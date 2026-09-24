Яблочный рулет с необычным творожным кремом
Яблок много не бывает! Вернее, не бывает много вкусной выпечки с ними. Сегодня вновь делимся оригинальным рецептом — готовим нежный рулет с домашними яблоками и вкуснейшим творожным кремом.
Ингредиенты
Для рулета:
- яблоки — 500 г;
- мука — 120 г;
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло — 30 г;
- мягкий творог — 50 г;
- сахар — 100 г;
- соль — щепотка;
- корица — 1 ч. л.;
- разрыхлитель — 5–7 г.
Для крема:
- творожный сыр — 150 г;
- мягкий творог — 150 г;
- сахарная пудра — 30 г;
- корица — ½ ч. л.;
- ванилин — по вкусу.
Приготовление
1. Подготовьте яблоки. Очистите их и нарежьте небольшими кубиками. В итоге должно получиться около 300–350 г нарезанных яблок.
2. Приготовьте тесто. Яйца взбейте с солью и сахаром. Добавьте мягкое сливочное масло и творог, перемешайте. Затем всыпьте муку, разрыхлитель и корицу. Перемешайте до однородной массы. Тесто получится довольно густым.
3. Добавьте в тесто нарезанные яблоки и тщательно перемешайте.
4. Выложите массу на противень, застеленный качественным силиконизированным пергаментом. Разровняйте тесто тонким равномерным слоем.
5. Выпекайте корж в духовке, разогретой до 200 °C, в течение 25–30 минут.
6. Приготовьте крем. В миске смешайте творожный сыр и мягкий творог. Добавьте сахарную пудру, корицу и ванилин. Тщательно перемешайте до однородности. Уберите крем в холодильник.
7. Готовый яблочный корж достаньте из духовки и сразу же сверните в рулет, пока он горячий. Накройте полотенцем и оставьте остывать примерно на 30 минут.
8. Остывший рулет аккуратно разверните, смажьте кремом и снова сверните — теперь уже без пергамента, оставив крем внутри. Уберите рулет в холодильник минимум на один час, а лучше — на два. Сверху можно посыпать рулет сахарной пудрой и корицей.
Рулет получается мягким и нежным, с легкой яблочной кислинкой и чудесным коричным кремом. По желанию в тесто можно добавить горсть измельченных грецких орехов.
Приятного аппетита!
Прикольно! Надо делать
На следующий день рулет оказался еще вкуснее!) Настоялся и очень легко и красиво нарезался