Выпечка

Вкуснейшее домашнее печенье с апельсиновой начинкой

Начинается прекрасный предновогодний сезон апельсинов и мандаринов. На полках магазинов появились сладкие и сочные цитрусовые, а это значит пора приготовить с ними что-нибудь вкусненькое. Предлагаем вариант несложного домашнего печенья из простого песочного теста и апельсинов. Испечь печенье - отличный вариант для семейного времяпровождения в зимнее каникулы. 

Ингредиенты: 

Апельсиновая начинка: 

  • 2 апельсина (400-450г);
  • сахар 100 г;
  • кукурузный крахмал 30 г;
  • мёд одна чайная ложка;
  • корица 1/3 чайной ложки;
  • гвоздика, бадьян, кардамон - по одной штуке.

Тесто: 

  • мука 300 г;
  • масло сливочное 100 г;
  • сметана или греческий йогурт 150 г;
  • одно яйцо;
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
  • 1/3 чайной ложки соли. 

Для обсыпки печенья понадобится 2-3 столовых ложки сахарной пудры. 

1. Апельсиновую начинку лучше готовить заранее. Ей необходимо будет полностью остыть не менее 1-2 часов в холодильнике. С двух апельсинов снимаем цедру, натирая их на тёрке. Только цедру, всё,  что светлее, будет  горчить.

Апельсиновую мякоть нарезаем на кусочки и хорошо пробиваем блендером. Должна получиться жидкая однородная масса. Добавляем туда сахар и крахмал. 

2. Ставим на маленький огонь и постепенно доводим до кипения, постоянно помешивая, чтобы ничего не пригорело. Добавляем корицу и специи. Вообще это по желанию и вкусу. Но такие приправы придают джему пряный оттенок.

После того, как масса закипит, провариваем еще 1-2 минуты. Конфитюр должен загустеть. В конце добавляет мёд и перемешиваем. Выкладываем массу в посуду, закрываем пищевой пленкой в контакт и отправляем остужаться. Можно на ночь. Холодная начинка должна быть похожа на пудинг. 

3. Готовим тесто. В муку добавляем соль и разрыхлитель. В эту массу натираем на терке очень холодное сливочное масло. Перетираем муку и масло в крошку. Добавляем туда яйцо и йогурт (сметану). Замешиваем тесто. Не нужно его слишком тщательно вымешивать. Пусть оно остается с вкраплениями масла и муки. Убираем шарик теста в холодильник минимум минут на 30-40. 

4. Достаем тесто и делим его на 3 или 4 шарика. Зависит от того, какого размера печенье вы хотите. Каждый шарик раскатываем скалкой и делим этот круг на 8 частей. 

5. В каждый треугольник теста кладем примерно чайную ложку начинки. Она не течёт! За ночь в холодильнике апельсиновая масса полностью стабилизируется. 

6. Подгибаем края по бокам, прячем начинку за тесто и далее, слегка растягивая, скатываем наш рогалик/палочку/печеньку/трубочку.

7. Выкладываем изделия на противень, застеленный пергаментной бумагой. Печенье готовим в духовке, разогретой до 180 градусов, 25-30 минут.  

8. Готовое печенье немного остужаем и посыпаем сахарной пудрой. В тесто мы не добавляли сахар, поэтому пудра уместна. 

Печенье получается очень вкусным, сверху хрустящая корочка, а внутри мягкое сливочное тесто, немного слоёное, рассыпчатое. Печенье в меру сладкое, с насыщенной апельсиновой ноткой. В начале приготовления она может немного горчить, но в печенье этого совсем не чувствуется. 

Так как тесто нейтральное по вкусу, его можно использовать для выпечки с разной начинкой, главное, чтобы она не была слишком жидкой. 

Приятного аппетита! 

