Творожные блинчики по-австрийски — десерт выходного масленичного дня!
Заканчивается масленица. Наверняка все уже наелись блинков – с пылу с жару, с маслом-сметанкой, да и блинчиков с начинками всяческими… А вот десертные творожные блинчики, запеченные в сливках, пробовали? Национальное австрийское блюдо – рекомендую в выходные приготовить! Сделать это несложно, нужно только время – чуть больше часа на подготовку и полчаса на запекание. Стоит попробовать, право – результат восхитительный!
Оказалось, что самое трудное в этом рецепте – продержаться последние 15- 20 минут, когда блинчики в духовке начали румяниться и разлилось та-а-акое благоухание!.. Пахло свежей выпечкой, корицей, ванилью, лимоном, праздником. Каждые несколько минут кто-нибудь из домашних якобы по делу прибегал на кухню и словно невзначай спрашивал – а когда…?
В общем, прекрасный горячий десерт! В последние зимние денёчки, под чашечку ароматного кофе. Идея из книги «Десерты. В будни и праздники».
Творожные блинчики по-австрийски
|
|
Тесто:
Мука пшеничная – 125 гр.;
Начинка:
Заливка:
· Для начинки взяла творожную массу с изюмом, она нежная и однородная. И уже с сахаром – поэтому надо уменьшить количество сахара в начинке по вкусу.
· Сметану не добавляла;
· Заливку делала не из молока, а из сливок 20% жирности;
· Корицу добавила в тесто.
1. Сначала заведем тесто – тут все просто. Яйца надо взбить с молоком, солью-сахаром, добавить муку и тщательно размешать. Добавить масло, и еще раз перемешать до «без комочков». Всё, теперь пусть постоит минут 30 – за это время клейковина муки набухнет, и блины выйдут тонкими и прочными. Из такого количества теста должно получиться 8 блинчиков.
2. Масло нужно комнатной температуры – достаем и оставляем на столе, чтоб согрелось и стало мягким.
3. Яйца делим на желтки и белки. Один желток оставляем – для заливки, а оставшиеся два желтка тщательно растираем с творогом, сметаной, лимонной цедрой. У меня была творожная масса, она мягче и нежнее творога, поэтому я сметану не стала добавлять – чтоб не сделать начинку слишком жидкой. Можно смешивать блендером.
4. Взбить масло с сахаром – чтоб масло стало пышным. Я взбивала вилкой, пока не побелело, до состояния крема доводить не стала. Соединяем творожную и масляную части начинки, добавляем изюм.
5. Печем блинчики. В авторском рецепте рекомендуют печь на сливочном масле – чуть смазывать сковородку под каждый блин.
6. Пришел черед белков. Взбиваем их с ванильным сахаром и несколькими каплями лимонного сока до стойкой пены (не выливается, если перевернуть миску, в которой взбивали). Соединяем с творожной начинкой – выкладывайте по частям белки и перемешивайте осторожно, ребром ложки, не давящими, а режущими движениями. Начинка готова.
7. Включайте духовку – надо разогреть до 180-200 градусов. На каждый блин намазываем начинку – по всей поверхности. Сворачиваем рулетиком-трубочкой и режем пополам – по диагонали, чтобы получился косой срез. Укладываем половинки в форму, обильно смазанную сливочным маслом, срезом вверх, немного «внахлест».
8. Молоко (сливки) хорошо размешайте с желтком и сахаром, залейте блинчики. Выпекать около 30 минут. В духовке блинчики увеличатся в размере, станут симпатичными, румяными – значит, готово!
9. Можно посыпать корицей и сахарной пудрой.
Приятного аппетита!