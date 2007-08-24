Торт «Змейка» (почти что из Бажовских сказов)

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:

Рулет - 1 штука

Взбитые сливки - 0,5 литра

Сливочное масло - 100 грамм

Сгущенное молоко - 50 грамм

Краска пищевая (несоленая) - желтая, зеленая

Кокосовая стружка - синяя, зеленая

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Берем покупной рулет: ванильный либо шоколадный. Можно купить два разных рулета и выложить попеременно – один ванильный кусочек, затем идет шоколадный и т.д.

Выкладываем кусочки волнообразно, чтобы было похоже на тело «змеи». Длина «змеи» ограничена только длиной блюда и фантазией автора. Так как бисквит очень нежный и ломкий, лучше всего кусочки ничем не склеивать. Можно очень осторожно между кусочками бисквита положить тонкие ломтики консервированных фруктов (абрикосов, персиков), а поверх немного пропитать сладким сиропом из под них же.

Теперь сделаем взбитые сливки и окрасим их в зеленый цвет. Смотря какого цвета будет ваша «змейка», такую краску мы и вливаем в сливки.

Внимание. Не забудьте, что уже взбитые сливки мы окрашиваем жидким раствором пищевой краски, не порошком! На 1 чайную ложку берем краски на кончике ножа, можно чуть больше.

Затем с помощью ножа обмазываем зелеными взбитыми сливками рулет. Делаем все очень аккуратно.

Можно обмазывать не взбитыми сливками, а сливочным кремом: смешать сгущенное молоко и сливочное масло, добавить пищевую краску. Получится тоже очень вкусно, желательно взять сливочное масло с 82% жирности. Оно не так сильно тает и хоть немного держит форму.

Заготовка нашего тортика уже готова, теперь осталось только украсить наше произведение: сделать глаза и язык змее, изобразить пятнышки на теле, сделать травку.

Глаза и язык делаем из мастики: для этого смешаем в равных пропорциях сахарную пудру и сухое молоко (1:1), все в сухом виде, например 1 столовую ложку сахарной пудры и 1 столовую ложку сухого молока. Затем добавим жидкое сгущенное молоко, например ¾ чайной ложки. Все хорошенько смешаем – должен получиться шарик с консистенцией песочного теста. Если тесто жидковато и не держит форму – добавьте сахарную пудру, если наоборот рассыпается – тогда сгущенного молока.

Разделим шарик пополам – одну часть мы окрасим в красный цвет (это язык змеи), а вторую можно оставить как есть, а можно окрасить в желтый цвет, как сделала я (так мне захотелось).

Для того, чтобы окрасить мастику в красный цвет, нужно развести водой пищевую красную краску и капнуть на шарик. Если мастика начнет расплываться, делаться жидкой – добавьте сахарную пудру (сухую), помните шарик.

Затем раскатаем из красной мастики оладушку и с помощью ножа вырежем язычок.

Теперь берем желтую мастику (либо неокрашенную белую) и делаем змее глазки. У меня получились миндалевидные глаза. Прикрепляем язык. Тут нужно вспомнить садик, урок лепки.

Разводим в кипяченой воде синюю пищевую краску и кисточкой рисуем глаза нашей кобре. Масляным кремом, окрашенным в нужный цвет (у меня – желтый), выдавливаем с помощью кондитерского конверта пятнышки.

В конверте у меня используется насадка «звездочка», можно использовать любую другую насадку, что есть под рукой. Можно сделать змею полосатой, нарисовать полоски вдоль или поперек. Вобщем, как кому хочется. Обсыпаем змею кокосовой стружкой вокруг и чуть на спинке.

Наш тортик готов! Можно поставить его в холодильник на 1-2 часа, чтобы крем немного подмерз.