Печенье. Делаем вместе с детьми!

Моя младшая дочка подросла, увлеклась кулинарией и азартно печет печенье. Я выбираю для неё несложные рецепты и помогаю, в основном, с духовкой: поставить и вынуть горячий противень. Получается вкусно! Хотите попробовать? Выбирайте: рассыпчатое масляное печенье или мягкое, сдобное, с хрустящей верхушкой и кисленькой прослойкой из варенья – в стиле «ретро»? Пеките с нами!

Печенье масляное рассыпчатое

Понадобится: Яйцо – 1 шт.; Сахарный песок – 4 столовые ложки; Крахмал картофельный – 4 столовые ложки; Мука пшеничная – 4 столовые ложки; Масло сливочное – 100 гр.; Разрыхлитель – 1 чайная ложка без горки;

* Масло должно быть мягким, поэтому или заранее достаньте его, чтобы согрелось и подтаяло, или растопите (на плите, в микроволновке).

* Смешайте сахар, крахмал, муку, разрыхлитель и хорошо перемешайте.

* Добавьте масло и яйцо и замесите тесто. Тесто будет жидкое, похожее на оладьевое или чуть жиже.

* Выкладывайте на противень. Моему кулинару нравится отсаживать тесто кондитерским шприцем, но это совершенно не обязательно! Можно просто чайной ложкой, небольшими порциями (размером с черешню), особой красоты тут не требуется - во время выпечки печенья расплывутся и немного поднимутся. Оставляйте промежутки!

* Заранее разогрейте духовку до 210-220 градусов. Печется печенье быстро, минут 5-7. Серединка будет слегка золотистой, а края зарумянятся быстрее и сильнее, потому что тонкие, ориентируйтесь на них.

* Снимите с противня сразу! Это легко, пока печенье горячее и мягкое. Остывает оно быстро и становится очень хрупким.

* Получилось отличное масляное печенье! Нравится всем, заканчивается моментально, такое рассыпчатое, нежное, просто во рту тает!

Печенье «Бабушкино» сдобное с вареньем

Понадобится: Яйцо – 2 шт.; Сахарный песок – ½ стакана; Сметана – ½ стакана; Масло сливочное – 100 гр.; Мука пшеничная – ок. 2 стакана + ½ стакана; Разрыхлитель – 1 полная чайная ложка; Варенье или джем – ½ стакана.

* Смешайте сахар, сметану и яйца, размешивайте, пока сахар полностью не растворится.

* Добавьте растопленное или размягченное масло, перемешайте.

* Положите муку, разрыхлитель и замесите тесто. Тесто получается густое, мажущееся.

* Отделите от теста примерно треть, добавьте полстакана муки, замесите тесто погуще – это для верхней части печенья. Тесто надо будет натереть на терке, если его чуть подморозить, тереть будет легче, поэтому заверните в пакет и отправьте в морозилку.

* Оставшиеся две трети теста выложите в форму (лучше прямоугольную), размажьте-распределите тонким слоем, сверху намажьте слой варенья или джема.

* Достаньте из морозилки кусок теста и натрите на крупной терке поверх вареньевого слоя.

* Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 200-210 градусов, примерно 20-25 минут, до золотистого цвета. Горячее печенье разрежьте на квадраты или прямоугольники и посыпьте сахарной пудрой.

* Это печенье пекла еще моя бабушка, наверняка и вам оно знакомо. Я люблю с яблочным повидлом или с протертой клюквой, такое мягкое, а сверху хрустящая крошка. Стакан молока или чашка свежезаваренного чая отлично подойдут к такому печенью!

Приятного аппетита!