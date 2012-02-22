Недавно услышала, что средний россиянин за всю масленую неделю съедает блинов столько, сколько наши предки за один присест могли «уговорить». То есть, мало мы блинков едим в Масленицу-то! А ведь блины – штука непростая, вещь обрядовая. Блин горяч, как солнце, красен, кругл. Надо печь, надо есть, гостей-друзей угощать – жар блинов прогоняет зимние холода, приближает приход весны, славит солнце-батюшку.

А блины какие были, а? Пышные дрожжевые на опаре и блины-скородумки, налистники и с припеком, сладкие и пресные, с грибами или с рыбой, с маком да с орехами… Медом облитые, маслом-сметаной сдобренные, с яйцами рублеными, шкварками гусиными, уф… да еще из разных «мук» невообразимых – гречневые, гороховые, овсяные, пшенные, ячменные…

Ну, вот хоть овсяные давайте сделаем? Очень нежные получаются блины. Немного толще, чем на пшеничной муке – но пухленькие и легкие. Такие вкусные!

Кстати, диетологи считают, что овес – очень полезный для нашего здоровья злак, особенно для городских жителей. Он регулирует жировой обмен, очищает,и снижает уровень сахара в крови.

Ваш ребенок наотрез отказывается от полезной утренней овсянки? Предложите ему такие блины. Чем не вариант?

Блины овсяные

Понадобится: Овсяные хлопья – 2 стакана с большой горкой;

Мука пшеничная – 1 стакан;

Яйца – 5 штук;

Сахар – 3-4 ст.л.

Соль – ⅓ ч.л.;

Сливки 10% – ½ литра;

Кипяток – 500 мл.

Разрыхлитель – 2,5 ч.л.;

Масло растительное – ¼ стакана;

Молоко – примерно ½ - 1 стакан.

За то время, пока блины пекутся, тесто постепенно густеет. Я добавляю молоко или воду – понемногу, как только показалось, что стало густо.

1. Нужен будет кипяток – ставим воду греться-кипятиться.

2. Овсянку при помощи блендера превращаем в муку (абсолютно мелкой и однородной не получится, да и не надо). Смешайте обе муки – только что полученную овсяную и пшеничную в миске.

3. Яйца хорошо взболтайте с сахаром, солью, добавьте сливки и еще раз взбейте. Овсяная мука содержит мало клейковины, придает блинам пышность и рассыпчатость, и яйца нужны «для связки» - чтоб блин не развалился.

4. Муку всыпаем в яично-сливочную смесь, после энергичного размешивания получается довольно густое тесто. Его надо заварить кипятком – два стакана кипятка поочередно вливаю в тесто, продолжая хорошо и быстро мешать. Теперь пусть постоит минут 15-20, за это время набухнет мука и блинчики будут прочнее.

5. На тесто надо просеять разрыхлитель, тщательно размешать. Добавить растительное масло – и опять размешать.

6. Можно печь. Мажу сковородку только под первый блин. Тесто более густое, чем обычно, и растекается по сковородке медленнее – наливать его надо больше. За то время, пока блины пекутся, тесто потихоньку густеет.

Я добавляю молоко или воду – понемногу, как только показалось, что стало густо. Уходит от половины до стакана жидкости на это. Переворачивайте аккуратно – к сковороде хоть и не прилипает, может разломиться посередине, так как овсяная мука делает блины более рыхлыми, рассыпчатыми.