Один из быстрых и универсальных рецептов ягодных пирогов – маффины (маленькие кексы) с ягодами. Я выбрала «диетический», облегченный рецепт теста с кефиром-простоквашей и растительным маслом, кексы из него получаются воздушные и мягкие, и испекла с красной смородиной - мне нравится сочетание легкого сладкого теста с кислой сочной ягодой, а вы можете заменить смородину черникой, земляникой, кусочками фруктов или даже шоколадной крошкой, если хотите. Присоединяйтесь!

Маффины с кефиром и красной смородиной

Понадобится:

Яйца – 3 шт.;

Сахар – 2/3 ст.

Кефир густой или простокваша – неполный стакан, примерно ¾;

Масло растительное – 1/3 стакана;

Мука – 2 стакана;

Разрыхлитель – 1 пакетик;

Соль - 1 щепотка;

Красная смородина – 1 стакан.;

По желанию – ванильный сахар, лимонная цедра.

· Тесто замешивается очень быстро, если взбивать яйца миксером. На большой скорости взбейте яйца с сахаром до образования пышной светло-желтой массы, похожей на жидкий крем.

· В миске соедините взбитые яйца с кефиром, перемешайте, добавьте масло и перемешайте еще раз, чтобы масло равномерно вмешалось. Я использовала оливковое нерафинированное масло, мне кажется, что получается вкуснее и нежнее, чем с обычным подсолнечным маслом. А запах масла в готовом виде не ощущается.

· Муку желательно просеивать для выпечки, так она насыщается воздухом, и готовое изделие будет нежнее и пышнее. Соедините с мукой соль и разрыхлитель, перемешайте.

· Добавьте в миску муку и замесите тесто. Тесто должно получиться довольно густое, тяжело падающее с ложки.

· Осталось только добавить смородину. Предварительно вымытые и обсушенные ягоды обсыпьте чайной ложкой муки (так они равномернее распределятся в тесте), добавьте и перемешайте.

· Можно печь. Формочки заполняйте примерно на 3/4, не до верха, а то при выпечке тесто «убежит».

· Отправляйте в заранее разогретую духовку, печь нужно при температуре 190-200 градусов до зарумянивания. У меня получается примерно 20 минут. Готовность можно проверить, проткнув середину кекса деревянной шпажкой, спичкой – из готового, хорошо пропеченного кекса палочка выйдет сухая, без налипших крошек сырого теста.

· Румяные горячие кексы посыпьте сахарной пудрой.