Эти слойки-ёлочки вы успеете испечь к новогоднему столу даже 31 декабря. У них много плюсов: быстро готовятся, подойдет любая начинка, тесто годится не только слоеное, но и дрожжевое, и выглядят они очень симпатично. Такую формовку слоеного теста – конусом – я увидела год назад в интернете, автора, к сожалению, не запомнила. Если к этому конусу сделать ножку-ствол и начинку зеленого цвета, получится ёлочка. Я сделала овощные слойки, в них зеленая начинка из брокколи с сыром.

Слойки со сладкой начинкой (яблоки, вишня, слива, творожная начинка) можно посыпать сахарной пудрой-снегом, или сделать зеленую посыпку, подкрасив пищевым красителем крошку или кокосовую стружку.

Еще быстрее можно испечь кекс в микроволновке – 5 минут (проверено!), и готово! Например, шоколадный – украсьте его взбитыми сливками и бананами, и получится отличный новогодний десерт.

Слойки Ёлочки

Из этого количества продуктов получается 8 штук. Понадобится: Тесто слоеное бездрожжевое – 1 пачка (500 гр.); Начинка: Брокколи – 300-400 гр.; Сыр тертый – полстакана; Яйцо – 1 шт.; Соль, перец, приправы – по вкусу;

* Тесто разморозьте согласно инструкции на упаковке.

* Пока тесто размораживается, готовьте начинку. Брокколи нужно отварить почти до готовности, мелко нарезать, а сыр натереть на крупной терке. В начинку добавить одно яйцо, все перемешать.

* Слегка раскатайте тесто. Если тесто в пластинах, постарайтесь придать каждой пластине квадратную форму. Если тесто свернуто рулетом – разверните, разрежьте на 4 равные части и раскатайте каждую в прямоугольник со сторонами 1:2 (длинная сторона в 2 раза больше короткой). Из пластин вырежьте круг (можно по шаблону –тарелке), из полосок – полукруг, и разрежьте на сектора – должно получиться 8 четвертинок.

* Мысленно разделите кусок теста на три равные части. В боковых частях сделайте несколько разрезов параллельно прямым краям. Серединка остается неразрезанной, на неё выложим начинку.

* Начинку расположите в форме треугольника, и заверните на неё боковые края теста, слегка раздвигая разрезы. Получился треугольный пирожок, напоминающий ёлочку.

* Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 190-200 градусов.

* Готовые сладкие ёлочки можно посыпать сахарной пудрой (снегом). Слойки с несладкой начинкой можно перед выпечкой смазать желтком – для глянца и золотистого цвета. Очень вкусные получились слойки с брокколи, сочная начинка, хрустящее тесто.

Дочь сказала: «Идеальные!» Буду делать на Новый год, присоединяйтесь!

Приятного аппетита!

А еще новогоднее блюдо (пирог в виде ёлочки) можно приготовить вот по этому рецепту Киш с брокколи и цветной капустой