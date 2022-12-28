Лёгкий вариант торта «Рождественское полено»

Классический рецепт торта «Рождественское полено» предполагает использование масляного крема, но его не все любят. Я предлагаю вариант с более лёгким кремом из шоколада и сливок. Получится очень вкусно и очень шоколадно, да и для нас главное - форма торта в виде полена, а начинка может быть любой! Можно добавить в начинку ягоды, бананы, а полено украсить по вашему усмотрению в лесном стиле.

Рождественское полено (Бюш дё Ноэль) – традиционный французский рождественский торт, десерт стали готовить на смену очень интересному языческому обычаю.

Ещё в начале XII века во Франции в Рождество каждая семья, соблюдая определенные церемонии, заносила в дом вишнёвое полено, которое затем поливали маслом и вином и сжигали в очаге. Это на целый год приносило в дом достаток, счастье и сохраняло духовное тепло предков, а домочадцев оберегало от бед и проделок нечисти.

Поэтому сегодня французские хозяйки стараются, чтобы сладкое полено получилось максимально реалистичным. В основе торта - бисквитный рулет с кофейным или шоколадным кремом. А поверхность торта украшают так, чтоб он был похож на древесную кору.

Торт «Рождественское полено»

Ингредиенты: - мука 105 г;

- сахар 150 г;

- яйца 3 шт.;

- какао 50 г;

- сливки 33-35% 400 мл ;

- горький шоколад 150 и темный шоколад 150 г; - сливочное масло 50 г;

- сладкий кофе 50-80 мл или ягодный сироп;

Важно!

1. Шоколадный ганаш - не сладкий крем, поэтому, если любите послаще, добавьте в бисквит не 150 г, а 200 г сахара.

2. Можно сделать в начинку крем из взбитых сливок и шоколада. Тогда нужно соединить их, как в пункте 3 нашего рецепта. И после соединения растопленного шоколада и сливок массу охладить в течение 4 часов, тогда она хорошо взобьётся.

3. Берите шоколад хорошего качества!

Приготовление:

1. Начнём с бисквита. Яйца нужно разделить на белки и желтки. Белки взбиваем в пышную устойчивую пену, желтки с сахаром взбиваем до пышности и полного растворения сахара. Аккуратно смешиваем две получившиеся массы, движением снизу вверх, главное - не повредить пышность.

2. Просеиваем муку и какао, снова хорошо, но аккуратно перемешиваем движениями со дна наверх. Выкладываем тесто на противень, застеленный пергаментом и смазанный сливочным маслом. У меня размер 20×30 см, если такого нет, просто разровняйте тесто в прямоугольник высотой примерно 1 см, оно хорошо держит форму.

Ставим в духовку на 180⁰, на 10 минут, готовность проверяйте зубочисткой, если на ней не осталось крошек, тесто готово.

3. Пока печется бисквит, делаем шоколадный ганаш и крем-глазурь для верха торта.

* Для покрытия верха: берем 150 г горького шоколада и 200 мл сливок. В сотейнике с толстым дном разогреваем сливки, когда станут теплыми, ломаем туда шоколад и, постоянно помешивая, доводим до однородности, убираем с огня.

* Начинка: берем 150 г темного шоколада, масло и 200 мл сливок. В сотейнике с толстым дном растопите 50 г масла и шоколад, помешивайте, чтобы не закипело. Следом нужно влить сливки, быстро размешать и поварить пару минут до загустения. Отставить в сторону и дать крему немного остыть. Затем еще раз хорошо перемешать, чтобы добавить воздух, но не взбивать.

4. Для того, чтобы свернуть бисквит в рулет, можно использовать полотенце, которое смочено в воде и затем отжато. Я положила горячий бисквит на влажное полотенце, пропитала кофе. Я люблю сочетание шоколада и кофейного вкуса. Но вы можете взять малиновый, клубничный сироп (разбавьте водой!), хорошо подходит сироп из консервированных персиков или ананасов.

Ждём, пусть немного остынет. Пока бисквит еще теплый, но уже не горячий, выкладываем крем-начинку и аккуратными движениями сворачиваем. Пока бисквит теплый, он послушный.

5. Сделайте зубочисткой дырочки и сверху еще раз пропитайте рулет.

Если бисквит немного лопнет в процессе приготовления, не расстраивайтесь, это можно исправить, когда будете украшать. Переложите бисквит на плоскую тарелку или доску, которую легко отмыть ;) Ставим рулет в холодильник на 10-15 минут.

6. Приступаем к декору: сначала покрываем рулет слоем крема со всех сторон, ждем несколько минут, теперь оставшимся кремом рисуем очень вытянутые узкие треугольники, накладывая крем сверху, их формируем плоскостью ножа и кончиком делаем как бы кору на дереве. Можно попробовать нарисовать кору и ложкой, делая небольшие углубления в слое крема.

7. Осторожно переносим рулет на тарелку для подачи. Если есть деревянный спил - подойдет идеально! Убираем рулет в холодильник еще минут на 5, до полного остывания, затем щедро посыпаем его сахарной пудрой, как будто снегом, и можно подавать к столу!

Приятного аппетита!

И с наступающим Новым годом!