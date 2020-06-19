Быстро, просто и бюджетно. Печём рыбный пирог

Очень простой и бюджетный рыбный пирог, проверенный временем, из старой тетрадочки с рецептами. Готовили тогда без весов и мерок, отмеряя продукты «на глазок», ложками и стаканами, да и рецепт простой, точных мер не требует.

Пирог хорош в горячем виде, с зеленым салатом. Остывший пирог раньше разогревали на сковородке, и нижняя корочка у него получалась поджаристой и хрустящей. Попробуйте!

Бюджетный рыбный пирог

Понадобится: Тесто:

Кефир/простокваша/сметана пополам с молоком – 1 стакан (250 мл).

Яйцо – 1 шт.;

Масло растительное – 2 ст. л.

Мука – 1 стакан (140-160 гр.)

Сода – 1/3 ч. л. (или разрыхлитель – 1 ч. л.)

Соль – щепотка. Начинка:

Рыбные консервы в масле или в собств. соку – 1 банка (200 гр.)

Яйца вареные – 3 шт.

Сыр твердый – 50 гр. Итого: 1000 гр. Белки 123, жиры 98, углеводы 130, ккал 1883 На 100 гр.: белки 12 жиры 9.8, углеводы 13, ккал 188

Приготовление:

* Смешайте в миске яйцо, кефир, растительное масло. Добавьте муку, смешанную с солью и содой (я пользуюсь разрыхлителем), перемешайте. Получится тесто, по густоте примерно, как на оладьи.

* Подготовьте антипригарную форму для выпечки, лучше всего с низкими бортиками - так пирог быстрее печется и лучше румянится.

* Выложите тесто, разровняйте ложкой, края сделайте повыше, они будут бортиком пирога.

* Для начинки вареные яйца измельчите (как раньше, вилкой, или нарежьте мелко при помощи яйцерезки), рыбу (хребтовые косточки лучше убрать) разомните вилкой, вместе с жидкостью. Смешайте рыбу, яйца и выложите на тесто, оставив свободными края. Во время выпечки они поднимутся и получится бортик.

* Пеките в заранее разогретой до 180 гр. духовке, примерно 25-30 минут. Минут за 10 до конца выпечки посыпьте тертым сыром, чтобы он успел расплавиться и подрумяниться.

Приятного аппетита!