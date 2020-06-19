Быстро, просто и бюджетно. Печём рыбный пирог
Очень простой и бюджетный рыбный пирог, проверенный временем, из старой тетрадочки с рецептами. Готовили тогда без весов и мерок, отмеряя продукты «на глазок», ложками и стаканами, да и рецепт простой, точных мер не требует.
Пирог хорош в горячем виде, с зеленым салатом. Остывший пирог раньше разогревали на сковородке, и нижняя корочка у него получалась поджаристой и хрустящей. Попробуйте!
Бюджетный рыбный пирог
|
Понадобится:
Тесто:
Начинка:
Итого: 1000 гр.
Белки 123, жиры 98, углеводы 130, ккал 1883
На 100 гр.: белки 12 жиры 9.8, углеводы 13, ккал 188
Приготовление:
* Смешайте в миске яйцо, кефир, растительное масло. Добавьте муку, смешанную с солью и содой (я пользуюсь разрыхлителем), перемешайте. Получится тесто, по густоте примерно, как на оладьи.
* Подготовьте антипригарную форму для выпечки, лучше всего с низкими бортиками - так пирог быстрее печется и лучше румянится.
* Выложите тесто, разровняйте ложкой, края сделайте повыше, они будут бортиком пирога.
* Для начинки вареные яйца измельчите (как раньше, вилкой, или нарежьте мелко при помощи яйцерезки), рыбу (хребтовые косточки лучше убрать) разомните вилкой, вместе с жидкостью. Смешайте рыбу, яйца и выложите на тесто, оставив свободными края. Во время выпечки они поднимутся и получится бортик.
* Пеките в заранее разогретой до 180 гр. духовке, примерно 25-30 минут. Минут за 10 до конца выпечки посыпьте тертым сыром, чтобы он успел расплавиться и подрумяниться.
Приятного аппетита!