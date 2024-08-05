Форум
Реклама
Выпечка

Шарлотка и все-все-все. ТОП-15 рецептов выпечки с яблоками

Мы выбрали среди наших рецептов 14 самых вкусных и простых способов приготовления шарлотки, пирогов, кексов, ватрушек и другой выпечки с яблоками. И один рецепт - бонус)) В конце материала.

Среди них - и необычная шарлотка в виде рулета, и пирог с яблоками из "сухого" теста, и венский яблочный штрудель, и розочки-вертушки, и...

Впрочем - смотрите сами нашу подборку, вдохновляйтесь и готовьте! Самые разные сочетания ингредиентов, варианты начинок, интересные формы!

 

Яблочный рулет-"шарлотка"

Нежный, сочный, ароматный рулет с насыщенным яблочным вкусом! Отличный вариант для семейного чаепития.

Пошаговая инструкция с фото

 

Простой яблочный пирог (с вариантами начинок) из "сухого" теста

Предлагаю испечь простой яблочный пирог – альтернативу слегка поднадоевшим шарлоткам и манникам! И никакой возни с тестом, потому что и теста (в привычном понимании) нет!

Читать далее

 
 

Венский яблочный штрудель

Тонкая хрустящая корочка, посыпанная белоснежной сахарной пудрой, много сочной ароматной начинки и нежный сливочный соус – ну кто ж тут останется равнодушным?

Читать далее
 

«Цветаевский» яблочный пирог

«А эта шарлотка вкуснее, чем те, предыдущие!» - сказал муж, энергично отрезая себе третий кусочек...

Знаменитый рецепт яблочного пирога! Нежная, с приятной кислинкой начинка на хрустящем рассыпчатом тесте, а готовить - легко и быстро!

Читать далее

 

Творожный пирог с брусникой и яблоками

У каждой хозяйки в арсенале должно быть несколько рецептов-выручалочек - например, простых пирогов, которые можно быстро испечь к чаю, когда нагрянули гости/ Этот - именно такой!

Рецепт с фото
 

Сочные яблочные кексы

Кексы - это тоже своего рода пироги! Только порционные. Обязательно попробуйте эти яблочные кексы! Они удивительно нежные, тесто рассыпчатое, а внутри полным-полно сочных яблок.

Пошаговый рецепт с фото

 

Плетенка яблочная слоеная

Много начинки, хрустящая корочка, очень симпатично выглядит! Готовое слоеное тесто - палочка-выручалочка для простых и быстрых рецептов пирогов. Если вы любите яблочные слоёнки – давайте будем печь!

Читать далее

 

Пирог-перевертыш с яблоками, овсяными хлопьями, ржаной мукой и пряностями

Он пахнет корицей, имбирем, апельсиновой цедрой - запах пряников, имбирного печенья, запах новогодней выпечки. Устроим праздник уже сейчас?

Просто и быстро - рецепт с видео!

 

Яблочные розы-вертушки из творожного теста

Для любителей простых и эффектных блюд: мягкие, пышные, не слишком сладкие, с нежными яблочными ломтиками внутри! Творожное сдобное тесто легко приготовить, и эти булочки могут стать заменой дрожжевой выпечке.

Красиво и вкусно: узнайте, как приготовить!
 
 

Пирог с яблоками и вареньем

Рассыпчатое песочное тесто, сладкая начинка из варенья и яблок, красивый плетеный узор наверху - классичекий простой домашний пирог!

Рецепт с видео

Пироги были, кексы были, ватрушки были! Теперь - булочки с яблочной начинкой!

Булочки-розочки с яблочной начинкой

Мягкие пышные булочки с яблочной, ягодной или творожной начинкой легко приготовить, и они долго остаются мягкими.

Рецепт с пошаговой инструкцией и фото

 

Французский яблочный пирог

Из комментариев: получается, как классическая шарлотка, только гораздо нежнее по консистенции. Теперь все мои шарлотки будут только такие!

Рецепт с пошаговой инструкцией и фото

А так любят готовить в Германии. Рецепт от нашей ю-мамочки.

Плетеный пирог из домашнего творожного теста с начинкой из яблок

Из комментариев: Отличный пирог получился, и очень быстрый!

Рецепт с пошаговой инструкцией и фото

Быстрый десерт - красиво и вкусно! И можно делать вместе с детьми)

Яблоки в слоеном тесте - очень просто. Делаем вместе с детьми

Яблоки нужно просто обернуть слоеным тестом и запечь 20 минут в духовке

Рецепт с пошаговой инструкцией и фото

И ещё - Бонус! Ванильный соус к яблочным пирогам :)

Ванильный соус

Наверное, было бы неправильным, говоря о яблочных пирогах, умолчать о ванильном соусе – по-моему, они просто созданы друг для друга!

Читать далее

Всем кулинарных успехов и приятного аппетита!

Выпечка
