Торт «Наполеон» без выпечки всего за час. Удивляйтесь и удивляйте!

Удивительно вкусный торт "Наполеон" без выпечки готовится буквально за час! Он будет очень похож по вкусу на классический домашний торт "Наполеон".

Вам понадобятся слоёные ушки - это печенье заменит сложные в приготовлении традиционные коржи для Наполеона. А крем сделаем классический - заварной. Легкий, нежирный и очень вкусный!

Вы сможете наслаждаться таким «Наполеоном» не только по праздникам, ведь приготовление торта по этому рецепту не требует много времени.

Понадобится:

Печенье "Ушки слоёные" - 500 г;

Яйца — 4 шт;

Сахар — 120 г;

Молоко — 900 мл;

Мука — 80 г;

Ванилин - 2 г (или пакетик ванильного сахара, или натуральная ваниль - 1 стручок);

Сливочное масло — 100 г;

Приготовление:

1. В кастрюле немного взбейте яйца с сахаром, добавьте муку, ванилин и понемногу вливайте теплое молоко, чтобы не было комочков. Полученную смесь варите на маленьком огне, постоянно помешивая.

Это самое долгое действие в приготовлении по нашему рецепту - понадобится минут 20-30, пока крем не загустеет. Его консистенция должна стать похожа на сметану.

2. Когда крем немного остынет, добавьте сливочное масло и размешайте до гладкости. Крема получится много, но он весь уйдет на торт, не волнуйтесь) Чтобы торт получился сочным, крем должен толстым слоем обволакивать печенье.

3. Возьмите форму для выпечки. Печенье «ушки» должно быть хорошо раскрытым. Бывают печеньки, у которых слоеное тесто не раскрылось в процессе выпечки - такое печенье сначала нужно обмакнуть в молоко, иначе в торте оно останется твердым.

Каждое печенье щедро обмакивайте в крем и выкладывайте в форму по кругу, чтобы не оставалось больших промежутков. У вас получится 3-4 слоя (зависит от диаметра формы, у нас - примерно 20 см). Если крем остался - можно разровнять его слоем по верху торта.

4. Поставьте торт в холодильник на 6-7 часов, чтобы печенье хорошо пропиталось кремом. Сверху на готовый «Наполеон» посыпьте крошки из 2-3 оставшихся печенек.

Приятного аппетита!