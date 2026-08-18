Простой яблочный пирог с секретным ингредиентом

К Яблочному Спасу, который в 2026 году отмечают 19 августа, мы приготовили простой домашний яблочный пирог. В нем нет сложных ингредиентов или необычных техник — вся фишка в одном небольшом секрете: тростниковом сахаре. Благодаря ему во время выпечки появляется насыщенный карамельный вкус и аромат, чем-то напоминающий крем-брюле. Получается тот самый уютный пирог с яблоками, который идеально подходит для конца лета.

Ингредиенты на форму диаметром 22 см

Тесто:

тростниковый сахар — 110 г;

сливочное масло — 110 г;

яйца — 2 шт.;

ряженка — 50 мл;

мука — 200 г;

соль — ¼ ч. л.;

сода — ¼ ч. л.;

разрыхлитель — 7 г.

Начинка:

яблоки — 500 г;

тростниковый сахар — 50 г;

корица — 1 ст. л.

Приготовление

1. Подготовим яблоки. Мы взяли садовые — кисло-сладкие, с довольно плотной кожурой. Поэтому яблоки очищаем и нарезаем не слишком тонкими дольками.

2. Перекладываем яблоки в миску, добавляем тростниковый сахар и корицу. Перемешиваем и оставляем, пока готовим тесто.

3. Духовку разогреваем до 200 °C.

4. В глубокой миске миксером перемешиваем тростниковый сахар с растопленным сливочным маслом до однородной массы.

5. По одному вводим яйца, каждый раз тщательно перемешивая. Масса должна стать густой и приобрести красивый кремовый оттенок. Затем добавляем ряженку и снова взбиваем до однородности.

6. В отдельной миске соединяем сухие ингредиенты: муку, соль, соду и разрыхлитель. В два этапа вводим сухую смесь в жидкую и перемешиваем до получения однородного густого теста.

7. Форму застилаем пергаментной бумагой. Половину теста выкладываем в форму, сверху распределяем яблоки. Сок, который они дали после добавления сахара и корицы, в начинку добавлять не нужно. Затем накрываем яблоки оставшимся тестом.

8. Украшаем пирог тонкими слайсами яблок и посыпаем сверху небольшим количеством тростникового сахара.

9. Отправляем пирог в разогретую до 200 °C духовку примерно на один час.

10. Готовность проверяем зубочисткой: она должна выходить из теста сухой, без следов сырого теста.

Пирог получается действительно очень вкусным! Не рекомендуем заменять тростниковый сахар обычным: именно он придает выпечке насыщенный аромат и легкий карамельный вкус, напоминающий крем-брюле.

Приятного аппетита!