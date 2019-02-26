Предлагаем рецепт сытных блинов с начинкой. Отличает эти блины то, что начинку мы не заворачиваем в готовый блин, а насыпаем на одну сторону блина и "припекаем". Поэтому эти блины и получили название блины с припеком.

Готовим обычное тесто на блины. У каждой хозяйки точно есть свой уникальный рецепт. Мы предлагаем на выбор два варианта.

В 0,5 л молока разбиваем 1 яйцо, взбиваем венчиком, добавляем соль и сахар по вкусу, муку насыпаем и, постепенно размешивая, подсыпаем муку до готовности. Тесто должно получиться не густым и не жидким. Первый блин вам подскажет, надо ли добавить ещё муки, или наоборот, тесто надо разбавить молоком или водой.

Можно добавить в тесто 3 ст.л. ложки растительного масла или смазывать сковороду перед каждым блином.

В качестве второго рецепта, предлагаем рецепт тонких блинов. Как говорит автор этого рецепта, её блины всегда побеждали в школе на блинных олимпиадах.

Начинки для блинов с припеком

В качестве несладкой начинки мы взяли популярную начинку для пирогов. Зеленый лук и варёное яйцо. (Рекомендуем начинку чуть-чуть подсолить).

Для блинов с припеком начинку надо нарезать мелко.

Наливаем на сковороду тесто. Даем буквально 5 секунд, чтобы тесто "схватилось" и тонким слоем насыпаем начинку-припек. Сверху на начинку наливаем чуть-чуть теста. Если этого не сделать, то припек прилипнет к сковороде.

Затем переворачиваем блин и поджариваем с другой стороны.

Получается очень красиво и вкусно.

Можно сделать припек из ветчины и соленых огурчиков, а можно из соленых огурчиков, брынзы и зелени. Более "богатый" вариант - слабосоленая сёмга и зелень.

Сладкая начинка для блинов с припеком

Отличный вариант для блинов с припеком - яблоко.

Натираем яблоко, добавляем сахар или сахарную пудру. Можно добавить в эту начинку корицу, цедру лимона или цедру апельсина.

Приятного аппетита!