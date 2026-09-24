Яблочный рулет с необычным творожным кремом

Яблок много не бывает! Вернее, не бывает много вкусной выпечки с ними. Сегодня вновь делимся оригинальным рецептом — готовим нежный рулет с домашними яблоками и вкуснейшим творожным кремом.

Ингредиенты

Для рулета:

яблоки — 500 г;

мука — 120 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 30 г;

мягкий творог — 50 г;

сахар — 100 г;

соль — щепотка;

корица — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 5–7 г.

Для крема:

творожный сыр — 150 г;

мягкий творог — 150 г;

сахарная пудра — 30 г;

корица — ½ ч. л.;

ванилин — по вкусу.

Приготовление

1. Подготовьте яблоки. Очистите их и нарежьте небольшими кубиками. В итоге должно получиться около 300–350 г нарезанных яблок.

2. Приготовьте тесто. Яйца взбейте с солью и сахаром. Добавьте мягкое сливочное масло и творог, перемешайте. Затем всыпьте муку, разрыхлитель и корицу. Перемешайте до однородной массы. Тесто получится довольно густым.

3. Добавьте в тесто нарезанные яблоки и тщательно перемешайте.

4. Выложите массу на противень, застеленный качественным силиконизированным пергаментом. Разровняйте тесто тонким равномерным слоем.

5. Выпекайте корж в духовке, разогретой до 200 °C, в течение 25–30 минут.

6. Приготовьте крем. В миске смешайте творожный сыр и мягкий творог. Добавьте сахарную пудру, корицу и ванилин. Тщательно перемешайте до однородности. Уберите крем в холодильник.

7. Готовый яблочный корж достаньте из духовки и сразу же сверните в рулет, пока он горячий. Накройте полотенцем и оставьте остывать примерно на 30 минут.

8. Остывший рулет аккуратно разверните, смажьте кремом и снова сверните — теперь уже без пергамента, оставив крем внутри. Уберите рулет в холодильник минимум на один час, а лучше — на два. Сверху можно посыпать рулет сахарной пудрой и корицей.

Рулет получается мягким и нежным, с легкой яблочной кислинкой и чудесным коричным кремом. По желанию в тесто можно добавить горсть измельченных грецких орехов.

Приятного аппетита!