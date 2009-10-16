Пирог со сливами на творожном креме
Я, в общем-то, люблю осень… сухую, теплую, яркую. Да и дождливая меня обычно не сильно печалит, но вот нынче почему-то так грустно, что лето закончилось. Давайте хоть пирогов напечем, пока еще есть в продаже свежие фрукты, и вспомним, что лето у нас все-таки было. Ну, и еще будет!
Пирог со сливами на творожном креме
Понадобится:
Тесто:
Молоко — 1 стакан (250 мл.)
Масло сливочное — 100 гр.;
Яйца — 2 шт.;
Сахар — полстакана;
Соль — четверть чайной ложки;
Мука — 4,5 стакана (объемом 250 мл.);
Дрожжи быстрые — 2 чайные ложки без горки;
Начинка:
Слива – 600 гр.;
Творог/творожная масса/сыр типа «Альметте» — 400 гр.;
Яйцо — 1 шт.;
Сахар — 2 ст. ложки;
Сметана — 3 ст. ложки;
Посыпка и украшение:
Мед, орехи.
Примечания:
а).Тесто получается сдобным и сладким. Если вы не любите сладкую выпечку, количество сахара можно уменьшить наполовину;
б). из этого количества теста выходит два пирога, или один большой;
в). сливы нужны спелые и мягкие, иначе они не успеют приготовиться одновременно с тестом;
г). если кто-то в вашей семье не любит творог, то можно под сливы помазать вареньем-джемом.
· Тесто. Я делаю в комбайне, насадкой для замешивания теста. В крайнем случае, можно использовать насадку-нож. Начнем?
· Молоко надо подогреть и растворить в нем масло. Перелить смесь в чашу комбайна, положить яйца, сахар, соль и включить на пару минут, на средней скорости. Проверьте температуру получившейся смеси — она должна быть теплой, но не горячей, иначе дрожжи сварятся, и тесто не поднимется.
· Добавляем муку — 4,5 стакана, в последний стакан муки насыпаем дрожжи и перемешиваем с мукой. Закрывайте крышку и включайте, на самой маленькой скорости тесто будет замешиваться минут 15. Долгий медленный замес нужен для того, чтобы клейковина муки набухла и тесто приобрело упругость и эластичность.
Хочу предупредить, что тесто получается некрутым, нежным, даже может показаться немного жидковатым — как густая сметана. Постарайтесь не добавлять муки, ну или не больше полстакана .
Лучше при разделке подсыплете на доску и на руки. Этому тесту не нужна скалка, его можно распределить-размять на противне просто руками.
· По окончанию замеса я оставляю тесто подходить прямо в чаше комбайна — надо только посыпать его мукой и накрыть. Пусть стоит минут 40, в это время можно приготовить...
· ...начинку. Со сливами все просто — режу пополам и вынимаю косточки. Для творожного крема подходит творог (нужен мягкий, или протрите через сито), творожная масса (не добавляйте сахар ), или сливочный сыр типа «Альметте» (самая моя любимая начинка). Перемешиваю творог с яйцом, сахаром и добавляю сметану — должен получиться средней густоты крем, тяжело стекающий с ложки. Мне нравится кислинка творожная, получается контраст со сладким тестом, а вы кладите сахар по своему вкусу.
· Тесто должно увеличиться в 1,5 — 2 раза, выкладываем его на доску. Подсыпьте муки, напоминаю — тесто очень нежное.
Я его немного помесила и поделила на 2 части. Переношу кусок теста на противень и руками разминаю-распределяю, делаю небольшой бортик. Теперь творожный крем, сверху сливы срезом вверх, накрываю полотенцем — минут 15 нужно на расстойку. Сливы немного смажьте медом перед выпечкой, а после – посыпьте поджаренными молотыми орехами.
Сливы немного смажьте медом перед выпечкой, а после – посыпьте поджаренными молотыми орехами. У меня получилось два пирога, поэтому на фото - два варианта оформления! Косичку на бортик просто свиваете из двух жгутов теста.
· Ставлю в разогретую до 180 — 190 градусов духовку и пеку минут 20. Если духовка с конвекцией, пеките при 180 градусах. Если сливы попались твердые, и не готовы, а тесто уже зарумянилось – накройте пирог фольгой и еще немного подержите в духовке.
· Вот и все, теперь надо смазать маслом бортики пирога, дать отдохнуть минут 15 и можно пробовать .
Приятного аппетита!