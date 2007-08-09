Торт «Бабочка»

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:

Готовый бисквит Консервированная клубника Сметана Сахар Взбитые сливки Сливочное масло Сгущенное молоко Краска пищевая (несоленая) Кокосовая стружка 1 штука 1 баночка 250 мл 2 ст. ложки 0,5 литра 200 грамм 100 грамм красная, зеленая разноцветная

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Берем готовый бисквит, разрезаем его пополам и выкладываем «крылышки» нашей бабочки. Можно придумать какую-то свою оригинальную форму «крылышек». Все зависит только от Вашей фантазии.

Бисквит можно купить в магазине, не забудьте обратить внимание на дату изготовления!

Если Вы хотите приготовить ДОМАШНИЙ БИСКВИТ:

возьмите 3 яйца, 3/4 стакана сахара, 1 стакан муки, ванилин, разрыхлитель.

Взбейте отдельно желтки с ванилином и разрыхлителем и отдельно белки. Во взбитые в пену белки добавьте постепенно сахар. Затем перемешайте взбитые желтки и белки, добавьте муку, еще раз перемешайте и выложите тесто в смазанную растительным маслом форму и в духовку.

Можно приготовить шоколадный бисквит, добавив в тесто какао.

Мой бисквит состоял из двух слоев, покупные бисквиты чаще всего имеют три слоя. Сколько слоев будет у тортика остается на Ваше усмотрение.

Теперь мы пропитаем первый слой бисквита сиропом от консервированной клубники и сметаной с сахаром. Можно использовать любые другие консервированные и свежие фрукты: персики, абрикосы, манго и т.д. Также и крем можно выбрать по своему желанию. У меня применяются взбитые сливки.

На сметану выкладываем клубнику. Чтобы «крылья» у бабочки получились более плоскими, я разрезала клубнику пополам. Теперь наносим на фрукты взбитые сливки, сверху накладываем второй слой коржа, предварительно пропитав его сметаной с сахаром. Главное – не перестараться, т.к. сильно пропитавшиеся коржи не очень аппетитны. Затем «бабочку» мы покроем сливками и красиво разровняем их со всех сторон лопаточкой.

Внимание: Взбитые сливки можно купить в магазине «Арома-Люкс», Первомайская 67. Они продаются в картонных пакетах, как молоко. На 1 стакан сливок добавляем 1 столовую ложку с горкой сахарной пудры и 1/4 чайной ложки крахмала (без горки). Нам необходимо будет взбить миксером 3 стакана сливок.

Затем возьмем кондитерский мешок с насадкой и взбитыми сливками, начнем украшать бочки нашего торта. Можно слегка поэкспериментировать и добавить в сливки пищевую краску любого цвета, и тогда бордюр у Вас получится очень необычным, у меня он стандартного белого цвета. После бордюра можно приняться за серединку «бабочки» – у меня получилась «косичка».

Далее берем сгущенное молоко, размягченное сливочное масло, перемешиваем миксером – получаем сливочный крем. Часть полученного крема смешиваем с зеленой пищевой краской, а часть с красной. Пищевую краску продают в порошке. Ее нужно взять на кончике ножа и разбавить ¼ чайной ложки кипяченой воды. Хорошенько перемешиваем сливочный крем и краску до образования однородной массы – у нас получился окрашенный масляный крем.

Внимание: Пищевую краску можно купить в магазине. Но тут надо внимательно смотреть на этикетку и выбирать обязательно несоленую (без добавления соли), т.к. мы не хотим получить соленый крем.

Красным кремом можно нарисовать на «крылышках» различные точки, узоры и загогулины. Затем возьмем кокосовую стружку, декоративные посыпки, шарики и нанесем симметрично на «крылышки». Можно выложить консервированные фрукты, конфеты, орешки – все, что есть под рукой.

Следующий этап - рисуем головку и усики «бабочки». Можно на одном из крылышек написать розовым кремом любую поздравительную надпись! Обсыпаем вокруг тортик зеленой шоколадной стружкой – это будет травка. Для этой цели также подойдет кокосовая стружка.

Наша «Бабочка» готова, приятного аппетита!