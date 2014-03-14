Рецепты для мультиварки. Булочки с корицей (постный рецепт)

Если у вас есть мультиварка с функцией выпечки, вы наверняка оценили удобство и функциональность этого режима. Отлично получаются запеканки и омлеты, бисквиты и кексы, манник, шарлотка, и даже нехитрую дрожжевую выпечку можно приготовить. Верхняя корочка у таких пирогов не румянится, остается светлой и мягкой, но, по-моему, этот недостаток - единственный. При желании закрытые пироги можно перевернуть и подрумянить с другой стороны, а сладкие булочки посыпать какао или замаскировать глазурью.

Сейчас пост, поэтому булочки с корицей я пекла из постного теста по бабушкиному рецепту - на картофельном отваре. Картофельный отвар делает постное тесто более сдобным, мякиш нежным и мелкопористым, а булки дольше остаются мягкими. Попробуем?

Булочки с корицей в мультиварке (постный рецепт)

Понадобится: Тесто: Мука – 3 полных стакана (примерно 0,5 кг.); Дрожжи сухие быстрые – 2 чайные ложки; Картофельный отвар или вода – 350 гр.; Сахар – 2 столовые ложки; Соль – 0,5 чайной ложки; Масло растительное – 4 столовых ложки; Начинка: Корица, сахар (1/4 стакана), растительное масло (2 ст.л.). Глазурь: Сахарная пудра – 80 гр., Сок апельсина (мандарина) – 1 ст.л. ! Стакан 250 мл.

* Тесто на быстродействующих «инстантных» дрожжах можно заводить в один прием, без приготовления опары – это быстрее и для многих удобнее. На пачках с дрожжами обычно указано, какие это дрожжи, поэтому при покупке обратите внимание.

* Замесить тесто можно руками, а можно использовать кухонный комбайн с насадкой для замешивания теста (крюки). Влейте в чашу теплый картофельный отвар (или воду), добавьте соль, сахар, масло, сверху всыпьте муку, перемешанную с дрожжами. Отвар или вода не должны быть очень горячими (горячая вода убьет активность дрожжей), примерно 35-37 градусов, не выше.

* На минимальной скорости замешиваю тесто, примерно 12 – 15 минут. Если смотреть, как идет замес, то видно, что сначала тесто мажущееся, «рваное», а потом становится тягучим, эластичным. Хорошо вымешанное тесто упругое, к рукам почти не липнет и достаточно эластичное.

* Переложите тесто в миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место. Через 40-60 минут тесто поднимется вдвое, помните его, чтобы опустилось, и оставьте еще на 40-60 минут для второго подъема. Теперь можно стряпать.

* Рабочую поверхность нужно посыпать слегка мукой, чтоб тесто не прилипало. Выкладываю все тесто, и раскатываю большой прямоугольный пласт. Тесто очень нежное, его можно не раскатывать, а размять-растянуть руками.

* Слегка смажьте все тесто растительным маслом, посыпьте сахаром и корицей. Масло не должно течь, а количество сахара можно изменить под свой вкус. Закручивайте пласт теста в длинный рулет, прищипните край теста, чтоб не развернулся. Разрежьте на 7-8 частей, каждый кусочек с одного конца плотно защипните – ставить в форму будем этим концом вниз, чтобы не вытекал сахар во время выпечки.

* Каждый рулетик снаружи смажьте маслом (так будет легче отделить булочки друг от друга), и поставьте в чашу мультиварки, равномерно распределяя по всей чаше.

* Перед выпечкой нужно дать булочкам постоять в тепле, чтобы поднялись и увеличились в размере. Ставлю чашу в мультиварку, включаю «Подогрев» на 10 минут, затем выключаю и даю еще 20-30 минут постоять (в тепле, с закрытой крышкой).

* Пеку в режиме «Выпечка» 50 минут. Остужаю 5-10 минут с открытой крышкой, и достаю: переворачиваю на решетку, потом на блюдо. Румянится только нижняя корочка и немного с боков, верх булочек остается белым, и его можно спрятать под глазурью. Для глазури соедините сахарную пудру и сок, перемешайте и вылейте на теплые булочки. Такая глазурь немного подсыхает снаружи, но твердой не становится.

Булочки получились пышные и мягкие, тесто нежное, мякиш мелкопористый. Несмотря на отсутствие хрустящей корочки, булочки всем понравились!

Приятного апппетита!