Многие считают, что клубника слишком хороша для того, чтобы варить из неё варенье или печь пирог – её нужно смаковать, наслаждаясь свежестью, сочностью и полнотой вкуса. И я, в общем-то, с ними согласна – при термообработке эта ягода теряет большую часть своей прелести и, что скрывать, пользы. Но это не причина отказываться от десертов или выпечки с ягодами, просто выбирайте рецепты, в которых клубника используется в свежем виде - например, вот такие слойки. К слову, они будут хороши не только с клубникой, но и с земляникой, черникой, малиной, а еще с нектаринами, персиками… Пробуем?

Слоеные пирожные с клубникой

Понадобится:

Слоеное бездрожжевое тесто – 1 пачка 0,5 кг.;

Яйцо – 1 шт.;

Клубника – 500 гр.;

Маскарпоне – 250 гр.;

Сливки для взбивания – 150 мл.;

Сахар – 2 ст. л.;

Сахарная пудра для посыпки и листики мяты для украшения.

Примечание. Маскарпоне можно заменить более доступным «Альметте» («сливочным» или «с йогуртом»), или даже бюджетным творожком – главное, чтобы по консистенции творожок был густым и однородным.

· Слоеное тесто разморозьте согласно инструкции на упаковке. В большинстве случаев нужно просто выложить пачку на стол, и через пару часов тесто готово к работе. Будем делать из него основу для пирожных.

· Яйцо разделите на белок и желток.

· Разрежьте тесто на квадраты – у меня получилось 10 квадратов. Края смажьте белком, чтоб приклеился бортик. Старайтесь не попадать на срезы – белок может помешать им раскрыться-расслоиться.

У каждого квадрата на расстоянии чуть меньше сантиметра от края сделайте надрезы-уголки (см. фото), и поочередно загните бортики на противоположную сторону квадрата. Слегка прижмите.

Варианты корзиночек:

а). От каждого квадрата отрежьте по краям полоски шириной ок. 1 см. Каждую полоску разрежьте пополам и свейте веревочкой. Края квадратов смажьте белком, уложите на смазанные места веревочки-бортики, и слегка прижмите.

б). Для экономии времени веревочки можно не вить, а просто уложить полоски теста на края квадратов. Немного пострадает декоративность блюда, зато существенный выигрыш в скорости приготовления.

в). Еще более быстрый и ленивый вариант! Никаких полосок не отрезать, а просто испечь квадраты из слоеного теста. При выпечке они вздуются-поднимутся, и в остывшем виде их можно будет разделить пополам, на «донышко» и «крышечку». Переверните «крышечки» - и у вас получится в два раза больше «корзиночек», чем было квадратов. Останется только выложить на них начинку.

· Смажьте бортики желтком, а дно будущих корзиночек наколите вилкой – чтоб не сильно вздулось при выпечке.

· Разогрейте духовку до 220 градусов, и выпекайте корзиночки около 15 минут, до зарумянивания. Достаньте и остудите на решетке или на доске.

· Пока корзиночки остывают, приготовим начинку. Клубнику аккуратно вымойте и отделите листики, выложите на салфетку, чтобы ягоды обсохли. Листочки мяты тоже сполосните и дайте им обсохнуть.

· Сливки и одну-две ложки сахара взбейте миксером до устойчивой пены, и аккуратно, порциями, подмешайте к маскарпоне или альметте. Начинка готова.

· Корзиночки, наверное, уже остыли – можно наполнять. Кладу большую ложку крема.

А на него – свежие ароматные клубничины. Крупные ягоды можно разрезать пополам или на четвертинки. Теперь посыпьте сахарной пудрой или шоколадной стружкой, и украсьте листочками мяты или мелиссы и лимонной цедрой. Наслаждайтесь!