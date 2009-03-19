Тесто дрожжевое постное. Пампушки с чесноком
Пост продолжается, и я сегодня к вам с дрожжевым тестом. Постным . Хорошее получается тесто, можно напечь пирогов с картошкой или с капустой, пирожков с грибами и рисом, с луковой начинкой тоже. Для сладких пирожков в тесто добавьте столовую ложку сахара, и пеките – с маком, с сухофруктами, с орехами и медом, или открытые ягодные.
У меня вот получились булочки чесночные, вроде пампушек – отлично подойдут к супам. Не хотите с чесноком? Тогда перед выпечкой посыпьте булочки кунжутом и крупной солью, например .
Понадобится:
Тесто:
Мука – 0,5 кг (примерно 3 полных стакана);
Дрожжи сухие быстрые – 2 чайных ложки;
Вода теплая – 1 стакан 250 гр.;
Сахар – 1 ч.л.;
Соль – ¾ ч.л.;
Масло растительное – 0,5 стакана;
Глазурь на пампушки:
Чеснок;
Соль;
Растительное масло;
Вода.
1. Тесто легко-удобно замешивать в комбайне (или хлебопечке) насадкой для замешивания теста (крюки) или большим ножом.
Стакан теплой воды (не горячей! горячая вода убьет дрожжи), стакан муки, чайную ложку сахара и дрожжи перемешиваем на минимальной скорости до однородности. По консистенции – вроде жидкой сметаны. Оставьте минут на 5-10 – если смесь запузырилась слегка, значит, с дрожжами все в порядке.
2. Добавляю остальную муку, соль, закрываю крышку и включаю на 1-2 скорость. Вливаю масло. Теперь можно оставить комбайн минут на 12 - 15, пусть замешивает.
3. Хорошо вымешанное тесто тягучее, упругое, к рукам почти не липнет и достаточно эластичное. Степень эластичности в большой степени зависит от муки, но в целом – тянется, и сильно рваться не должно.
4. Перекладываем в миску. Накройте полотенцем, сверху – крышкой и поставьте в теплое место. Через час или чуть больше тесто поднимется вдвое, помните его, чтобы опустилось, и оставьте еще на час примерно для второго подъема. Теперь можно стряпать .
Пампушки чесночные к борщу, например
Тесто нужно разделать на небольшие равные кусочки. Удобно отделять-нарезать стаканом с тонким краем - сразу получаются круглые булочки. Выкладываю их на противень, и перед выпечкой пусть еще минут 10 постоят и поднимутся. Печем при температуре 200 градусов до золотистого цвета. Если перед выпечкой будете посыпать кунжутом, солью, маком - смажьте немного верх булочки сладким чаем. Посыпка будет лучше держаться, а булочка быстрее зарумянится.
Готовые булочки намажьте чесночной глазурью. Несколько зубков надо пропустить через пресс-давилку, растереть с солью, добавить растительного масла и чуть развести водой – чтобы получилась кашица. Можно намазать каждую булочку сверху, а можно сложить их в кастрюлю, туда же вылить чесночную подливку, закрыть крышку и потрясти кастрюлю.
Пампушки готовы!
Приятного аппетита!