Эту пиццу пекла для вечеринки с подружками, учитывая, что одна из участниц не ест «белую» муку ни в каком виде, будь то хлеб, макароны или пироги. Цельнозерновая мука считается более полезной и отвечает принципам здорового питания, ведь зерно смолото вместе с зерновой оболочкой и зародышем. В такой муке много клетчатки, витамины B и E, минералы и микроэлементы. Если придираться, то это, конечно, не классическая пицца, а вольная фантазия на тему, открытый пирог или лепешка с начинкой. Тесто из такой муки чуть грубее, чем традиционное, «деревенское», как сказали мои дети. Тем не менее, пицца вкусная, попробуйте!

Пицца из цельнозерновой муки

Понадобится (на 2 пиццы): Тесто:

Мука цельнозерновая – 350 гр.;

Соль - 1 чайная ложка;

Сахар – 1 столовая ложка;

Дрожжи сухие «быстрые» - 1 чайная ложка с горкой;

Вода теплая - 250 мл;

Масло оливковое нерафинированное – 3 ст. ложки;

Начинка:

Помидоры свежие или томатный соус,

Моцарелла,

Оливки или маслины,

Базилик.

* Муку взвесьте, просейте через крупное сито для того, чтобы она насытилась воздухом. Смешайте в миске с солью, сахаром, дрожжами.

* В центре сделайте ямку и влейте теплую (не горячую, ок. 38 градусов) воду и оливковое масло. Начинайте замес кончиками пальцев с краев, обрушивая муку в воду и чуть помешивая.

Сначала будет кашица, через пару минут смесь загустеет и уже будет походить на тесто, дальше можно месить руками, минут 7-10, до получения эластичного, не липнущего теста.

* Это тесто можно замесить в кухонном комбайне насадкой для теста «крюки» или в хлебопечке на режиме «тесто», «пицца».

* Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте минут на 40 для подъема. За это время можно приготовить начинку.

* Для пиццы важно качество томатного соуса, которым обильно смазывается тесто. Можно использовать консервированные в собственном соку помидоры, томатную пасту или свежие помидоры. Их можно ошпарить кипятком и снять кожицу, нарезать кубиками и слегка размять вилкой – будет соус с кусочками. Я их просто тру на терке – кожура и часть семян остаются с одной стороны, помидорная масса – с другой. Соус из свежих помидоров я солю, добавляю сухие травы, если помидоры кислые – кладу немного сахара, он балансирует вкус. Ориентироваться надо исключительно «на себя» - пробовать, чтоб было вкусно.

* Количество продуктов для начинки возьмите по своему вкусу, кто-то любит побольше сыра, кто-то соуса, совсем без маслин или зеленые оливки вместо черных, или вообще пиццу с морепродуктами – на этом тесте, кстати, тоже вкусно!

* Пока делали начинку, тесто увеличилось в объеме более, чем наполовину. Выложите его на присыпанную мукой доску или стол и разделите на 2-3 части. Тесто мягкое, с ним можно работать без скалки. На листе бумаги для выпечки сформируйте круглые лепешки, смажьте обильно томатным соусом, оставляя края (1,5 – 2 см) свободными.

* Разогрейте духовку до 250 – 300 градусов, противень, на котором будете печь пиццу, разогрейте вместе с духовкой. На горячий противень выкладывайте пергамент с пиццей и пеките минут 10, затем вытаскивайте, быстро раскладывайте маслины и сыр и ставьте обратно еще минут на 5-7. Так сыр успеет расплавиться, но не пересохнет.

* Пицца получилась пышная, с хрустящими краями и сочной начинкой. Тесто со вкусом деревенского хлеба гармонично сочетается с простой начинкой – помидоры, сыр, зелень. Думаю, будет вкусно с овощной начинкой – кабачок, баклажаны, брокколи, к примеру.

Делала такую пиццу с морепродуктами и сыром – тоже очень хорошо.

Приятного аппетита!