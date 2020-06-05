Дачный торт из пряников без выпечки

Наступило лето, впереди дачные выходные, теплые ленивые вечера, посиделки с друзьями. На Урале летнее теплое время особенно ценно, поэтому предлагаю сделать быстрый и мега-простой дачный торт: всего 15 минут, никакой выпечки, доступные продукты и классный результат. Справится даже ребенок, а примут такой торт «на ура», проверено!

Дачный торт из пряников

Понадобится: Пряники шоколадные (можно любые) – 600 гр.,

Сметана 20% – 800 гр.,

Бананы – 3-4 шт. (примерно 500 гр.),

Шоколад темный – 100 гр.,

Сливочное масло – 15 гр.,

Сливки (любые, можно молоко) – 100 гр. (необязательный компонент),

Пищевая пленка. Итого: 2000 гр. Белки 65 жиры 205, углеводы 665, ккал 4765

На 100 гр.: белки 3.3 жиры 10, углеводы 33, ккал 238

Приготовление:

Подготовьте форму для выпечки или (дачный вариант) кастрюлю, большую миску.

Проложите пищевой пленкой, крест-накрест - так, чтобы остались свободные края – потом за них будет удобно доставать торт.

Пряники разрежьте вдоль пополам. Бананы кружочками.

Важный момент! Про сливки. Сливки или молоко необязательный компонент. Я буду обмакивать в них пряники, чтобы лучше пропитались.

Если у вас пряники мягкие, свежие, рыхлые, то будет достаточно сметаны, пропитаются от сметанной прослойки.

Сахар не нужен, бананы и пряники и так сладкие.

Собираем торт! Укладывайте слоями, плотно. Первый слой – пряники. Я обмакиваю в сливки (вы ориентируетесь на свои пряники). Дальше – сметана, банан, сметана, снова пряники.

Повторяйте, пока не закончились пряники. Последний слой тоже пряничный, смазать сметаной.

Закройте краями пленки, плотно, слегка прижмите всю «конструкцию», чтобы слои улеглись поплотнее. Уберите в холодильник на несколько часов (на ночь). За это время пряники пропитаются, и получится торт – с мягкими сочными пряничными «коржами» и нежным сладким сметанным кремом, с банановой прослойкой.

Осталось вынуть из кастрюли и украсить. Разворачивайте пленку, за края (лучше вдвоем) вынимайте торт и переворачивайте на большое блюдо. Шоколад растопите со столовой ложкой сливочного масла (сливок), для текучести, и украсьте верх и края торта. Если есть еще банан, добавьте кружочки банана, а можно просто намазать сметаной и посыпать пряничными крошками.

Приятного аппетита!