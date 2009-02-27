Заканчивается масленица. Наверняка все уже наелись блинков – с пылу с жару, с маслом-сметанкой, да и блинчиков с начинками всяческими… А вот десертные творожные блинчики, запеченные в сливках, пробовали? Национальное австрийское блюдо – рекомендую в выходные приготовить! Сделать это несложно, нужно только время – чуть больше часа на подготовку и полчаса на запекание. Стоит попробовать, право – результат восхитительный!

Оказалось, что самое трудное в этом рецепте – продержаться последние 15- 20 минут, когда блинчики в духовке начали румяниться и разлилось та-а-акое благоухание!.. Пахло свежей выпечкой, корицей, ванилью, лимоном, праздником. Каждые несколько минут кто-нибудь из домашних якобы по делу прибегал на кухню и словно невзначай спрашивал – а когда…?

В общем, прекрасный горячий десерт! В последние зимние денёчки, под чашечку ароматного кофе. Идея из книги «Десерты. В будни и праздники».

Творожные блинчики по-австрийски

Тесто: Мука пшеничная – 125 гр.;

Яйца – 2 шт.;

Соль – щепотка;

Сахар ванильный – 1 ч. л.;

Молоко – 1 стакан (250 гр.);

Растительное масло – 1 ст.л.; Начинка:

Творог свежий, некислый – 250 гр.;

Масло сливочное – 50 гр.;

Сахар – 50 гр.;

Яйца – 2 желтка + 3 белка;

Сахар ванильный – 1 ст.л.;

Сметана – 5 ст.л.;

Цедра лимонная – 1 ч.л.;

Изюм – 75 гр.; Заливка:

Молоко или сливки – ½ стакана;

Желток сырой – 1 шт.;

Сахар – 1 ч. ложка.

Для формы – сливочное масло;

Для посыпки – корица и сахарная пудра.

· Для начинки взяла творожную массу с изюмом, она нежная и однородная. И уже с сахаром – поэтому надо уменьшить количество сахара в начинке по вкусу.

· Сметану не добавляла;

· Заливку делала не из молока, а из сливок 20% жирности;

· Корицу добавила в тесто.

1. Сначала заведем тесто – тут все просто. Яйца надо взбить с молоком, солью-сахаром, добавить муку и тщательно размешать. Добавить масло, и еще раз перемешать до «без комочков». Всё, теперь пусть постоит минут 30 – за это время клейковина муки набухнет, и блины выйдут тонкими и прочными. Из такого количества теста должно получиться 8 блинчиков.

2. Масло нужно комнатной температуры – достаем и оставляем на столе, чтоб согрелось и стало мягким.

3. Яйца делим на желтки и белки. Один желток оставляем – для заливки, а оставшиеся два желтка тщательно растираем с творогом, сметаной, лимонной цедрой. У меня была творожная масса, она мягче и нежнее творога, поэтому я сметану не стала добавлять – чтоб не сделать начинку слишком жидкой. Можно смешивать блендером.

4. Взбить масло с сахаром – чтоб масло стало пышным. Я взбивала вилкой, пока не побелело, до состояния крема доводить не стала. Соединяем творожную и масляную части начинки, добавляем изюм.

5. Печем блинчики. В авторском рецепте рекомендуют печь на сливочном масле – чуть смазывать сковородку под каждый блин.

6. Пришел черед белков. Взбиваем их с ванильным сахаром и несколькими каплями лимонного сока до стойкой пены (не выливается, если перевернуть миску, в которой взбивали). Соединяем с творожной начинкой – выкладывайте по частям белки и перемешивайте осторожно, ребром ложки, не давящими, а режущими движениями. Начинка готова.

7. Включайте духовку – надо разогреть до 180-200 градусов. На каждый блин намазываем начинку – по всей поверхности. Сворачиваем рулетиком-трубочкой и режем пополам – по диагонали, чтобы получился косой срез. Укладываем половинки в форму, обильно смазанную сливочным маслом, срезом вверх, немного «внахлест».

8. Молоко (сливки) хорошо размешайте с желтком и сахаром, залейте блинчики. Выпекать около 30 минут. В духовке блинчики увеличатся в размере, станут симпатичными, румяными – значит, готово!

9. Можно посыпать корицей и сахарной пудрой.