Штоллен. Простой и проверенный рецепт рождественской выпечки

Штоллен — традиционная немецкая рождественская выпечка. В классическом рецепте в нём много пряностей и сухофруктов. Отличительная особенность этого кекса - возможное длительное хранение. Штоллен может находиться в сухом и прохладном месте до трёх недель. Но обычно, конечно, съедается гораздо быстрее.

Готовим бездрожжевой творожный штоллен из простых продуктов дома. Идеально для зимнего вечера в новогодние каникулы.

Ингредиенты:

мука 370 г;

яйца 2 шт;

сливочное масло 180 г;

творог 180 г;

сахар 120 г;

разрыхлитель 10 г;

корица 10 г;

мускатный орех 1/2 ч.л.;

молотый имбирь 1/2 ч.л.;

цедра одного лимона ;

ром/коньяк 40 мл;

сок одного апельсина и цедра;

сухофрукты (чернослив, курага, цукаты) 300 г;

орехи (миндаль, грецкие) 100 г;

сахарная пудра для обсыпки.

1. Сухофрукты для штоллена нужно подготовить заранее. Мы взяли: чернослив, курагу, изюм, цукаты и вяленную вишню. Всего примерно по 60-70 г. Но можно взять любые любимые сухофрукты для этой выпечки. Промытые сухофрукты мы заливаем ромом (коньяком или любым другим ароматным алкоголем) и свежевыжатым апельсиновым соком, натираем в смесь цедру этого же апельсина. Перемешиваем и оставляем минимум часа на 3. Лучше на ночь или на сутки. Так сухофрукты станут очень ароматными, с ярким вкусом.

2. Готовим тесто. Все продукты лучше достать из холодильника заранее. Хотя бы минут за 30. Мягкое сливочное масло, примерно 160 г, взбиваем с сахаром и щепоткой соли. Масса увеличивается в объеме. Далее вводим по одному яйцу и продолжаем взбивать. Отправляем пачку творога. Перемешиваем.

3. Добавляем в масляно-творожную смесь цедру лимона и специи: корицу, молотый имбирь и мускатный орех. Перемешаем, вводим муку и разрыхлитель.

4. Замешиваем мягкое тесто. К нему добавляем наши сухофрукты, которые были замочены в соке и роме, а также орехи. У нас миндаль, но можно взять грецкий. По вкусу. Орехи и сухофрукты вмешиваем уже на столе в готовое тесто.

5. Шарик теста делим на две части и из каждого формируем штоллен. Раскатываем шарик в толстый пласт и просто складываем его попалам, но чуть не доходя до края. Именно так мы будем выпекать штоллены в духовке.

6. Отправляем запекаться в разогретую духовку при температуре 170 градусов. Примерно 50 минут. Внутри штоллен должен быть полностью пропечённый.

7. Даём выпечке слегка остыть. Далее смазываем штоллены растопленным сливочным маслом (те 20 г, которые остались у нас от пачки). Обильно посыпаем со всех сторон штоллен сахарной пудрой.

Есть штоллен можно спустя пару часов после приготовления, когда он остынет. Но у этой выпечки вкус максимально раскрывается спустя 2-3 дня. Чтобы штоллен хорошо сохранился, его, посыпанный пудрой, нужно полностью остудить, а затем тщательно завернуть в пергамент. В таком виде штоллен может пролежать без холодильника даже неделю. Также его легко можно упаковать в качестве новогоднего презента.

Приятного аппетита!