Шарлотка и все-все-все. ТОП-15 рецептов выпечки с яблоками
Мы выбрали среди наших рецептов 14 самых вкусных и простых способов приготовления шарлотки, пирогов, кексов, ватрушек и другой выпечки с яблоками. И один рецепт - бонус)) В конце материала.
Среди них - и необычная шарлотка в виде рулета, и пирог с яблоками из "сухого" теста, и венский яблочный штрудель, и розочки-вертушки, и...
Впрочем - смотрите сами нашу подборку, вдохновляйтесь и готовьте! Самые разные сочетания ингредиентов, варианты начинок, интересные формы!
|
Яблочный рулет-"шарлотка"
Нежный, сочный, ароматный рулет с насыщенным яблочным вкусом! Отличный вариант для семейного чаепития.
|
Простой яблочный пирог (с вариантами начинок) из "сухого" теста
Предлагаю испечь простой яблочный пирог – альтернативу слегка поднадоевшим шарлоткам и манникам! И никакой возни с тестом, потому что и теста (в привычном понимании) нет!
|
Венский яблочный штрудель
Тонкая хрустящая корочка, посыпанная белоснежной сахарной пудрой, много сочной ароматной начинки и нежный сливочный соус – ну кто ж тут останется равнодушным?
|
Творожный пирог с брусникой и яблоками
У каждой хозяйки в арсенале должно быть несколько рецептов-выручалочек - например, простых пирогов, которые можно быстро испечь к чаю, когда нагрянули гости/ Этот - именно такой!
|
Сочные яблочные кексы
Кексы - это тоже своего рода пироги! Только порционные. Обязательно попробуйте эти яблочные кексы! Они удивительно нежные, тесто рассыпчатое, а внутри полным-полно сочных яблок.
|
Плетенка яблочная слоеная
Много начинки, хрустящая корочка, очень симпатично выглядит! Готовое слоеное тесто - палочка-выручалочка для простых и быстрых рецептов пирогов. Если вы любите яблочные слоёнки – давайте будем печь!
|
Пирог с яблоками и вареньем
Рассыпчатое песочное тесто, сладкая начинка из варенья и яблок, красивый плетеный узор наверху - классичекий простой домашний пирог!
Пироги были, кексы были, ватрушки были! Теперь - булочки с яблочной начинкой!
|
Булочки-розочки с яблочной начинкой
Мягкие пышные булочки с яблочной, ягодной или творожной начинкой легко приготовить, и они долго остаются мягкими.
|
Французский яблочный пирог
Из комментариев: получается, как классическая шарлотка, только гораздо нежнее по консистенции. Теперь все мои шарлотки будут только такие!
А так любят готовить в Германии. Рецепт от нашей ю-мамочки.
|
Плетеный пирог из домашнего творожного теста с начинкой из яблок
Из комментариев: Отличный пирог получился, и очень быстрый!
Быстрый десерт - красиво и вкусно! И можно делать вместе с детьми)
|
Яблоки в слоеном тесте - очень просто. Делаем вместе с детьми
Яблоки нужно просто обернуть слоеным тестом и запечь 20 минут в духовке
|
И ещё - Бонус! Ванильный соус к яблочным пирогам :)
|
Ванильный соус
Наверное, было бы неправильным, говоря о яблочных пирогах, умолчать о ванильном соусе – по-моему, они просто созданы друг для друга!
Всем кулинарных успехов и приятного аппетита!