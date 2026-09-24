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Аверина Юлия
Выпечка

Яблочный рулет с необычным творожным кремом

Яблок много не бывает! Вернее, не бывает много вкусной выпечки с ними. Сегодня вновь делимся оригинальным рецептом — готовим нежный рулет с домашними яблоками и вкуснейшим творожным кремом.

Ингредиенты

Для рулета:

  • яблоки — 500 г;
  • мука — 120 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • мягкий творог — 50 г;
  • сахар — 100 г;
  • соль — щепотка;
  • корица — 1 ч. л.;
  • разрыхлитель — 5–7 г.

Для крема:

  • творожный сыр — 150 г;
  • мягкий творог — 150 г;
  • сахарная пудра — 30 г;
  • корица — ½ ч. л.;
  • ванилин — по вкусу.

Приготовление

1. Подготовьте яблоки. Очистите их и нарежьте небольшими кубиками. В итоге должно получиться около 300–350 г нарезанных яблок.

2. Приготовьте тесто. Яйца взбейте с солью и сахаром. Добавьте мягкое сливочное масло и творог, перемешайте. Затем всыпьте муку, разрыхлитель и корицу. Перемешайте до однородной массы. Тесто получится довольно густым.

3. Добавьте в тесто нарезанные яблоки и тщательно перемешайте.

4. Выложите массу на противень, застеленный качественным силиконизированным пергаментом. Разровняйте тесто тонким равномерным слоем.

5. Выпекайте корж в духовке, разогретой до 200 °C, в течение 25–30 минут.

6. Приготовьте крем. В миске смешайте творожный сыр и мягкий творог. Добавьте сахарную пудру, корицу и ванилин. Тщательно перемешайте до однородности. Уберите крем в холодильник.

7. Готовый яблочный корж достаньте из духовки и сразу же сверните в рулет, пока он горячий. Накройте полотенцем и оставьте остывать примерно на 30 минут.

8. Остывший рулет аккуратно разверните, смажьте кремом и снова сверните — теперь уже без пергамента, оставив крем внутри. Уберите рулет в холодильник минимум на один час, а лучше — на два. Сверху можно посыпать рулет сахарной пудрой и корицей. 

Рулет получается мягким и нежным, с легкой яблочной кислинкой и чудесным коричным кремом. По желанию в тесто можно добавить горсть измельченных грецких орехов.

Приятного аппетита!

Обсуждение на форуме

2
КураМура
25.09.26, 21:40

Прикольно! Надо делать

UL_Ia
26.09.26, 22:20

На следующий день рулет оказался еще вкуснее!) Настоялся и очень легко и красиво нарезался

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