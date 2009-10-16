Я, в общем-то, люблю осень… сухую, теплую, яркую. Да и дождливая меня обычно не сильно печалит, но вот нынче почему-то так грустно, что лето закончилось. Давайте хоть пирогов напечем, пока еще есть в продаже свежие фрукты, и вспомним, что лето у нас все-таки было. Ну, и еще будет!

Пирог со сливами на творожном креме

Понадобится:

Тесто:

Молоко — 1 стакан (250 мл.)

Масло сливочное — 100 гр.;

Яйца — 2 шт.;

Сахар — полстакана;

Соль — четверть чайной ложки;

Мука — 4,5 стакана (объемом 250 мл.);

Дрожжи быстрые — 2 чайные ложки без горки;

Начинка:

Слива – 600 гр.;

Творог/творожная масса/сыр типа «Альметте» — 400 гр.;

Яйцо — 1 шт.;

Сахар — 2 ст. ложки;

Сметана — 3 ст. ложки;

Посыпка и украшение:

Мед, орехи.

Примечания:

а).Тесто получается сдобным и сладким. Если вы не любите сладкую выпечку, количество сахара можно уменьшить наполовину;

б). из этого количества теста выходит два пирога, или один большой;

в). сливы нужны спелые и мягкие, иначе они не успеют приготовиться одновременно с тестом;

г). если кто-то в вашей семье не любит творог, то можно под сливы помазать вареньем-джемом.

· Тесто. Я делаю в комбайне, насадкой для замешивания теста. В крайнем случае, можно использовать насадку-нож. Начнем?

· Молоко надо подогреть и растворить в нем масло. Перелить смесь в чашу комбайна, положить яйца, сахар, соль и включить на пару минут, на средней скорости. Проверьте температуру получившейся смеси — она должна быть теплой, но не горячей, иначе дрожжи сварятся, и тесто не поднимется.

· Добавляем муку — 4,5 стакана, в последний стакан муки насыпаем дрожжи и перемешиваем с мукой. Закрывайте крышку и включайте, на самой маленькой скорости тесто будет замешиваться минут 15. Долгий медленный замес нужен для того, чтобы клейковина муки набухла и тесто приобрело упругость и эластичность.

Хочу предупредить, что тесто получается некрутым, нежным, даже может показаться немного жидковатым — как густая сметана. Постарайтесь не добавлять муки, ну или не больше полстакана .

Лучше при разделке подсыплете на доску и на руки. Этому тесту не нужна скалка, его можно распределить-размять на противне просто руками.

· По окончанию замеса я оставляю тесто подходить прямо в чаше комбайна — надо только посыпать его мукой и накрыть. Пусть стоит минут 40, в это время можно приготовить...

· ...начинку . Со сливами все просто — режу пополам и вынимаю косточки. Для творожного крема подходит творог (нужен мягкий, или протрите через сито), творожная масса (не добавляйте сахар ), или сливочный сыр типа «Альметте» (самая моя любимая начинка). Перемешиваю творог с яйцом, сахаром и добавляю сметану — должен получиться средней густоты крем, тяжело стекающий с ложки. Мне нравится кислинка творожная, получается контраст со сладким тестом, а вы кладите сахар по своему вкусу.

· Тесто должно увеличиться в 1,5 — 2 раза, выкладываем его на доску. Подсыпьте муки, напоминаю — тесто очень нежное.

Я его немного помесила и поделила на 2 части. Переношу кусок теста на противень и руками разминаю-распределяю, делаю небольшой бортик. Теперь творожный крем, сверху сливы срезом вверх, накрываю полотенцем — минут 15 нужно на расстойку. Сливы немного смажьте медом перед выпечкой, а после – посыпьте поджаренными молотыми орехами.

Сливы немного смажьте медом перед выпечкой, а после – посыпьте поджаренными молотыми орехами. У меня получилось два пирога, поэтому на фото - два варианта оформления! Косичку на бортик просто свиваете из двух жгутов теста.

· Ставлю в разогретую до 180 — 190 градусов духовку и пеку минут 20. Если духовка с конвекцией, пеките при 180 градусах. Если сливы попались твердые, и не готовы, а тесто уже зарумянилось – накройте пирог фольгой и еще немного подержите в духовке.

· Вот и все, теперь надо смазать маслом бортики пирога, дать отдохнуть минут 15 и можно пробовать .