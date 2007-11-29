Хочу предложить вам простые рецепты тортов без выпечки, с минимумом продуктов и быстрыми в приготовлении - Муравейник и Шалаш!

Если вы родом из 70-х, то помните период пустых полок в магазинах, когда в свободной продаже из продуктов был только майонез, плавленые сырки и рыбные консервы, выложенные на прилавках красивыми пирамидами…

Отсутствие нормальных продуктов вкупе с необходимостью кормить семью каждый день, а уж в праздник и чем-то вкусненьким побаловать, рождали причудливые рецепты типа «фальшивой красной икры» из морковки, кусочка селедки и плавленого сырка.

Этакие «рецепты времен социализма». Некоторые из них теперь интересны только в историческом аспекте, как образцы «советской кулинарии», а кое-что забыто напрасно, как выяснилось.

Рассказываю однажды дочери про «как я была маленькой» - мол, не было у нас такого изобилия киндеров-марсов-сникерсов, и конфеты мы делали из детской смеси «Малютка», а тортик – из кукурузных палочек. Воспитываю её, значит. Типа, тяжелое у нас детство было. А у неё глаза загораются, и она так с восторгом: «А давай сделаем?!» Сделаем? Как это? А что, собственно… ну давай, сделаем… развлеку ребенка… вспомню детство!

Торт «Муравейник»

Лидер хит-парада. Нравится всем. Дочь его делает сама – я только размешивать немного помогаю.

Время на изготовление – 15 минут.

Понадобится:

Масло сливочное - 200 гр.;

Ириски типа «Кис-кис», «Золотой ключик» - правильные твердые коричневые ириски - 500-600 гр.

Кукурузные палочки – одна большая или две пачки поменьше.

Делать быстрее, чем писАть.

Сначала, разумеется, придется развернуть ириски («отбумажить» - слово из детства. «Мама, отбумажь мне конфетку!»). В большой кастрюльке (в маленькой будет неудобно перемешивать потом) растапливаете масло вместе с ирисками. Огонь поменьше, а помешивать почаще - смесь довольно быстро становится однородной, гладкой и блестящей. Энергичное размешивание этому способствует. Можно все это проделывать в большом тазу для варки варенья, у кого такой имеется, удобнее будет.

Теперь высыпаете в эту кастрюльку палочки, и перемешиваете, зачерпывая ирисочную массу со дна. Она липкая и горячая, поэтому удобнее всего взять ложку с длинной ручкой. У нас в детстве была такая штука, вроде лопаточки узкой с длинным черенком, называлась «весёлка».

Перемешивать надо быстро, пока горячее и жидкое.

Выложить на блюдо горкой. Выкладывать тоже надо быстро – при остывании тортик становится хрустящим и уже не выложится.… Дать остыть немного, отгоняя домашних (если получится). И все!

Приятного аппетита!

Торт «Ленин в разливе» (он же «Шалаш», он же «Палатка»)

Время на изготовление – 20-25 минут.

Понадобится:

Печенье типа «Юбилейное» (подойдет любое) – 2-3 пачки.

Масло сливочное - 100 гр.;

Творог густой, не кислый – 300 гр.;

Сгущенка – ½ банки;

Молоко – треть стакана;

Для чистоты эксперимента я старалась придерживаться «того самого» рецепта. Комментарии будут в конце.

Творог протереть через сито.

Масло взбить с половиной банки сгущенки в крем, добавить протертый до однородности творог. Перемешать. (На мой вкус крем получился слишком сладким, творожка больше не было, поэтому я добавила граммов 150 густой сметаны 25%. Это уже не по рецепту)

Подогреть молоко. Печеньки на секунду обмакивать в молоко и выкладывать на пленке рядами по 3 штуки в ряд – например, 3*3 или 3*4. Слой печенья – слой крема – снова печенье и.т.д. У меня получилось три слоя. Последний слой – кремовый.

Теперь надо взять пленку за края и сложить все это безобразие «домиком». Осторожно! Печеньки стали хрупкими, у меня несколько штучек сломались.

Пленку снимать не надо, прямо в ней поставить на ночь (часов на 6-8, наверное) в холодильник для того, чтобы пропитался. Когда торт пропитается, печеньки не крошатся при разрезании. Я не выдерживаю столько и пробую раньше.

Утром развернуть пленку, тортик вынуть и полить шоколадной глазурью: горький шоколад 60 гр., сливочное масло и вода – по 1 стол. ложке, по вкусу сахарной пудры, 2 стол. ложки сливок. Прогреть. А можно просто обсыпать торт толстым слоем какао. Нам нравится вообще без глазури.

Комментарии к рецепту:

Главное – концепция. «Строить шалаш» весело и забавно, думаю, понравится детям – складывать печенье и мазать, такое развлечение. Я сама получила удовольствие от процесса. И от поедания потом – тоже: такие славные треугольные ломтики с кремовой серединкой.

Про крем уже писала – на мой вкус излишне сладко и тяжеловато. Я вообще не любитель масляных кремов. Подойдет сюда простой сметанный крем – густую сметану 25-30% хорошо взбить с сахаром. А еще вместо сгущенки можно взять густые сливки 35%, и немного сахара. Сливки взбить с сахаром и осторожно вмешать в них творог. С этим кремом получится … э-э-э… такой дальний сельский родственник тирамису, мне нравится!

Можно делать разные варианты тортика: «Зебра» - белый крем, шоколадное печенье; «Ночка» - шоколадный крем и шоколадное печенье; «Лимончелло» - в крем добавить цедру, а глазурь сделать лимонную (белок, сок лимона и сахарная пудра); «Ореховый» с ореховой крошкой в креме, можно добавлять мелко порезанные сухофрукты, замоченный в коньяке изюм и просто коньяк-ликер какой-нибудь. Это уже, разумеется, не детский вариант.

Ну и так далее – простор для творчества.

Приятного аппетита!

P.S. - А помните, были петушки на палочках и замороженные ананасы? пальчики оближешь. Байкал вкусный, не то что сейчас.

А еще мы любили молоко прямо из бутылки (стеклянные такие, с цветными крышечками из фольги) со свежим хлебом. И хлеб чтобы отламывать, а не резать… а еще молоко было в треугольных пакетах… хорошее было детство!