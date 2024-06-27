Моя приятельница называет это блюдо «чизкейк с помидорами» и носит с собой на работу. Коллеги, обедающие котлетами и макаронами, слегка завидуют и считают ее отличной кулинаркой. Разогревать этот пирог не обязательно, он очень неплох в холодном виде, поэтому годится для перекуса в офисе. Испечь его легче легкого, нужны помидоры, творожный сыр и готовое слоеное тесто. Попробуем?



"Чизкейк" с помидорами

Понадобится: Слоеное тесто – 1 пластина (половина пачки, 250 гр.);

Помидоры черри (сливка), мелкие – 10-15 штук;

Творожный сыр – 300 гр.;

Яйца (только желтки) – 3 шт.;

Соль – 1/3 чайной ложки, можно меньше, регулируйте по вкусу.

Смесь пряных трав, у меня «Средиземноморская» (розмарин, тимьян, базилик, паприка, орегано, шалфей, мята) – 1/3 или ½ чайной ложки.

По желанию – чеснок (свежий или сухой), черный молотый перец или смесь перцев.

Зелень петрушки, руккола, базилик – на выбор.

* Слоёное тесто разморозьте по инструкции на упаковке. Слегка раскатайте по размеру формы с таким расчетом, чтобы получились небольшие бортики. Лучше печь в небольших формах, или даже порционные «кейки» - так получится больше хрустящих краев теста, дно в готовом пироге не хрустит! У меня размер формы 20*20 см. Удобно будет печь в прямоугольной форме 20*10, тогда этого количества продуктов хватит на 2 формы.

* Отделите желтки (белки не понадобятся).

* Творожный сыр размешайте вилкой, добавьте желтки, соль, пряные травы и еще раз хорошо перемешайте. Желтки делают начинку плотной и одновременно нежной. Два из трех желтков можно заменить одним целым яйцом, начинка будет более плотной и не такой бархатистой.

* Выложите сырную массу на тесто, равномерно распределите. Помидоры вдавите в начинку примерно до половины.

* Разогрейте духовку до 190- 200 градусов. Выпекайте «чизкейк» примерно 25-30 минут, чтобы тесто стало золотистым, помидоры мягкими, а начинка запеклась и уплотнилась. Ориентируйтесь на особенности своей духовки.

* Немного остудите и подавайте на стол, украсив зелеными листочками петрушки, рукколы, базилика. Как дополнение, подойдет сюда листовой салат или салатный микс с капелькой пахучего оливкового масла и маслинами. Нежная начинка, хрустящие краешки слоеного теста, сочные помидоры и пряная зелень - получилось вкусно и ярко!

Приятного аппетита!