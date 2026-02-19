Те самые леопардовые блины! Подробный рецепт

Настоящий хит этого сезона - леопардовые блинчики! Наверняка многие уже видели их в сети. Мы тоже решили поэкспериментировать и разнообразить чудесную Масленицу такими блинами. Тем более, как выяснилось, готовятся они довольно просто и даже весело.

Ингредиенты:

яйца 4 шт;

молоко 500 мл;

вода 70 мл;

мука 170-180 г;

растительное масло 20 мл;

соль 5 г;

сахар 15 г;

какао 10 г.

Начинка:

творог в брикете 180 г;

мягкий творог 100 г;

творожный сыр 100 г;

сахарная пудра 30 г.

Готовим самое обычное тесто на блины. У нас тесто с большим количеством яиц, за счёт этого оно получается эластичным, даже если печь очень тоненькие блинчики. Еще понадобится бутылка для соусов с тонким носиком. Но если ее нет, то можно пользоваться просто чайной ложкой.

1. К яйцам добавляем 200 мл молока, растительное масло, соль и сахар. Тщательно перемешиваем. Всыпаем муку и также хорошенько её размешиваем в тесте. После того, как масса стала густой и однородной вливаем остатки молока и добавляем воду комнатной температуры. Тесто готово. Обязательно дайте ему постоять минут 10.

2. Из общей массы теста отливаем около 200 г в отдельную миску. Добавляем какао, 5 г. Теперь половину этой массы переливаем в бутылку (или просто в другую миску) и добавляем туда оставшееся какао.

3. В итоге у нас получается три вида теста. Базовое и два шоколадных: посветлее и потемнее.

4. Сковороду разогреваем и смазываем растительным маслом. Блины печем не на сильном огне (у нас 7 из 9).

5. Сначала самым шоколадным тестом, которое у нас в бутылке, делаем небольшие полоски или кругляшки на сковороде. Потом шоколадным тестом посветлее чайной ложкой добавляем еще пятна. Ждем пока оба цвета схватятся.

6. Когда пятнышки чуть подпекутся, заливаем базовое тесто и печём, как обычный блин. Переворачиваем и допекаем. Так как тесто по этому рецепту эластичное, то блинчики можно делать тонкими. Они прекрасно выпекаются и не рвутся.

Главное не делать огонь слишком большим, иначе у блина будет сильный припёк и пятнышки не будут выглядеть яркими на этом фоне.

Можно, как мы, пойти дальше и сделать к блинам нежную начинку из творога. Пачку обычного 5 или 9% творога смешаем с мягким творогом, а также с творожным сыром. Добавляем немного сахарной пудры и крем готов.

Из блинчиков сделаем рулет, который можно подать потом порционно. Три блина кладем друг на друга внахлест. На первый блинчик выкладываем начинку (можно добавить фрукты или ягоды по вкусу) и сворачиваем, подгибая края.

Из всей начинки получается три плотных рулета. На них уходит девять блинчиков.

По вкусы леопардовые блины почти не отличаются от обычных. Но выглядят весьма забавно. Готовить их легко, детям такой процесс точно понравится.

К слову, шоколадным тестом из бутылки вы можете нарисовать всё что угодно.

Приятного аппетита!