элементы, как показано на рисунке, смазывая их кремом. Внутрь большой трубочки при укладке каждого коржа добавляем взбитые сливки. В нижнюю часть композиции, так сказать, внутрь яичек так же добавляем взбитые сливки.

Собираем композицию. Головка может падать, поэтому мы пока её не ставим сверху, а оставляем отдельно.

Ставим в холодильник на сутки – чтобы торт пропитался. Перед подачей на стол ставим сверху головку, всё промазывая кремом, нижнюю часть посыпаем чёрным маком, в верхней части по канавке головки пускаем взбитые сливки.

Сверху я ещё посыпал звёздочками красными – это кондитерские украшение, продающиеся в магазине.

 

В общем всё.

Приятного аппетита!

Торты
