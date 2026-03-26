Простой творожный кулич с мраморным разрезом

В оригинальном рецепте пасхального кулича используется дрожжевое тесто, но если вам нравятся более влажные куличи, предлагаем сделать творожный! Здесь нет дрожжей, а как и в кексах используется разрыхлитель. А чтобы кулич выглядел в разрезе красиво добавим ему эффектный мраморный рисунок.

Ингредиенты на один кулич в форму 9х13 см:

сливочное масло 100 г;

сахар 100 г;

мука 200 г;

яйца 2 шт;

творог 5% 200 г;

цедра одного лимона;

мак 10 г;

разрыхлитель 8 г;

голубая матча 10 г;

соль щепотка;

ванилин;

голубика;

маршмеллоу.

1. Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром и щепоткой соли до воздушной массы. Вводим одно яйцо и желток (из белка можно сделать глазурь). Продолжаем взбивать. Добавляем творог. Натираем цедру одного лимона.

2. К массе добавляем просеянную муку, ванилин и разрыхлитель. Тщательно перемешиваем лопаткой.

3. Делим тесто примерно пополам. В одну часть добавляем голубую матчу и мак. Перемешиваем.

4. Теперь выкладываем массу в форму для кулича. Можно сделать один большой или два маленьких. Тесто кладем по очереди: белое и голубое. В конце палочкой их немного перемешиваем. Но не сильно, чтобы цвета не смешивались.

5. Отправляем кулич в духовку, разогретую до 180 градусов на 50 минут. Готовность кулича проверить можно деревянной палочкой. Она должна быть сухой.

6. Делаем простую глазурь из маршмеллоу. Зефирки отправляем в микроволновку, добавив к ним столовую ложку воды. Через 30 секунд перемешиваем. Маршмеллоу превращаются в глазурь.

7. Готовый кулич окунаем в глазурь и украшаем голубикой.

Получается очень красивый, нежный, творожный кулич. По вкусу конечно же он похож на кекс, так как это простое базовое тесто. Но при этом кулич совершенно не сухой. По желанию можно добавить в тесто орехи или любой другой наполнитель.

Приятного аппетита!