Хлебные лепешки. Так вкусно и так просто

«…А в этом доме жизнь - ручей,

и день течет неторопливо,

и воздух свеж, и он - ничей,

и тянет сдобой калачей,

и нет нужды искать ключей,

чтоб быть счастливым»

Марина хлебникова

Домашний хлеб (вне всякого сомнения!) гораздо вкуснее покупного! Один только аромат свежевыпеченного хлеба вызывает слюноотделение даже у сытого человека, голодному же сразу начинает мерещиться всякое: загорелая, чуть припыленная мукой горбушка; хрустящая поджаристая корочка; воздушно-пушистый мякиш пшеничного сдобного или плотный, ноздреватый, дырчатый ломоть ржаного хлеба. А на нем – свежие сливочные хлопья масла, или толстый розовый кружок колбаски, или прозрачно-тонкий лепесток копченого лосося с бодрыми зелеными перьями лука… мммм… вкусно!

В доме моей деревенской бабушки в русской печи всегда пекли свой, домашний хлеб. Самый простой, без изысков и добавок, в детстве он казался необыкновенно вкусным, особенно с молоком – парным или холодным, не важно. Уже взрослая, я долго не решалась печь хлеб сама – и печки русской нет, да и казалось мне это слишком непонятным, трудоемким. Многие считают дрожжевое тесто капризным, сложным в приготовлении. К счастью, все не так . Даже в обычной духовке можно сотворить прекрасный хлебушек, единственное условие – делать с душой, с удовольствием. Впрочем, стоит только начать: выпечка домашнего хлеба – дело творческое, увлекает всерьез и надолго.

Интересно:

· Во времена Петра I “средний” житель Москвы съедал 12 пудов муки в год в виде различных выпечек.

· Согласно царскому Указу булочников, выпекавших сырой маловесный хлеб, били батогами в тех местах, где они торговали.

· В 1767 г в Москве на 1 копейку можно было приобрести следующее количество выпечки: хлеба ржаного - 2 фунта (ок.820 гр.), ситников - 74,5 золотника (317 гр.), калачей - 64 золотника (270 гр.), кренделей - 53 золотника (225 гр.). Цены (такса) на хлеб устанавливались Указом государя.

· Хлеб весом свыше двух килограммов штука считался вплоть до середины 50‑х годов XX века весовым и продавался на вес. Хлеб же меньшего веса считался штучным и продавался не на вес, а на штуки. Сюда относятся разные батоны, батончики, булочки, сайки, витушки, жулики, то есть белый хлеб, получивший особое развитие лишь со второй половины XIX века.

Много интересного о хлебе – основы выпечки, технология, приемы и секреты, а также «история русского хлеба» - есть в книгах замечательного кулинара Вильяма Похлебкина «Занимательная кулинария» и «Тайны хорошей кухни». Автор считает, что «кулинарная азбука начинается вовсе не с яйца, а с... хлеба. Да, сделать хлеб - самое простое, самое первое по кулинарной логике действие». И в подтверждение своих слов предлагает испечь лепешки по его собственному рецепту.

Давайте испечем! Опробовано мною, испытано на родных и знакомых неоднократно! Приехавшая в гости свекровь уехала домой с рецептом . Готовятся очень просто, действительно, через 25-30 минут можно уже вонзить зубы в душистый мякиш лепешек собственного изготовления .

Хлебные лепешки-пышки (по Похлёбкину)

Быстро, легко, вкусно. Читать дольше, чем делать! Время на подготовку – 10 минут, на выпечку – ок. 15 минут.

Понадобится:

Дрожжи – 1 пакетик сухих дрожжей (7 граммов);

Вода – 1 стакан (молоко, сыворотка, смесь того и этого);

Масло растительное – треть-четверть стакана;

Лук репчатый – 1-2 штуки;

Соль – 1 ч. л.;

Сахар – 1 ч. л.;

Мука – примерно 3 стакана;

Примечание:

В рецепте не дано точное количество муки. Муки надо столько, сколько «возьмет» тесто – до образования не прилипающего к рукам колобка. Это количество может меняться – в зависимости от многих факторов (влажность муки, её сорт, помол, вид жиров, жидкости – молоко, вода, др.).

Сразу включайте духовку. Тесту не нужно подходить, практически сразу после замеса можно печь, и духовка к тому времени как раз разогреется до температуры примерно 200 градусов.

Луковицу (можно две) нужно очистить и очень мелко нарезать (нарубить в комбайне, натереть на терке). Мне кажется, лук придает тесту легкий, необычный вкус, слегка напоминающий вкус пирогов с начинкой.

1. Нужно сделать «общую жидкость» . В миску наливаем теплую воду (или молоко, сыворотку, что есть под рукой, или смесь того и другого с водой), масло, кладем нарезанный лук, соль-сахар, перемешиваем. Вообще-то у Похлебкина в рецепте сахара нет, но мне кажется, с сахаром вкуснее, да и румянятся лепешки лучше. Температура получившейся смеси должна быть примерно 38 градусов. Про масло: можно взять сливочное, маргарин, куриный жир, свиной, любой. Смешать разные жиры – главное, растопить, сделать жидкими.

2. Муку просеять, перемешать с дрожжами, и понемногу всыпать в жидкую смесь, все время перемешивая. Муки нужно столько, чтобы получилось гладкое тесто, не пристающее к рукам. Главное, чтобы тесто не вышло слишком крутое.

«…муку надо всыпать постепенно, до тех пор, пока оно, еще будучи очень мягким и нежным, в то же время совершенно отставало бы от рук»

Я делала так – всыпала 2 стакана и ложкой хорошо перемешала. Затем по чуть-чуть добавляла остальную муку, до тех пор, как только ложкой стало трудно мешать. После этого стала мять руками – минуты 3-4. Удобно на этом этапе достать тесто из миски – на стол, доску – и энергично мять, как бы складывая его, заворачивая верхнюю треть и затем нажимая на кусок, и снова так же. При вымешивании и «разминании» набухает клейковина муки, поэтому не торопитесь добавлять много муки - тесто буквально на глазах становится более эластичным, гладким, и нелипким. Если все ж-таки вам кажется, что вы уже давно месите, а оно все липкое - подсыпьте немного муки на руки, и еще помесите пару минут .

3. Разделить на 10-12 частей. Сделать шарики, размером с небольшое яблоко, и расплющить в лепешки толщиной около 1 см. Края пусть будут толще, чем серединка. Серединку наколоть вилкой - тогда она не будет вспучиваться и подгорать.

4. И можно сразу печь – минут 10-12, но не больше 15, иначе лепешки подсохнут. «Затяжка во времени может быть лишь оттого, что духовка печет слабо или не была предварительно хорошо прогрета» (Похлебкин)

5. Вынуть, выложить лепешки на доску, и накрыть полотенцем минут на 15 – отдохнуть. Готово!

Приятного аппетита!

P.S. 1. Можно замесить в комбайне – делала с насадкой-тестомешалкой и даже большим ножом. По времени и по результату выходит так же, как если месить руками. Только еще мыть чашу и насадку. Но если замешивать руками лениво - можно вполне.

2. Получились с первого раза – соблюдала все рекомендации - я удивилась, как это быстро .