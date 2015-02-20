Соленая карамель – мой абсолютный хит! Это не только замечательный соус к блинам и оладьям, соленой карамелью можно начинить пирожные, прослоить бисквитные коржи, сделать крем для торта, намазать на булочку и подать к утреннему кофе, и даже просто есть ложкой

На этот раз в паре с соленым карамельным соусом - заварные блины с маком, все-таки масленичная неделя. Соль как таковая в соусе не ощущается, с добавкой соли уменьшается приторность карамели и появляется глубина вкуса.

Блины с маком и соус с соленой карамелью

Понадобится: Блины: Яйцо – 2 шт.; Сахар – 1 неполная столовая ложка; Соль – щепотка; Мак – 1/3 стакана; Молоко – 0,5 литра; Мука – 250 гр.; Кипяток – 200 мл.; Разрыхлитель – 1 ч.л.; Масло растительное – 1/3 стакана; Карамель: Сливки 33% - 450 мл.; Сахар – 350 гр.; Соль – 1 неполная чайная ложка.

* Сначала делаю карамельный соус. Из такого количества продуктов соуса получается много, но у нас он всем нравится, и не залеживается, поэтому делаю полную порцию. То, что остается, прекрасно хранится в холодильнике.

* Сахар нужно растопить на сухой горячей сковороде до янтарно-коричневого цвета. Я насыпала сразу весь, и аккуратно помешивала, когда сахар начал плавиться. Удобно насыпать порциями, примерно по полстакана, как расплавилась одна часть - добавляйте следующую.

* Когда весь сахар расплавится и превратится в карамель, снимите с огня сковороду и понемногу добавляйте сливки (осторожно – закипит!).

* От холодных сливок карамель станет твердой, верните сковороду на огонь и, помешивая, варите до полного растворения карамели в сливках. Можно заранее подогреть сливки почти до кипения, и вливать горячие – тогда процесс пойдет быстрее. Добавьте соль, тщательно размешайте. Соль можно добавлять понемногу, перемешивая и пробуя, на мой вкус – одна неполная чайная ложка в самый раз. Соус надо остудить, он станет гуще.

* Для блинов размешайте в миске два яйца, соль, сахар и мак, добавьте 1 стакан молока и муку. Замесите тесто, по густоте – как на оладьи. Влейте стакан кипятка, хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут.

* Теперь можно добавить разрыхлитель и оставшееся молоко – молоко вливайте понемногу, до такой консистенции, как вам привычно: кто-то любит печь блины тонкие из жидкого теста, кто-то любит тесто погуще и блин потолще. В последнюю очередь вливаю растительное масло, еще раз хорошо перемешиваю – и можно печь!

* Толстенькие блины из этого теста у меня получаются дырчатыми и мягкими, тонкие – плотными, с хрустящей каемочкой.

* Блины несладкие, поэтому карамельный соус отлично к ним подходит, у него насыщенный вкус, сладкий без приторности.

Приятного аппетита!