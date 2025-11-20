Вкуснейшее домашнее печенье с апельсиновой начинкой

Начинается прекрасный предновогодний сезон апельсинов и мандаринов. На полках магазинов появились сладкие и сочные цитрусовые, а это значит пора приготовить с ними что-нибудь вкусненькое. Предлагаем вариант несложного домашнего печенья из простого песочного теста и апельсинов. Испечь печенье - отличный вариант для семейного времяпровождения в зимнее каникулы.

Ингредиенты:

Апельсиновая начинка:

2 апельсина (400-450г);

сахар 100 г;

кукурузный крахмал 30 г;

мёд одна чайная ложка;

корица 1/3 чайной ложки;

гвоздика, бадьян, кардамон - по одной штуке.

Тесто:

мука 300 г;

масло сливочное 100 г;

сметана или греческий йогурт 150 г;

одно яйцо;

1/2 чайной ложки разрыхлителя;

1/3 чайной ложки соли.

Для обсыпки печенья понадобится 2-3 столовых ложки сахарной пудры.

1. Апельсиновую начинку лучше готовить заранее. Ей необходимо будет полностью остыть не менее 1-2 часов в холодильнике. С двух апельсинов снимаем цедру, натирая их на тёрке. Только цедру, всё, что светлее, будет горчить.

Апельсиновую мякоть нарезаем на кусочки и хорошо пробиваем блендером. Должна получиться жидкая однородная масса. Добавляем туда сахар и крахмал.

2. Ставим на маленький огонь и постепенно доводим до кипения, постоянно помешивая, чтобы ничего не пригорело. Добавляем корицу и специи. Вообще это по желанию и вкусу. Но такие приправы придают джему пряный оттенок.

После того, как масса закипит, провариваем еще 1-2 минуты. Конфитюр должен загустеть. В конце добавляет мёд и перемешиваем. Выкладываем массу в посуду, закрываем пищевой пленкой в контакт и отправляем остужаться. Можно на ночь. Холодная начинка должна быть похожа на пудинг.

3. Готовим тесто. В муку добавляем соль и разрыхлитель. В эту массу натираем на терке очень холодное сливочное масло. Перетираем муку и масло в крошку. Добавляем туда яйцо и йогурт (сметану). Замешиваем тесто. Не нужно его слишком тщательно вымешивать. Пусть оно остается с вкраплениями масла и муки. Убираем шарик теста в холодильник минимум минут на 30-40.

4. Достаем тесто и делим его на 3 или 4 шарика. Зависит от того, какого размера печенье вы хотите. Каждый шарик раскатываем скалкой и делим этот круг на 8 частей.

5. В каждый треугольник теста кладем примерно чайную ложку начинки. Она не течёт! За ночь в холодильнике апельсиновая масса полностью стабилизируется.

6. Подгибаем края по бокам, прячем начинку за тесто и далее, слегка растягивая, скатываем наш рогалик/палочку/печеньку/трубочку.

7. Выкладываем изделия на противень, застеленный пергаментной бумагой. Печенье готовим в духовке, разогретой до 180 градусов, 25-30 минут.

8. Готовое печенье немного остужаем и посыпаем сахарной пудрой. В тесто мы не добавляли сахар, поэтому пудра уместна.

Печенье получается очень вкусным, сверху хрустящая корочка, а внутри мягкое сливочное тесто, немного слоёное, рассыпчатое. Печенье в меру сладкое, с насыщенной апельсиновой ноткой. В начале приготовления она может немного горчить, но в печенье этого совсем не чувствуется.

Так как тесто нейтральное по вкусу, его можно использовать для выпечки с разной начинкой, главное, чтобы она не была слишком жидкой.

Приятного аппетита!