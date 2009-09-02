Французский апельсиновый пирог

Сочный пирог, который обычно подается с холодными взбитыми сливками.

На 1 форму диаметром 26 см.

Ингредиенты:

– 6 яиц;

– 250 г сахара;

– 1 апельсин;

– по 100 г муки и крахмала;

– 1 ч.л. разрыхлителя;

– 100 г растопленного сливочного масла;

– 50 г миндаля;

– 250 мл свежевыжатого апельсинового сока;

– сок 1 лимона;

– 1 ст. ложка сахар;

– 2 ст.л. сахарной пудры.

1. Отделить желтки от белков, желтки взбить с сахаром.

2. Апельсин вымыть, натереть цедру, которую добавить в желтковую массу.

3. Туда же всыпать муку, крахмал и разрыхлитель. Все замесить.

4. Масло растопить и ввести в желтковую массу.

5. Белки взбить в тугую пену и тоже аккуратно ввести в желтковую массу.

6. Духовку нагреть до 180 С.

7. Миндаль измельчить. Я это делаю в блендере. (В оригинальном рецепте идут миндальные хлопья).

8. Дно формы для выпекания смазать сливочным маслом и посыпать измельчённым миндалем. (В оригинальном рецепте рекомендуют дно формы выстелить пергаментом, который ещё раз смазать маслом и посыпать миндалём).

9. Вылить в форму тесто, выпекать 35-40 минут.

10. Апельсиновый сок выжать (обычно на 250 мл сока требуется 2-3 апельсина), процедить через сито. Лимонный сок также выжать. Смешать оба сока, добавить 1 ст.л. сахара, смесь нагреть на медленном огне до растворения сахара (не кипятить!).

11. Готовый пирог вертикально проколоть деревянной палочкой (я использую зубочистки). Сделать дырочек надо много, на расстоянии 1-2 см друг от друга. Полить соком, чтобы весь сок через отверстия впитался.

12. После того, как сок впитался, посыпать поверхность пирога сахарной пудрой. (Если сок не впитается, то на обсыпку уйдёт не 1 ст.л. сахарной пудры, а очень много - проверено на личном опыте).

Приятного аппетита!