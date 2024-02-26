Домашний морковный торт

Морковный торт или пирог - это возможность порадовать свою семью вкусной и быстрой выпечкой. Рецепт простой, готовится из обычных продуктов, которые есть в любом магазине около дома. Здесь нет сложных технологий и хитрых ингредиентов.

Кстати, пусть морковь в составе вас не пугает, никакого вкуса детсадовской запеканки! В этом торте морковь не чувствуется, а лишь придает бисквиту сладость и интересную влажную текстуру.

Морковный торт

Ингредиенты: Коржи

– яйцо 3 шт.;

– растительное масло 150 мл ;

– сахар 100 г;

– мука 200 г (можно цельно зерновую);

ndash; разрыхлитель 3/4 ч.л.;

– корица 1,5 ч.л.;

–мускатный орех 1/2 ч.л.;

– цедра одного апельсина;

– морковь 200-220 г;

– грецкие орехи 100-120 г;

Крем

сметана 350 г;

– сахар 120 г;

– ванилин (по желанию).

1. В миске взбиваем миксером масло, яйца и сахар. Сюда же добавляем просеянную муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и цедру апельсина. Всё перемешиваем.

2. Далее добавляем натёртую на мелкой тёрке морковь и прогретые на сухой сковороде грецкие орехи. Снова всё перемешиваем и даем немного постоять, чтобы сахар точно растворился.

3. Духовку разогреваем до 180 градусов. Тесто делим на 3 части и выпекаем три тонких коржа, каждый - 15-20 минут. Нужно протыкать палочкой, смотреть готовность. Коржи получаются влажные.

4. Для крема смешиваем холодную сметану и сахар. Во время приготовления коржей крем лучше держать в холодильнике. После этого каждый корж и верх торта промазываем кремом. Крем жидкий! Это нормально, если будет подтекать по краям.

5. Торт украшаем орешками, подсушенными дольками апельсина и корицей.

! Нюансы. В тесто при желании можно добавить граммов 50-70 изюма и/или мёд. Можно сделать более дорогой крем из сливочного сыра, 33% сливок и сахарной пудры, тогда торт будет высоким и более праздничным. Если вы придерживаетесь правильного питания, замените пшеничную муку на цельнозерновую, а количество сахара уменьшите.

Приятного аппетита!