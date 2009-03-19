Пост продолжается, и я сегодня к вам с дрожжевым тестом. Постным . Хорошее получается тесто, можно напечь пирогов с картошкой или с капустой, пирожков с грибами и рисом, с луковой начинкой тоже. Для сладких пирожков в тесто добавьте столовую ложку сахара, и пеките – с маком, с сухофруктами, с орехами и медом, или открытые ягодные.

У меня вот получились булочки чесночные, вроде пампушек – отлично подойдут к супам. Не хотите с чесноком? Тогда перед выпечкой посыпьте булочки кунжутом и крупной солью, например .

Тесто дрожжевое постное. Пампушки с чесноком

Понадобится:

Тесто:

Мука – 0,5 кг (примерно 3 полных стакана);

Дрожжи сухие быстрые – 2 чайных ложки;

Вода теплая – 1 стакан 250 гр.;

Сахар – 1 ч.л.;

Соль – ¾ ч.л.;

Масло растительное – 0,5 стакана;

Глазурь на пампушки:

Чеснок;

Соль;

Растительное масло;

Вода.

1. Тесто легко-удобно замешивать в комбайне (или хлебопечке) насадкой для замешивания теста (крюки) или большим ножом.

Стакан теплой воды (не горячей! горячая вода убьет дрожжи), стакан муки, чайную ложку сахара и дрожжи перемешиваем на минимальной скорости до однородности. По консистенции – вроде жидкой сметаны. Оставьте минут на 5-10 – если смесь запузырилась слегка, значит, с дрожжами все в порядке.

2. Добавляю остальную муку, соль, закрываю крышку и включаю на 1-2 скорость. Вливаю масло. Теперь можно оставить комбайн минут на 12 - 15, пусть замешивает.

3. Хорошо вымешанное тесто тягучее, упругое, к рукам почти не липнет и достаточно эластичное. Степень эластичности в большой степени зависит от муки, но в целом – тянется, и сильно рваться не должно.

4. Перекладываем в миску. Накройте полотенцем, сверху – крышкой и поставьте в теплое место. Через час или чуть больше тесто поднимется вдвое, помните его, чтобы опустилось, и оставьте еще на час примерно для второго подъема. Теперь можно стряпать .

Пампушки чесночные к борщу, например

Тесто нужно разделать на небольшие равные кусочки. Удобно отделять-нарезать стаканом с тонким краем - сразу получаются круглые булочки. Выкладываю их на противень, и перед выпечкой пусть еще минут 10 постоят и поднимутся. Печем при температуре 200 градусов до золотистого цвета. Если перед выпечкой будете посыпать кунжутом, солью, маком - смажьте немного верх булочки сладким чаем. Посыпка будет лучше держаться, а булочка быстрее зарумянится.

Готовые булочки намажьте чесночной глазурью. Несколько зубков надо пропустить через пресс-давилку, растереть с солью, добавить растительного масла и чуть развести водой – чтобы получилась кашица. Можно намазать каждую булочку сверху, а можно сложить их в кастрюлю, туда же вылить чесночную подливку, закрыть крышку и потрясти кастрюлю.

Пампушки готовы!